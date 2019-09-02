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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2653) коррупция (7485) США (15279) Пенс (73)

 Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украины, - Пенс

США и впредь будут поддерживать нашу страну в свете агрессии против нее. Но в Вашингтоне хотят видеть прогресс в борьбе с коррупцией в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Особенно со времени российской агрессии - нелегальной оккупации Крыма и агрессивных действий на востоке Украины - США неизменно стоят на стороне Украины и так будет впредь: мы будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Но одновременно президент Трамп подчеркнул, что есть проблемы с вопросами коррупции", - заявил Пенс.

Он сообщил, что перед принятием Трампом решения о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине американская сторона накануне в Варшаве хотела услышать от Президента Владимира Зеленского информацию о состоянии борьбы с коррупцией в Украине. Украинская сторона предоставила эту информацию, которую вице-президент США передаст главе Белого дома.

По его словам, Зеленский стал Президентом Украины именно на волне борьбы с коррупцией и является "символом этой борьбы".

Пенс подчеркнул, что украинский лидер сообщил ему о более 200 законодательных инициатив в Украине в сфере борьбы с коррупцией.

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"Этот процесс должен быть читабельным для американцев. Президент Трамп хочет быть уверенным, что эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины", - констатировал вице-президент США.

Он подчеркнул, что пришло время, когда европейские партнеры также должны активнее вкладывать инвестиции и поддержать Украину в защите суверенитета и восстановления страны. Пенс подчеркнул, что он призвал Зеленского, чтобы тот апеллировал к европейским партнерам к активному сотрудничеству в этой сфере с Украиной.

Отвечая на вопрос американских журналистов, Пенс сообщил, что приостановление предоставления военной помощи Украине не связано с тем, что "Руди Джулиани (экс-мэр Нью-Йорка, близкий соратник Трампа - ред.) пытается найти в Украине что-то на Джо Байдена (вероятного кандидата на пост президента США от демократов. - Ред.)".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145955
 
   
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А что ее еще зебобики не победили?? Странно...на таможне уже победили...бурштын тоже уже победили... Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украины, - Пенс - Цензор.НЕТ 5227
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Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине, - Пенс -
а уважаемый Пётр Алексеевич, построитель украинской армии с нуля и создатель антипукинской коалиции, всей стране 5 лет совершенно другое втюхивал...
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Нам зебобик тоже об этом втюхивает....а на деле коррупция ни куда не делась...хотя все новое...презЕдент...кабмин...сбу...прокуратура...рада..таможня....
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Ще одні зі своєю "підтримкою"...........
Коли ви вже нарешті залишите нас в спокої?!
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победа будет тогда- когда сядет свыня и свинярчуки, чтобы знали- возмездие неминуемо
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Ты не в курсе просто, шо их уже награждать приказано.

Хозяин ЗЕ сказал.
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По идее....коррупции уже быть не должно...кабмин новый...рада новая...руководство таможен и главный таможенник тоже новые....презЕдент и тот новый.... о чем говорит Пенс??Какая коррупция?? Кто сейчас коррупционер??
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Странно, что возник такой вопрос. Ведь Коломойский и Зеленский - честнейшие люди. Ведь так?
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Так вот и я о том же...
Коррупции уже быть не должно...а она получается есть...ну не будет же Пенс врать....
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Вы что не верите Слуге Народа ??????!!!!!!!!!! Он же для народа!!!!!! ( и ещё немножечко для бени )
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Когда сядет барыга и его друзья - кононенко-свинарчуки?
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Никогда. Поддержка США будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украины, - Пенс - Цензор.НЕТ 4886 На них нет абсолютно ничего, кроме вбросов Бигуса.
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А ти прискорь процес - щодня сідай на пляшечку.
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Ти не слідкуєш за останніми інтерв'ю бені? Він вже вам сказав, що Порох утримав незалежність України та що без сірих схем було неможливо забезпечити запчастинами армію.
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этак скоро местных спецов пошлют бороться с коррупцией на пиндоссию
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Тобто те, що говорили про боротьбу із корупцією стало відомо тільки зараз, а не підчас зустрічі. Чому це так? Можливо в США трохи по іншому розуміють боротьбу з корупцією?
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какая такая коррупция?
уже 100 дней мы о ней и не вспоминаем... (и вы забудьте)

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При Порошенко давали помощь, а тут почему то засомневались. Отчего же это?
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Пенс просто в курсе, шо ЗЕ олигархов всех уже победил, контрабанду победил, коррупцию тоже уже победил. А сколько красивіх названий законов нарегистрировал... уууу
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