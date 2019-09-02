EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  1656  89
Все про:помощь (3069) Евросоюз (12562) Могерини (414)

 Евросоюз помог Украине, как никому больше за всю свою историю, - Могерини

Европейский союз предоставил Украине наибольшую помощь за всю свою историю. В том числе благодаря этому страна смогла избежать коллапса и активно развиваться в последние 5 лет.

Об этом заявила в понедельник в Брюсселе во время выступления перед дипломатами стран ЕС высокий представитель ЕС Могерини, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение пяти лет, прошедших (с начала кризиса. – Ред.), мы предоставили Украине наибольший пакет помощи за всю историю Европейского Союза. Благодаря этому страна не испытала коллапса. Она смогла продвигаться вперед и пытается выйти из этого кризиса уже на новой основе. Несмотря на вызовы, которые остаются, Украина сегодня является намного более сильнее страной, чем раньше. Я помню 2014 - драматический год, когда все это началось. По определению, тогда мы были в другом месте", - заявила высокий представитель ЕС.

Она отметила, что за пять лет, прошедших с начала работы нынешнего состава Европейской службы внешних действий, Евросоюз изменил подходы к урегулированию внешнеполитических проблем, сместив центр внимания с реагирования на кризисы на предотвращение их возникновения, на преодоление долгосрочных последствий таких кризисов и содействие позитивному развитию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чем нам американцы помогли? "Джавелины" дали? Санкции? Но этого мало, нам нужен план Маршалла, - Коломойский

"Я могла бы привести много примеров, но я назову лишь один, прямо здесь, на нашем континенте. Кризис в Украине все еще не завершен, но в течение этих пяти лет Украина прошла очень долгий путь. Сегодня она является гораздо более устойчивым государством, чем она была пять лет назад. Наша работа с Украиной имела очень мощный компонент по безопасности, но мы также активно инвестировали в развитие человеческого потенциала страны. Мы помогали создавать рабочие места, строить и восстанавливать инфраструктуру, мы либерализовали доступ в Европейский Союз, инвестировали в обмены между нашими людьми и между нашими университетами ", - отметила Могерини.

Также на Цензор.НЕТ: ЕС разрабатывает для стран-членов руководство по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3145951
 
 
 Топ комментарии
 
Обеспокоенность ???? Ну та еще помощь
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тим що промисловість та с/г переоріентувалися на ЕС
 показать весь комментарий
 
 
Більше Європа допомогла тільки Польщі в 1939 році, розділив її з СРСР навпіл! І зараз Європа намагається повторити свою допомогу вже з землями колишньої Польщі - віддати їх путіну!
 показать весь комментарий
 
Греция в ЕС, а мы нет.

Это все равно, что сравнивать помощь глупому родственнику и помощь незнакомому стремному бомжу.
 показать весь комментарий
 
 
не сравнивайте помощь странам ЕС с помощью другим странам, Украина не Греция
 показать весь комментарий
 
 
Или Дали бы тебе лично пару миллионов евро
 показать весь комментарий
 
 
От бы ты нажрался колбасы! Пердел недели две без остановки.
 показать весь комментарий
 
 
И тебе кацарылый Петр за шиворот наложил,не перевозбуждайся!
 показать весь комментарий
 
 
те що робить зараз Зеленський петя мав зробити ще 5 років тому,довбні,коли ви зрозумієте шо він вкрав у кожного 5 років життя.
 показать весь комментарий
 
 
Петя остановил наступление русских піарасов в 2014-15 годах.

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Он за курс 8-00 готов сосать у каждого сРускаго прибывшего, а пред чеченцами сплясать с бутылкой.
 показать весь комментарий
 
Не петя, а украинский народ. Ты забыл наверное, когда народ кацапов останавливал, петя имущество в офшор переводил.
 показать весь комментарий
 
 
я допомагав фінансово,військовозобов`язаний проходжу військові збори
а ти чим допоміг?
 показать весь комментарий
 
 
він просрав мільониий донецьк та півмільонний луганськ його помилки привели до Іловайської поразки.
 показать весь комментарий
 
 
Петя ще 5 років тому мав повернути Медведчука у Парламент? уявляю, як ти 5 років мучився без Медведчука...
 показать весь комментарий
 
петя повернув медведчука у політику а зараз є шанс його позбутися
 показать весь комментарий
 
 
От шо в голові у цього персонажа)
Надіюсь йому хоч платять бо як воно вижило в цьому житті х.з.
 показать весь комментарий
 
робить?! от коли зробить, подивимось. а поки нема на що дивитись. однi обiцянки...
 показать весь комментарий
 
замість фейкового звільнення військових медиків
реальне звільнення 5 тис прокурорів-дармоїдів.
 показать весь комментарий
 
Чем?Венецианской комиссией и выражением озабоченности?
 показать весь комментарий
 
 
Аж слеза накатилась . Извините , не сдержался .
 показать весь комментарий
 
 
Могерини - брехливая скотина . ЕС списал долги Польше размером около 100 млрд евро .
 показать весь комментарий
 
 
так списали то, что с успехом использовано для польши. ( читай развитие!!!)
а нам тоже списать украденое?
 показать весь комментарий
 
 
Тебя уже выпустили из бана? Поправим. Классно тебя лоха загнал в предыдущий раз)))

Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
 показать весь комментарий
 
Ну що ж - щиро "дякуємо" за таку "допомогу"!
 показать весь комментарий
 
 
не нравится? а зачем же брали? в Африке людям реально есть нечего, а тут еще нос воротят...
 показать весь комментарий
 
"Я могла бы привести много примеров, но я назову лишь один, прямо здесь, на нашем континенте. Кризис в Украине все еще не завершен" - всего один пример, и тот неудачный. Кроме выражения озабоченности ни на что не способны.
 показать весь комментарий
 
 
Эта фраза вообще какая то идиотская и бессмысленная. Надеюсь, что это перевод хромает, а не реально такую чушь с трибуны вещали.
 показать весь комментарий
 
а беня такой неблагодарный, бедную федерику и иже с неюни в грош не ставит, считает , шо они для неньки так ничего и не сделали
 показать весь комментарий
 
 
Після таких слів "В том числе благодаря этому страна смогла избежать коллапса и активно развиваться в последние 5 лет."...........чомусь немає ніякого бажання рухатись в сторону ЄС. Адже така нагла і цинічна брехня викликає лише огиду.
 показать весь комментарий
 
 
А вариантов нет. Не идем в ЕС и НАТО - нас ведут в тайгу.
 показать весь комментарий
 
 
Я мав на увазі що нам треба в НАТО. А ЕС спадлючився.
 показать весь комментарий
 
Да. НАТО приоритетнее - это точно.

Но Польша из ЕС пока не особо бежит. Шото знает наверное.
 показать весь комментарий
 
 
Та чому там немає.........
Можна бути просто незалежною країною і будувати відносини з іншими країнами на взаємно-вигідних умовах. А не виконувати роль "подразнюючого фактора" для одних в інтересах інших.
 показать весь комментарий
 
С Роисей под боком никак. Только белорусский вариант на подсосе у Роиси.

Роися никогда не смирится с нашей независимостью.
 показать весь комментарий
 
 
точно, двигай в обратную сторону, там тебе все родное - лапти, скрепы, балалайки
 показать весь комментарий
 
 
Ми хоч розбудуємо вас злиднів дешево....
 показать весь комментарий
 
А цифры? В какой форме и размерах была эта "громадная" помощь
 показать весь комментарий
 
 
І де ж та допомога, може петькин розікрав зі своїми євродепутанами.
 показать весь комментарий
 
 
я думаю, в большей степени помогая Украине, не забывали и о себе...(нет это не упрек или укор, это констатация - ибо расстреливают Украину, а не любую другую страну ЕС... Украина - щит (как тот фанерный на Майдане) между ЕС и дикой ордой непредсказуемых мокш
 показать весь комментарий
 
 
чем помог? печеньками на майдане? супрунихой?яресько? вогнали страну за плинтус
 показать весь комментарий
 
 
Ээ..хм. А Греция..а Польша..а прибалтийские страны..Чехия, Словакия..или я не так понял её слова? Мы что, реально получили помощи даже больше, чем Греция?! Больлше 200 млрд евро?!
 показать весь комментарий
 
 
Да вы шо!? Это как? Степенями Обеспокоенности?! Или просто за 5 лет всё растыряли Поросенко, Гнойсман, Яйценюк с подельниками.
 показать весь комментарий
 
 
Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 2300это ж ты лайкнул чувака внизу,лепящего про "активное развитие" аж до 14го?а чего это вы уже,лишнехромосомные батраки,не прячетесь под "зубожилых"а?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Страна активно развивалась до 2014 года..пока европейские помощники не вмешались.А так-кроме бесполезных санкций,томоса и "всебічної підтримки" на словах -нету ничего.Эта **** Могерини просто ради прикола полежала бы в нашей больничке пару суток..оценила прорыв Украины
 показать весь комментарий
 
 
Шо-шо? развивалась до 2014?)))
С 2012 ВВП стабильно падал аж до 2016
 показать весь комментарий
 
 
А як же "революція гідності", "шлях в Європу"??? Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 7846
 показать весь комментарий
 
Так и напрашивается продолжение фрази - "А теперь идите набуй"...
 показать весь комментарий
 
 
Ой да ладно, например Польша получила 200 млрд. А из Украины продолжают детать аграрный придаток и рынок сбыта товаров с добавленной стоимостью.
 показать весь комментарий
 
 
После ее слов получается, что мы им остались должны)
 показать весь комментарий
 
 
Это означает только одно, все остальные в Евросоюзе оказались гораздо умнее и просто отказались от "помощи" МВФ, но в результате получили прямое финансирование от ЕС без кредитов и долгов.
 показать весь комментарий
 
Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 2486такого кол-ва озабоченности еще не видывала современная история Євросоюз допоміг Україні, як нікому більше за всю свою історію, - Могеріні - Цензор.НЕТ 2486
 показать весь комментарий
 
 
Видела. Когда Лига Наций была на последнем издыхании.
 показать весь комментарий
 
"как никому больше за всю свою историю"(с) - вот только не надо гнать.
 показать весь комментарий
 
 
Польша получила 50 миллиардов безвозвратно.
Но у Польши был Бжезинский, который знал, на какие рычаги где нажимать.
И, самое главное, в Польше руководят ПОЛЯКИ, а не как в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
та ви нам винні шо земля колгоспу ! якби не Україна вас би ***** зі своєю ордою зжерло вже давно з ручками і ніжками
 показать весь комментарий
 
 
Да, вы помогли развалить Украину, потакая Рашке.
 показать весь комментарий
 
 
Мы и сами отлично справляемся, без помощников.
 показать весь комментарий
 
Після цих всіх "озабоченностей" і піддакуванні кацапні ЕС іде *****. Піддержка була тільки зі США, Канади, Австралії яку мародер профукав. Британія правильно робе що линя з ЕС.
 показать весь комментарий
 
Могеріні нахабно бреше прямо в вічі. (Польша, Греція) А кому не зрозуміло, то Євросоюз нам нічого не винен, а ми тим більше нічим не зобовязані Євросоюзу. Це двосторонніх рух - вони вирішували власні проблеми, а ми намагалися вирішувати свої. А тке що у них краще виходить, то це лише наша проблема - гнилий народ заслуговує на корумповане керівництво...
 показать весь комментарий
 
Из всего ЕС летальное оружие поставляла только маленькая и отважная Литва. За что ей наша безмерная благодарность.
Нелетальным еще Польша прилично помогала. А в Украине под флагом ЕС наши люди погибали. Впервые в истории. И началась заваруха из-за ассоциации Украины с ЕС. В ЕС в то время политики активно обсуждали, как сделать так, чтоб Украина никогда дальше ассоциации не продвинулась. Есть и другие неудобные моменты.
 показать весь комментарий
 
Польщі набагато більше кредитів надали
 показать весь комментарий
 
EC dajut dengi dlia Ukrainy ,dali na pomoc kotoryje nenado vernut i pomoc gde nado budet vernut za 15 let,bezprocentov.Vsego suma pomoci ocenyvajet na 11 miliardov evro.Takze sto svobodnaja torgovlia s EC toze ocenyli 600mln evro v god sto vam nenado platyt platezy za export v EC strany
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх