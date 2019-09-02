 Евросоюз помог Украине, как никому больше за всю свою историю, - Могерини

Об этом заявила в понедельник в Брюсселе во время выступления перед дипломатами стран ЕС высокий представитель ЕС Могерини, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В течение пяти лет, прошедших (с начала кризиса. – Ред.), мы предоставили Украине наибольший пакет помощи за всю историю Европейского Союза. Благодаря этому страна не испытала коллапса. Она смогла продвигаться вперед и пытается выйти из этого кризиса уже на новой основе. Несмотря на вызовы, которые остаются, Украина сегодня является намного более сильнее страной, чем раньше. Я помню 2014 - драматический год, когда все это началось. По определению, тогда мы были в другом месте", - заявила высокий представитель ЕС.
Она отметила, что за пять лет, прошедших с начала работы нынешнего состава Европейской службы внешних действий, Евросоюз изменил подходы к урегулированию внешнеполитических проблем, сместив центр внимания с реагирования на кризисы на предотвращение их возникновения, на преодоление долгосрочных последствий таких кризисов и содействие позитивному развитию.
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"Я могла бы привести много примеров, но я назову лишь один, прямо здесь, на нашем континенте. Кризис в Украине все еще не завершен, но в течение этих пяти лет Украина прошла очень долгий путь. Сегодня она является гораздо более устойчивым государством, чем она была пять лет назад. Наша работа с Украиной имела очень мощный компонент по безопасности, но мы также активно инвестировали в развитие человеческого потенциала страны. Мы помогали создавать рабочие места, строить и восстанавливать инфраструктуру, мы либерализовали доступ в Европейский Союз, инвестировали в обмены между нашими людьми и между нашими университетами ", - отметила Могерини.
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Это все равно, что сравнивать помощь глупому родственнику и помощь незнакомому стремному бомжу.
а ти чим допоміг?
Надіюсь йому хоч платять бо як воно вижило в цьому житті х.з.
реальне звільнення 5 тис прокурорів-дармоїдів.
а нам тоже списать украденое?
Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес большой вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
клоуны, бл
Но Польша из ЕС пока не особо бежит. Шото знает наверное.
Можна бути просто незалежною країною і будувати відносини з іншими країнами на взаємно-вигідних умовах. А не виконувати роль "подразнюючого фактора" для одних в інтересах інших.
Роися никогда не смирится с нашей независимостью.
С 2012 ВВП стабильно падал аж до 2016
Но у Польши был Бжезинский, который знал, на какие рычаги где нажимать.
И, самое главное, в Польше руководят ПОЛЯКИ, а не как в Украине.
Нелетальным еще Польша прилично помогала. А в Украине под флагом ЕС наши люди погибали. Впервые в истории. И началась заваруха из-за ассоциации Украины с ЕС. В ЕС в то время политики активно обсуждали, как сделать так, чтоб Украина никогда дальше ассоциации не продвинулась. Есть и другие неудобные моменты.