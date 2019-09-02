 Геращенко хочет быть заместителем министра внутренних дел

Декларация претендента опубликована в реестре НАЗК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.

В реестре говорится, что Геращенко подал декларацию кандидата на должность заместителя министра в Министерстве внутренних дел. Декларация была опубликована 1 сентября вечером.

Антон Геращенко - народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции Народный фронт. В 2014 году Антон Геращенко был назначен советником министра внутренних дел Украины. В парламент нового созыва Геращенко не баллотировался, но заявил при этом, что останется в украинской политике.

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Должность министра внутренних дел занимает Арсен Аваков, который был переназначен 29 августа 2019 года.