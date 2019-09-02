 Геращенко хочет быть заместителем министра внутренних дел

Декларация претендента опубликована в реестре НАЗК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.
В реестре говорится, что Геращенко подал декларацию кандидата на должность заместителя министра в Министерстве внутренних дел. Декларация была опубликована 1 сентября вечером.
Антон Геращенко - народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции Народный фронт. В 2014 году Антон Геращенко был назначен советником министра внутренних дел Украины. В парламент нового созыва Геращенко не баллотировался, но заявил при этом, что останется в украинской политике.
Читайте на Цензор.НЕТ: Департамент защиты экономики в Нацполиции ликвидируют, - Аваков
Должность министра внутренних дел занимает Арсен Аваков, который был переназначен 29 августа 2019 года.
Они реально понятия не имеют откуда и как придет их песец.
тиной баланды
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29-30 августа 2019 года организационно завершился переход власти в руки новой политической силы "Слуга народа" и ее лидера, президента Украины Владимира Зеленского.
В результате ночного голосования, проходившего с всеми мыслимыми и не мыслимыми нарушениями регламента и Конституции Украины было сформировано правительство и озвучены основные законодательные инициативы.
В первом чтении, с большими регламентными нарушениями, был принят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности внесенный туда еще предыдущим составом парламента. Кстати сама процедура снятия неприкосновенности в этом законопроекте предусматривает это со следующего состава парламента.
В своем предварительном анализе политической ситуации в Украине (100 дней бессилия всевластия). мы дали общую картину возможных вариантов действий различных групп влияния, потому прежде всего проанализируем ситуацию сложившуюся в этой сфере.
Президент Зеленский.
Зеленский продолжает свои настойчивые усилия по расширению полномочий своей личной власти путем влияния на кадровые вопросы и назначения.
Как все ограниченные люди, он считает это властью.Это не совсем так. Право назначать других - это не власть. Власть - это обладание информацией о других и контроль структур. Назначенный Зеленским Пупкин, может спокойно через минуту, делать все что он считает нужным, ибо Зеленский живущий в устроенном ему информационном вакууме, реально никакой достоверной информации не имеет, а следовательно осуществлять контроль не может.
Даже его притязания на НАБУ и ГБР, окончится тем же. Полное отсутствие кадрового резерва дополняет эту удручающую картину. Команда Зеленского распалась на отдельные, иногда даже враждебные друг другу группы. Все что получит Зеленский концентрацией полномочий - рост личной ответственности (и уголовной тоже) за все происходящее.
Зеленский привел на пост премьер-министра свою креатуру - Гончарука.
Другой кандидатуры у Зеленского просто не было. Этим идеально воспользовался Аваков и завел себя как дополнение к Гончаруку.
Гончарук - это полностью подконтрольное ничто. Фигура предназначенная на заклание народному недовольству, которое уже дымит со всех документов. Гончарук будет делать то что скажут, ибо делать ничего не умеет и ситуацией не владеет.
Маленький пример. Введение рынка электроэнергии. Будущий премьер должен уметь анализировать такие процессы. Вот предсказанный им апокалипсис
15-05-2019 Український блекаут, або скільки буде коштувати електроенергія після 1 липня
З 1 липня має запрацювати новий ринок електричної енергії. Це може спровокувати неконтрольоване зростання ціни та фактично залишити споживачів без енергії. Незабаром новообраний президент прийматиме присягу. А вже за місяць його чекає серйозне "випробовування". Сотні тисяч споживачів можуть залишитись без електроенергії. "
Человек пишущий такое за деньги американских налогоплательщиков либо продажен, либо не компетентен. И в том и в другом случае его вряд ли можно назначать премьер-министром страны.
В общем всей текучкой будет правиль Маркарова, а Гончарук будет продолжать уверять народ в будущих победах. Потом его выбросят, возможно вместе с Радой во имя спасения Зеленского. Или вместе с Зеленским. Тут вопрос, кто первым успеет, народ или Зеленский.
Группа Коломойского.
Организационно сформирована. Парламентская группа около 70 человек. Большинство в "СН". Хороший руководитель в лице Палицы. Адекватный уровень личной заинтересованности. Твердо сохраняет позиции и ищет подход к Оржелю. Есть прямой выход на Загороднюка.
К прыжку во власть готова. Вопрос - нужен подходящий момент.
Группа Богдан-Рябошапка-Портнов-Кизь
Главный вопрос решен - Рябошапка стал генеральным прокурором. Зеленский желая несколько сковать активность этих товарищей, сразу озадачил их реорганизацией прокуратуры и охотой на Порошенко, как основной целью. Кроме того Рябошапке прийдется еще работать с Барром в вопросе Делавэра и прочего. В общем ситуация неплохая, но контроль Делавэрского дела - это выше его скромных способностей. Богдан хочет себе ГБР после его реорганизации. Главное чем он этого добивается, уверение Зеленскому "Я достану Порошенко". Впрочем это чуть дальше.
Аваков
Висел на волоске. Но очень нестандартный ход ситуацию спас. Зеленский Национальную гвардию заберет конечно, но что с ней делать он явно не знает и создаст еще один самостоятельный центр силы. Вова не за то схватился. Сила Авакова не в танках и самолетах. Сила Авакова в огромном объеме получаемой им информации. все вместе взятые спецслужбы такой внутренней информации и близко не имеют.
Баканов-Сытник-Уманский.
Баканов занял пост главы СБУ. Большая власть, много информации, прекрасный пример, как обреченный на заклание своими соратниками человек сумел переиграть всех. Впрочем пока еще первый раунд,. основные бои впереди.
Вес Уманского становится все больше. Во всяком случае Богдан ныне не единственный, кто нашептывает на ухо президенту. Пожертвуют ли эти два Сытником , как бесперспективным покажет время.
Реальная оппозиция Зеленскому - Порошенко.
При всей мизерности представления "Европейской солидарности" в Верховной Раде, Зеленский понимает, что Порошенко очень серьезный противник. Его международные связи, структуры, умение бороться и держать удар весьма внушительны. Он естественный центр кристаллизации всего сопротивления Зеленскому. Потому он превратился просто в маниакальное пугало для Зеленского который на охоту за ним тратит и время и ресурсы.
Но Порошенко умеет ждать своего часа...
а вот рупором или фонтаном версий и предположений ...так его не только на МВД хватит...)))