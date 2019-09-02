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 Общество
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Все про:суд (22503) тюрьма (644) Лягин Роман (1)

 Правозащитники требуют открытого суда над Лягиным, причастным к созданию тюрьмы "МГБ ДНР"

Весной 2014 Роман Лягин был ответственным за референдум о создании сепаратистской республики в Донецкой области, позже - руководил захватом завода "Изоляция" в Донецке.

Именно эта территория впоследствии была преобразована в секретную тюрьму "Министерства государственной безопасности ДНР". Доступ в тюрьму является закрытым для международных миссий, поскольку руководство "ДНР" отрицает сам факт существования этой тюрьмы. Также территория завода, а это почти 8 га площади, используется как склад боеприпасов и военной техники.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Укринформе рассказали представители правозащитных организаций, фонда "Изоляция" (платформы культурных инициатив, основанной в Донецке в 2010 году на территории бывшего завода изоляционных материалов) и бывшие пленники "ДНР", сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта тюрьма всегда отличалась постоянными пытками. Я знаю одного человека, которого пытали каждую ночь. Эти пытки даже не для того, чтобы выбить какие-то показания - это садистская методика, чтобы сломать человека, - рассказал бывший пленник, ученый Игорь Козловский. - Лягин и другие должны быть наказаны. Потому что если зло не наказано - оно возвращается в стократном размере ".

"Изоляция - это помещение, не приспособленное к содержанию людей, в отличие от обычных тюрем. Соответственно, в камерах там нет воды, - говорит блогер Дмитрий Потехин, бывший заключенный секретной тюрьмы. - Поэтому там есть дополнительные средства пытки - не давать воду, например".

"Изоляцию" Потехин откровенно называет "концлагерем". В этой тюрьме он провел 48 суток.

Судебное заседание по делу Романа Лягина состоится 3 сентября в 15:30 в Шевченковском суде города Киева (ул. Дегтяревская, 31А). Правозащитники опасаются, что правоохранительные органы "будут пытаться максимально закрыть заседание для общественности и договориться с Лягиным о сотрудничестве на неизвестных и, вероятно, недопустимых для пострадавших условиях". Это станет плохим прецедентом на будущее, ведь подобные расследования будут продолжаться и после окончания войны с РФ.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3145941
 
   
 Топ комментарии
 
В Украине даже обычного правосудия нету. В цивилизованной стране ему бы от 20 до пожизненного впаяли бы. У нас же даже массовые убийства от года условно до 8 лет дают. Правозащитники требуют открытого суда над Лягиным, причастным к созданию тюрьмы "МГБ ДНР" - Цензор.НЕТ 1119
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Странно почему эта рожа не депутат от "За життя"
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Нажаль немає в Україні смертної кари.
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В Украине даже обычного правосудия нету. В цивилизованной стране ему бы от 20 до пожизненного впаяли бы. У нас же даже массовые убийства от года условно до 8 лет дают. Правозащитники требуют открытого суда над Лягиным, причастным к созданию тюрьмы "МГБ ДНР" - Цензор.НЕТ 1119
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Відкритого суду в Тернополі та публічної страти!
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Приведи пример "У нас же даже массовые убийства от года условно до 8 лет дают. " Я что-то не припомню.
Имеем ввиду умышленные убийства.
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его уже выпустили под залог и готовят на обмен))
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Ну и рожа у этого Лягин. Зато он гармонично вписался бы в команду Зе!, если, конечно, не стал бы "повстанцем"!!!
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это теперь так волонтеров кличут али пытрыотив?
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Давайте вынесем на народный суд ету тварь, тоесть на референдум.
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Впрос №1. Закопать по пояс головой вниз
№2. Отпустить.
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Странно почему эта рожа не депутат от "За життя"
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Якщо його відпустять під завдаток, то винним буде Порошенко?
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Это что инопланетянин? Очень уж страшный.
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