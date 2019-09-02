 В Раде зарегистрировали почти 300 законопроектов, из которых 67 Зеленский определил как неотложные, - Разумков

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил на заседании согласительного совета.
"В настоящее время субъектами законодательной инициативы зарегистрировано почти 300 законопроектов, из которых 67 определены Президентом Украины для неотложного рассмотрения. Относительно 59 таких законопроектов уже есть проголосованные решения о сокращении сроков подготовки к их рассмотрению. Внесены 7 законопроектов об изменениях в Конституцию Украины, которые включаются в повестку дня сессии и направлены в Конституционный суд о даче заключения по отдельной процедуре. Кроме того, есть более 120 переходных законопроектов ", - рассказал Разумков.
Напомним, ранее замглавы фракции СН Александр Корниенко в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что партия "Слуга народа" начала готовить законопроекты еще в декабре прошлого года.
Висновки по чому? Давальний відмінок - ДІЯМ, а не діях
https://uk.worldwidedictionary.org/дія
Ознакомьтесь:
Президенту, - тоже верно, как і "президентові".
https://uk.worldwidedictionary.org/президент
продовжить - http://sum.in.ua/s/prodovzhuvaty
Садитесь, два.
Розпишіться.
З реакції ТПшки після розмови з професором ("я отравлюсь!") бачимо, що Шаріков встиг її сексом трахнути... із відповідними наслідками...
Причому мають на увазі зовсім не "кровосісів з вищих ешелонів".
Ніт, їм хочеться розкуркулювати та конфіскувати з розстрілом в усіх, чий рівень добробуту вищий за їхнє "зубожіння" з тарганами. По-простому, по-пролетарськи - оголосити "ворогом слуги народу", отжать и поделить - це ж просто люмпенська генетична мрія...
Количество...это не синоним качества.....стахановцы....
Порошенко не останавливает войну, потому что на ней зарабатывает - проклятый барыга и вор.
Зе не останавливает войну, потому что не может - такой гарнюня, бедный, что вы на него насели. Вы бы смогли лучше?
Порошенко не cнижает тарифы - потому что он подонок, который свой народ ненавидит.
Зе не снижает тарифы - потому что это не в его компетенции, и в общем сложно. Не трогайте мальчика, он работает. Дайте ему 100 дней.
Порошенко не увольнял Авакова, потому что вместе с ним обворовал государство на рюкзаках, уничтожал патриотов и все остальное.
Зе лично поручился за Авакова и оставил в должности - так он же лучше знает, он такой лапочка. Страну хочет изменить.
Порошенко сделал плохой Роттердам +, потому что барыга и зарабатывает на разнице.
У Зе Роттердам+ хороший, потому что цена выгодная. Вот молодец разобрался, такой умный.
Порошенко ездит на работу кортежем из двух машин - вот сволочь.
В Зе кортеж в 10 раз больше и перекрывает пол Киева, хотя обещал на велосипеде ездить. НЕ чипайте мальчика, он же должен чем-то к работе добираться, ему некогда по метро ездить, он так занят. И вообще, что вы хотите, чтобы его грохнули?
Порошенко летал самолетами, потому зажрался вкрай. Зе не может продать самолеты, потому что у него столько важных дел, еще новых самолетов заказали, а на фронт вообще рейсовые не летают. Вот бедный, долго работает, видите, какой уставший. Даже бедный Коломойский согласился топливо давать, чтобы помочь строить страну.
Порошенко болен диабетом - алкаш конченный, вечно бухой.
В Зе, это видео - фотошоп, что вы вцепились, он не накуренный, просто наше золотце устал и не понимает, что ему говорят. Отстаньте от него, он лучший, я ему верю!
Порошенко за пять лет один раз за свои деньги улетел на отдых - вот сволочь мальдивская, как он мог? В стране война, а он отдыхает.
Зе за 100 дней отдохнул 5 раз - ну так он же работает, не видите как устал, пусть отдыхает наш красавчик любимый сделал больше за 3 месяца, чем все остальные за 25 лет.
При Порошенко его кум занимал должность - кумовство, неслыханная наглость.
При Зе уже не только одноклассники, кварталовцы, родственники, но и те, кто в саду на соседнем горшке сидел - уже при должностях. Так что вы хотели, чтобы он чужих людей набирал - он же должен знать кому доверять.
У Пети прокурор без юридического образования - измена, алкаш, Юру прочь.
У Зе председатель СБУ - сценарист из "квартала", даже без военной службы, а министр здравоохранения без медицинского образования - такие милые молодые люди, дайте им шанс. Хуже не будет.
У Пороха в апреле борщевой набор дорогой, бедным пенсионерам нечего есть.
У бубучки в августе картофель по 20 грн - то неурожай и ешьте макароны.
В окружении Порошенко беззаконие, Свинарчук разворовывают армию.
У Зе люстрований Богдан - какой милый бурят, ну и что, что он личный юрист Коломойского, не с улицы же людей брать? А про Гладковских ИВК говорит, что они уже герои. Наш бубочка лучше знает кого к себе подпускать" (с)via Андрей Салтинский
петя просрал войну,поднял тарифы обвалил гривню в три раза,воровал бюджетные деньги под крышей потужного реформатора расцветала кантрабанда,вырубка леса,беззаконие в судах и проч
Швидкість мене, та й, думаю, багатьох інших, влаштовує.
Якість і спрямованість будемо знати найближчим часом.
яка користь від тих законів?
і що буде тими законами, що вже лежать у ВР? там дохіра корисних законопроектів, деякі з них не дійшли навіть до першого читання... бо там серпом по помідорах... і самим депутата в тому числі.
а сам перевіти не пробовав?
де текст? шо воно збирається усувати?
ось ще чудовий законопроект, текст якого хотілось би побачити...
і думаю не лише мені.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66514
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66437
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66441
И там много таких еще...
І так, мовної та аматорської ковбаси по 2.20 не буде, як в Радянському Сполучнику, і горілки "Сто-особова" теж... ото вже точно будуть є стать вареника, забувши про картоплю та зітхання, але голосно прославляти преЗЕдента, бо інакше небезпечно. От і дізнаєтесь, що таке "тверда рука" і "парядок как прі сталінє".
Объясняю про цифровой концлагерь
В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:
Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.
Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).
Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)
И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.
В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.
Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".
Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.
А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.
И самое главное: ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования.
Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий.
При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
а от що за вид--незвичайного? народ цікавиться.
Як казала одна баба з типового пролетаріату - "ой, та нафиг мене та свобода? я на жопе сижу ровно и на власть не вякаю - кто там меня посадит?"
(а потім пердімонокль - десь обмовилася півсловом, те півслово почули і зрозуміли "со всей бдительностью" - і вже хлюпає розкваченим в кров носом у слідчого... "та я ж не на гаспадина преЗЕдента матюка-а-а-алася!" *хлюп-хлюп*)