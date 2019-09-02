 В Раде зарегистрировали почти 300 законопроектов, из которых 67 Зеленский определил как неотложные, - Разумков

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил на заседании согласительного совета.

"В настоящее время субъектами законодательной инициативы зарегистрировано почти 300 законопроектов, из которых 67 определены Президентом Украины для неотложного рассмотрения. Относительно 59 таких законопроектов уже есть проголосованные решения о сокращении сроков подготовки к их рассмотрению. Внесены 7 законопроектов об изменениях в Конституцию Украины, которые включаются в повестку дня сессии и направлены в Конституционный суд о даче заключения по отдельной процедуре. Кроме того, есть более 120 переходных законопроектов ", - рассказал Разумков.

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Напомним, ранее замглавы фракции СН Александр Корниенко в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что партия "Слуга народа" начала готовить законопроекты еще в декабре прошлого года.