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 Общество
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Все про:Израиль (975) иудеи (13) Умань (189) хасиды (112)

 На празднование Рош ха-Шана в Умани может прибыть до 40 тыс. паломников-хасидов, - ГСЧС

В Украине ожидают около 40 тыс. паломников-хасидов, которые прибудут для празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По предварительным оценкам, в 2019 году с 23 сентября по 4 октября в мероприятиях примут участие около 40 тыс. паломников из многих стран мира, наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу. Особое внимание будет сосредоточено на организации безопасности паломников в городе Умань", - говорится в сообщении.

В Госслужбе отметили, что будет осуществляться координация с правоохранительными органами и местными органами власти.

В период с 23 сентября по 4 октября подразделения черкасского гарнизона будут нести службу в усиленном режиме, а для решения вопросов экстренной санавиации будет привлечен вертолет ГСЧС в медицинском варианте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145937
 
 
 Топ комментарии
 
А зеленский поедет танцевать хаву-на-гилу под 7.40?
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А чому б Цадіка не перепоховати у Чернобилі?
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Шекели,шекели едут,много шекелей.
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А зеленский поедет танцевать хаву-на-гилу под 7.40?
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А чому б Цадіка не перепоховати у Чернобилі?
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Наші українські друзі, Хмель їх гарно порубав На празднование Рош ха-Шана в Умани может прибыть до 40 тыс. паломников-хасидов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5709
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Сподіваюсь, він зараз в екслюзивному котлі смажиться, під 7-40.
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эх,яковлевич,нам ли быть в печали ? Ле хаим !
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Жаль , что в Днепре нет могилы их святого . Хорошие деньги .
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деньги то может и не пахнут, но эти пахнут ещё как...
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избранный народ, чего уж там, не какие-то там гои
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танунафік з такими заробітками..недавно хлопчина розбився в них на будівництві...
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а говно тачками с квартир будут вывозить, в прямом смысле, для этих хусидов, насрать на стол хозяину квартиры дело чести
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Виступ зеленського у програмі! Запрошуються усі жиди світу. Проживання та харчування за рахнок ураїнського народу! Виступ зеленського у програмі!
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Умань готуйся..стихійне лихо наближається
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Они уже деньги считают . Какое лихо ?
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Це приїжджають керівники України,або родичі керівників.Хоча багато хто сердиться від таких слів,але це чиста правда.
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Хасіди навіть в Ізраїлі не керують , навіть властними дупами ...
А поводять себе так нахабно , бо їм дозволяють так поводити !
Один раз ізраїські копи дали приклад , як з буйними хасідами требо коіти ...
Чомусь в Парижі й Нью-Йорку вони інакше поводять .
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так вот почему такой ажиотаж с радой и законами...хотят к Рош ха-Шану успеть
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Это еще немного. В каком-то году 50 тысяч было. На празднование Рош ха-Шана в Умани может прибыть до 40 тыс. паломников-хасидов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1980
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небыло..только анонсировали..а после атаки на Нью- Йорские башни то вообще мало очень прилетело помню. На святкування Рош ха-Шана в Умані може прибути до 40 тис. паломників-хасидів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5988
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так багато і за один раз? може таки ввести платні разові візи для жидів, євриків так під 30))
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вже близько 2 тис. живуть постійно..в гетто і так по місту..
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Теперь еще за пенсиями в Украину выстроится очередь. Или пенсии мы будем им прямо в Израиль перечислять мимо украинских налогов?
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Туда надо прикомандировать дополнительные отряды мусорщиков,мусорных машин и старьёвщиков.В круглосуточном режиме.Дополнительные туалеты и тд.Чтобы не было ,как всегда,что Умань не в состоянии достойно принять гостей и по 5 этаж в мусоре.Кошерную пищу,хостелы и тд. К таким гостям надо готовиться заздалегидь,чтобы Зе не было мучительно больно за загаженный город.Тогда гостей в Умань будет до миллиона.
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они никого туда не допускают...ни комунальщиков ни даже мусоров. а в критические дни вообще! над ними нет никакой власти. Они власть.
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Ну таки гости камни в хозяев не бросают если женщину в юбке короткой заметят .Правильно Elvic выше написал в стойло их загонять нужно - нравится смотреть как от полиции в Израиле бегут бороды теряя на ходу
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это нашествие -пока все выше головы не обосрет, не успокоится и на прощание, в обязательном порядке- насрать на стол
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жид он и есть жид,во всем мире ими брезгуют и этого лайна 14 миллионов , как гниды во всем мире
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вони ще тут і жити залишаться
при владі ж свої..
не Україна, а нео-Ізраєль..
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а чому на перенсти прах цадика нахмана у дахаутам сім песачам саме місце!
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Віддайте жидам те, що вони вважають останками цадіка і хай сруть деінде. Якщо цього не буде зроблено, то варто підірвати цей гадюшник псевдожидів - справжні жиди захищають Ізраїль зі зброєю в руках, а ці прихильники секти, яка заборонена в багатьох країнах світу,
цілий рік крадуть і брешуть, а приїздять в Умань за відпущенням гріхів... А срати навколо себе це не гріх?
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чи то так підбирали кадри, чи вони, такі, трошки зовсім *******
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