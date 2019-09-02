 На празднование Рош ха-Шана в Умани может прибыть до 40 тыс. паломников-хасидов, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По предварительным оценкам, в 2019 году с 23 сентября по 4 октября в мероприятиях примут участие около 40 тыс. паломников из многих стран мира, наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу. Особое внимание будет сосредоточено на организации безопасности паломников в городе Умань", - говорится в сообщении.
В Госслужбе отметили, что будет осуществляться координация с правоохранительными органами и местными органами власти.
В период с 23 сентября по 4 октября подразделения черкасского гарнизона будут нести службу в усиленном режиме, а для решения вопросов экстренной санавиации будет привлечен вертолет ГСЧС в медицинском варианте.
А поводять себе так нахабно , бо їм дозволяють так поводити !
Один раз ізраїські копи дали приклад , як з буйними хасідами требо коіти ...
Чомусь в Парижі й Нью-Йорку вони інакше поводять .
при владі ж свої..
не Україна, а нео-Ізраєль..
цілий рік крадуть і брешуть, а приїздять в Умань за відпущенням гріхів... А срати навколо себе це не гріх?