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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2864) Кабмин (11135) СФР (6) Департамент защиты экономики (3)

 Департамент защиты экономики в Нацполиции ликвидируют, - Аваков

Правительство поддержало инициативу МВД по ликвидации Департамента защиты экономики в составе Национальной полиции.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство поддержало инициативу МВД о ликвидации Департамента защиты экономики в составе Нацполиции и передаче наших специалистов в Службу финансовых расследований", - написал он.

Аваков добавил, что Служба финансовых расследований станет аналитическим центром и привлечет лучшие кадры из всех ведомств.

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Он также отметил, что теперь создание Службы финансовых расследований, инициированное МВД в 2017 году, выходит на практический уровень. Алгоритм согласован с Минфином и утвержден постановлением Кабинета министров.

Департамент защиты экономики в Нацполиции ликвидируют, - Аваков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145936
 
   
 Топ комментарии
 
А подпольный игорный бизнес Рюкзакова ЗЕторчёк узаконит
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Гадаю, 73% виборців більш хвилює чи готовий Аваков розстрілювати Майдан проти Зеленського та його команди.
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ой... у рюкзакова ещё есть "анальные пружины" и "нацики"
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А подпольный игорный бизнес Рюкзакова ЗЕторчёк узаконит
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ну и шо, бы л департамент защиты, стал департамент дерибана
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Гадаю, 73% виборців більш хвилює чи готовий Аваков розстрілювати Майдан проти Зеленського та його команди.
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Это все чушь. А вот не чушь будет, когда скоморох будет отбирать у Авакова нацгвардию. Как себя поведет в этом случае Аваков? Пришлет дружинников или просто смоется? От этого будет многое зависеть.
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ой... у рюкзакова ещё есть "анальные пружины" и "нацики"
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Собаков дюже багато знає. Без нього та його нацжон не було б того зєлі квартального, який ганьбить Украіну своєю неписьменністю, невихованістю та схильністю до вживання заборонених речовин.
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Аваков добавил, что Служба финансовых расследований станет аналитическим центром и привлечет лучшие кадры из всех ведомств.Источник: https://censor.net.ua/n3145936 всех работников этих направлений без рассмотрения - в народное хозяйство - они все поголовно взяточники и деляги
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Департамент защиты экономики - название просто блеск было )) Теперь спецы по забору взаток у бизнеса скопом перейдут в новосозданный орган, который называется не так одиозно. РЭХФОРМА!
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нац поліція. може вся оця муйня в назві? мєнти як були падлюками--такими і зостались
може слово національна треба відділити ? може тоді полюція стане поліцією.
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Ну вот и авакова уже обрезали. Авакманом теперь будет. Давай, арсенчик, выводи своих нацжон пту-шных! Тебе ж известно расписание зеля-шоу...
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Правительство поддержало инициативу МВД о ... передаче наших специалистов в Службу финансовых расследований", Источник: https://censor.net.ua/n3145936

Это все, что вам нужно знать о новой Службе финансовых расследований и ее специалистах
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Новый министр так похож на старого! Но не может же зеленский врать!)))))
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