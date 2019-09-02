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 Общество
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Все про:Бахматюк (95) Ukrlandfarming (45) Укрлендфарминг (59)

 400 тысяч на дни села: "Укрлендфарминг" помог 34 селам в организации праздников

Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка в сотрудничестве с местными общинами организует досуг на селе. Только за прошлый месяц агрохолдинг помог отпраздновать Дни села 34 селам в 7 областях Украины.

За прошедший месяц "Укрлендфарминг" инвестировал в организацию дней села и района по всей Украине более 400 тысяч грн, сообщает пресс-служба агрохолдинга. География проведения праздников - Черниговская, Полтавская, Сумская, Херсонская, Житомирская, Донецкая, Черкасская области. Кроме того, предприятие присоединилось к организации ежегодного рок-фестиваля в селе Алтыновка Кролевецкого района Сумской области и помогло жителям сел Черниговской области в проведении традиционной Николаевской ярмарки.

"День села - это праздник, когда собираются люди независимо от возраста и должностей, которых объединяют традиции и хорошее настроение. В этот особый день, когда есть потребность отдохнуть от сельского суеты, скорее надеть праздничную одежду и вместе попеть или поговорить, что может быть лучше? Вот почему хочется подарить людям возможность как-то развлечься, получить символические подарки, чтобы праздник Дня села остался в памяти надолго", - рассказывает Александр Колодяжный, директор ООО "Агро-край", входящего в состав группы компаний "Укрлендфарминг". В прошлую субботу предприятие помогло в организации 4 дней села в Гадяцком районе Полтавской области и двух - в Карловском районе Полтавской области и Лебединском районе Сумской области. Предприятие взяло на себя часть расходов на организации праздника, приобрело подарки и обеспечило продуктами питания.

Участие в подобных мероприятиях для агрохолдинга является традиционным. "Укрлендфарминг" много лет активно занимается вопросом поддержки и развития культуры на территории тех сельских советов и ОТГ, где ведет свою хозяйственную деятельность. Аграрный холдинг "Укрлендфарминг", принадлежащий бизнесмену Олегу Бахматюку, только за прошлый месяц выделил более полумиллиона гривен на развитие культуры на селе в нескольких областях Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145935
 
 
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Написано - "обеспечило продуктами питания".
Яйцами, короче.
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тошда надо еще и день хутора прахдновать, а свынари типа бахмата помогут буджет праздника неплохо освоить
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А хто такой "сельский суета"? 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят - Цензор.НЕТ 4807
Юра! Беря бабло за джинсу помни: текст не должен вызывать ржачь))) 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят - Цензор.НЕТ 1169
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Ну, це буденне п'янство, а тут привезли аніматорів, які зробили свято барвистим.
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Ну, якщо вже село не здатне саме забезпечити собі свято то, мабуть голова села такий як треба.
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Пам'ятаю, як колись брали подовжувач, витягували на вулицю магнітофон, розводили у великій старій мисці багаття, брали вино і влаштовували собі свято молоді кварталу. І бахматюків потрібно не було і мєнти не шугали. Починали правда в лісі, але далеко і пити по черзі самогон з мастильного дозатора Мінчака було занадто люто. Більшість навіть не знає що це. У старих мінчаків кришка бака з середини мала мірний стакан для мастила і власник такого Мінчака завжди мав успіх на "паті". То був справжній рок&рол.
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"Макака" люта лють! 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят - Цензор.НЕТ 2335
В мене вже Харлюша є але "макаку" в гарному стані я б придбав)
Але де її взяти в гарному стані?) 400 тисяч на дні села: "Укрлендфармінг" допоміг 34 селам в організації свят - Цензор.НЕТ 7611
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