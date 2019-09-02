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 Политика Украины
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Все про:Матиос Анатолий (591) Военная прокуратура (776)

 "Честь имею": уволенный Матиос попрощался с коллегами и напомнил о кольце Соломона. ДОКУМЕНТ

Главный военный прокурор Анатолий Матиос, уволенный сегодня, 2 сентября, поблагодарил коллег за службу.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Напомню - у царя Соломона (на иврите Шломо) был перстень с надписью - и это пройдет! Я всегда по жизни и в своей карьере об этом помнил и буду помнить в дальнейшем! А всем, кто читает мою страницу - и друзьям и не друзьям тоже хочу напомнить о кольце Шломо!

Единственное, что хочу сказать - это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом! Тем офицерам, кто все эти пять лет  нес огромный груз службы в рядах военной прокуратуры! Горжусь вами! Коллеги и Офицеры, спасибо вам!

Честь имею", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора - главного военного прокурора

Матиос также разместил письмо министра обороны Андрея Загороднюка об отзыве с должности в Генпрокуратуре.

Честь имею: уволенный Матиос попрощался с коллегами и напомнил о кольце Соломона 01
Честь имею: уволенный Матиос попрощался с коллегами и напомнил о кольце Соломона 02

Источник: https://censor.net.ua/n3145933
 
   
 Топ комментарии
 
Во гондон штопаный ,откуда это ты честь имеешь ,ты её в крайнем случае поимел ... "Честь имею": уволенный Матиос попрощался с коллегами и напомнил о кольце Соломона - Цензор.НЕТ 2338
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свыни чести не имеют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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сами воровали, потом склады взорвали и свынопетя в доле
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Во гондон штопаный ,откуда это ты честь имеешь ,ты её в крайнем случае поимел ... "Честь имею": уволенный Матиос попрощался с коллегами и напомнил о кольце Соломона - Цензор.НЕТ 2338
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про твою?про нее все на цензоре знают "Честь маю": звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона - Цензор.НЕТ 1602
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о, любитель Матіаса і його честі. Ми тут всі підозрювали що порохоботи таки, збоченці.
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Ну это лишнее, то что ты идиот и так все знают .. "Честь маю": звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона - Цензор.НЕТ 7211
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А теперь нужно заводить дело против него о спускании на тормозах дел о 5 сгоревших складах.
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сами воровали, потом склады взорвали и свынопетя в доле
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Кацапчику, твій прапорець відклеївся. Встигни насрати на всіх гілках, все одно до вечора не доживеш тут.
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Не повторяй десять раз , все знают что у тебя чести нет
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он гибридная свыня,свинособака называется "Честь маю": звільнений Матіос попрощався з колегами і нагадав про перстень Соломона - Цензор.НЕТ 7814
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чем он там вообще занимался все эти годы? Ничего не могу вспомнить, кроме позорного заключения о выстреле с тепловизором в бронированные окна генпрокуратуры.
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Он занимался подсчетом небоевых потерь в ВСУ, постоянно статистику выдавал помню.
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Покрывал преступления нашего командования и других у высокого корыта.
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цілий ененрал-полковник ловив банду чорної кішки, і так і не впіймав. в сша сержанти погоду будують. а тут лампасами можна екватор обвязати.
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Да вот с "честью" оно загнуло? Простов вотставку. а ответить за коррупционные делишки со своими подельниками ОПГ прокуроров?
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А класно вбили того антимайданного калашникова? Менти навіть і не шукали виконавців.
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Гляди, сам не отруїся. Зебілам варто в загальному курсі ОБЖ пригадати такий жарт совкових часів:
- Что такое свиная отбивная?
- Ето картошка, отбитая у свиньи.
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порохосрак, не отравись просроченными карамельками...дупа не слиплась за 5 лет от сладкого?
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Рослабся, ніщеброд. Мене твій раціон та обмінні процеси не цікавлять. Настрій теж.
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убогое, так чего вломилось на мою реплику. Памперс на балде поменяй, полон дерьма.
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Зебіку, ти забув що це ресурс Майданівців і порохоботів? Терпи. І взагалі маю реальну підозру що ти лахтинський кацап. Причому з татарськими генами.
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А в тюрьму сходить, надо же рассчитаться за всё, что поимел.
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типа всё прошло и карманы полны, только немного потрепловизорить пришлось
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у этой дряни не было никогда чести.очень хочется,чтобы этот организм не ушёл от уголовной ответственности за прикрывание военных преступлений генералитетом и экс-главнокомандующим.
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А мне хочется квартирку в Европе. Обе наши хотелки примерно на одном уровне воплощения в реальность. Всё у него будет отлично и сдохнет он своей смертью от старости в окружении своих *********.
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соломон вошёл в историю, как властелин кольца, а матиос, как властелин тепловизора.
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Ех толік-тепловізор-толік! Все так не буде-це вже усі зрозуміли,розлютять вазеліни народ і повішають тебе разом з ними на тих смереках у карпатах звідки ти пішов у кґб свій народ гнобити!
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Давно пора дати копняка під зад тим дармоїдам і злодюгам !!!
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он хотел сказать "ЧАСТЬ"...имеет часть из наворованного..остальное Потроху отстегнул!!
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так, значит, это Шломо - толик-тепловизор - вспомнил завет Соломона...
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"Напомню - у царя Соломона (на иврите Шломо) был перстень с надписью - и это пройдет! Я всегда по жизни и в своей карьере об этом помнил и буду помнить в дальнейшем! А всем, кто читает мою страницу - и друзьям и не друзьям тоже хочу напомнить о кольце Шломо! Источник: https://censor.net.ua/n3145933\\\\\\\\\\

Как пишется "шалом" наоборот?
Вот и этому деятелю хочется пожелать - будь свободным(наоборот)
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Так написаное письмо на бланке МО (оформление) можно засунуть в задницу. МО: безграмотные, мудак на мудаке и мудаком погоняет!
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Памятаючи про "шломо" цей ганебний корумпований піджидок тягнув і тягну і тягну в свою нірку на "чорний день". Але забув що "не збирайте собі скарбів на землі..."
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