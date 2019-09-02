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 Политика Украины
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Все про:ВР (23490) Корниенко (20)

 300 нардепов в Раде вполне справятся, а для комитета достаточно и 12 человек, - замглавы фракции СН Корниенко

300 депутатов в Верховной Раде способны справится со всеми задачами.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ замглавы фракции СН Александр Корниенко.

Так, на вопрос, чем его политсила мотивирует уменьшение количества депутатов до 300, он сказал: "Увеличением эффективности работы и сокращением расходов".

Когда журналист спросил, справятся ли они, Корниенко ответил утвердительно.

"Там где работает 450, справятся и 300. Комитеты станут меньше, станут работать эффективнее. Самый эффективный состав комитета - 12-15 человек, а не 34", - добавил он.

Читайте также: Местные элиты всегда формировали партию власти - СДПУ(о), Партия регионов. Сейчас они очень испуганы, - замглавы фракции СН Корниенко

Полный текст интервью с Александром Корниенко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145930
 
 
 Топ комментарии
 
на 300 депов Игорь Валерьичу меньше тратится. Как там, - красивая депутатша 5 штук баксов, некрасивая 3...
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мысли депутата корниенко о наболевшем 300 нардепів у Раді цілком упораються, а для комітету вистачить і 12 осіб, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 9133

300 нардепів у Раді цілком упораються, а для комітету вистачить і 12 осіб, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 8105

Атиповий Атипун‏ @atipovyiUkr

Школа розділяє дітей на успішних в неуспішних!

Президент Один Спамс‏ @odinspam 36 мин.36 минут назад

Підприємництво розколює бізнес на успішний і збитковий!
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да хоть 100 депутатов. А красть меньше не станут никогда!!!!
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За сотней легче будет уследить чем за пол тысячей. Кроме того депутаты будут сильнее дорожить своим креслом и репутацией зная что в парламент в следующий раз попасть будет очень сложно
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Ага) От шуфрич дорожил репутацией и попал. И юзик...
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почему в других странах не воруют, потому что суды есть независимые
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Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF.
Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).
Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар .
Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
По данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 79% уверены, что власти США коррумпированы.
Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.
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Transparency International: Коррупция насквозь пропитала Чехию
В Чехии процветает мздоимство и кумовство. Без связей и взяток в этой стране ничего не добиться. Организация Transparency International забила тревогу, а власти объявили коррупции войну. Правда, пока лишь на словах.
Взятки в Чехии - обычное дело
В ежегодном рейтинге восприятия коррупции международной организации Transparency International Чехия занимает 53 строчку. Такие страны как Ботсвана или Бруней занимают в этом списке более почетные места. Не подмажешь - не поедешь, убеждены многие чехи.
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на 300 депов Игорь Валерьичу меньше тратится. Как там, - красивая депутатша 5 штук баксов, некрасивая 3...
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да да троллик, в твоих влажный фантазиях может быть что угодно, только к реальности это не имеет никакого отношения)))
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300 нардепов в Раде вполне справятся, а для комитета достаточно и 12 человек, - замглавы фракции СН Корниенко
стопудово)
чем меньше разного рода дармоедов тем лучше)
тут с зе-командою можно согласится
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може проще перестать за дармоедов голосовать? 300 нардепів у Раді цілком упораються, а для комітету вистачить і 12 осіб, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 7839
а то наголосуют "па-приколу"-а потом конституция им виновата
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может)
но всё равно они пролезут так хоть пусть их хоть меньше будет)
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Я скажу больше - справится и 5 человек, переходим на голосование в "телеграмм" - любой законопроект будет принимать нарид!
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Да там все равно из этих 450 половина нихрена не делали ни в зале ни в комитетах, даже 300 много.
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Скоротити кількість депутатів за рахунок фракції СН, тупі вівці в Раді не потрібні.
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Оставить только ПЕС и Зажиття, вот это профессионалы.))
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Головне, що вас вже не бентежить, що СН - тупі вівці.
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На якому звалищі вони понабирали цих алкашей?
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мысли депутата корниенко о наболевшем 300 нардепів у Раді цілком упораються, а для комітету вистачить і 12 осіб, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 9133

300 нардепів у Раді цілком упораються, а для комітету вистачить і 12 осіб, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 8105

Атиповий Атипун‏ @atipovyiUkr

Школа розділяє дітей на успішних в неуспішних!

Президент Один Спамс‏ @odinspam 36 мин.36 минут назад

Підприємництво розколює бізнес на успішний і збитковий!
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Не згадаю, хто це казав, але доношу суть: У депутата повинно бути 3 вищі освіти - у самого депутата, у його батька, у його діда.
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до революції кожен поважаючий себе чоловік знав,як мінімум, дві-три мови. але прийшли потрошенки і усіх їх знищили. для того, щоб це відродилось, потрібно років 100 пройти.
а те, що ви сказали--то про інтелігенцію, інтелігентним чоловіком можна вважати людину, яка інтелігентна в третьому поколінні. і вища освіта--тут ні до чого. ( вона автоматом має бути)
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Почему в Днепре 1-го сентября не работают светофоры ? Дети - это святое !
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И где мост, там вроде кто-то пари с Зелей заключал.
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Не трогай Филатова ! Его уволят , назначат не очень умного . Традиция сейчас такая . 300 нардепів у Раді цілком упораються, а для комітету вистачить і 12 осіб, - заступник голови фракції СН Корнієнко - Цензор.НЕТ 6555
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чем меньше депутатов- тем меньше украдут
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Еще при Кучме на всеукраинском референдуме народ проголосовал за сокращение числа нардепов с 450 до 300, но на это власть забила, типа референдум консультационный был.
Так что, все правильно.
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должно хватить и 50, хто не успел преклониться бене - тот опоздал
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плевать сколько будет дармоедов..у нас батальйон укоплектован на 25 (двадцать пять) процентов. а к новому году снова на ноль...С КЕМ ? убогий зеля об этом хоть знает?
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какая разница сколько обезьян будут кнопки жать по указке хозяина 450 или 300 или 100.
если законодательной инициативы от них никакой нет, то и разницы нет сколько их там.
они не представляют людей, а только бренд императора.
просто кнопкодавы.
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Что-то мне подсказывает что Зе не досидит свою каденцию.
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а что в этом цирке до сих пор не поняли, что депутат еще должен заниматься своим избирательным округом или все нах, главное барыгам с экономить бабло на удержании холуев в раде.
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