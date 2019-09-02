 300 нардепов в Раде вполне справятся, а для комитета достаточно и 12 человек, - замглавы фракции СН Корниенко

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ замглавы фракции СН Александр Корниенко.
Так, на вопрос, чем его политсила мотивирует уменьшение количества депутатов до 300, он сказал: "Увеличением эффективности работы и сокращением расходов".
Когда журналист спросил, справятся ли они, Корниенко ответил утвердительно.
"Там где работает 450, справятся и 300. Комитеты станут меньше, станут работать эффективнее. Самый эффективный состав комитета - 12-15 человек, а не 34", - добавил он.
Полный текст интервью с Александром Корниенко читайте здесь.
Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).
Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар .
Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
По данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 79% уверены, что власти США коррумпированы.
Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.
В Чехии процветает мздоимство и кумовство. Без связей и взяток в этой стране ничего не добиться. Организация Transparency International забила тревогу, а власти объявили коррупции войну. Правда, пока лишь на словах.
Взятки в Чехии - обычное дело
В ежегодном рейтинге восприятия коррупции международной организации Transparency International Чехия занимает 53 строчку. Такие страны как Ботсвана или Бруней занимают в этом списке более почетные места. Не подмажешь - не поедешь, убеждены многие чехи.
стопудово)
чем меньше разного рода дармоедов тем лучше)
тут с зе-командою можно согласится
а то наголосуют "па-приколу"-а потом конституция им виновата
но всё равно они пролезут так хоть пусть их хоть меньше будет)
Атиповий Атипун @atipovyiUkr
Школа розділяє дітей на успішних в неуспішних!
Президент Один Спамс @odinspam 36 мин.36 минут назад
Підприємництво розколює бізнес на успішний і збитковий!
а те, що ви сказали--то про інтелігенцію, інтелігентним чоловіком можна вважати людину, яка інтелігентна в третьому поколінні. і вища освіта--тут ні до чого. ( вона автоматом має бути)
Так что, все правильно.
если законодательной инициативы от них никакой нет, то и разницы нет сколько их там.
они не представляют людей, а только бренд императора.
просто кнопкодавы.