 В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук

Как информирует кореспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом публичном заседании Кабинета министров.

Гончарук отметил, что данная акция стала первым решением нового правительства.

Также Гончарук сообщил, что данное мероприятие сделано в рамках уменьшения давления на бизнес.

После этого он попросил СМИ покинуть зал заседаний и перевел совещание министров в закрытый режим.

Напомним, ранее премьер-министр Гончарук заявил, что представителей СМИ больше не будут пускать на заседания правительства, а собственно заседания будут происходить в закрытом режиме.

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