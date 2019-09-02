 В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук

Как информирует кореспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом публичном заседании Кабинета министров.
Гончарук отметил, что данная акция стала первым решением нового правительства.
Также Гончарук сообщил, что данное мероприятие сделано в рамках уменьшения давления на бизнес.
После этого он попросил СМИ покинуть зал заседаний и перевел совещание министров в закрытый режим.
Напомним, ранее премьер-министр Гончарук заявил, что представителей СМИ больше не будут пускать на заседания правительства, а собственно заседания будут происходить в закрытом режиме.
І бєркутастів звільнити без права на пенсію.
Будуть вчить шибко вумних зебілів любіть народную власть)
Чи арсенборісич готовий на все, аби з посади не зняли))
02.09.19 14:52 Департамент защиты экономики в Нацполиции ликвидируют, - Аваков
Клепают решения, шо пирожки.