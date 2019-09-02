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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (9996) экономика (3510) Гончарук_Алексей (37)

 В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук

В Национальной полиции ликвидировали управление по борьбе с экономическими преступлениями.

Как информирует кореспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом публичном заседании Кабинета министров.

Гончарук отметил, что данная акция стала первым решением нового правительства.

Также Гончарук сообщил, что данное мероприятие сделано в рамках уменьшения давления на бизнес.

После этого он попросил СМИ покинуть зал заседаний и перевел совещание министров в закрытый режим.

Напомним, ранее премьер-министр Гончарук заявил, что представителей СМИ больше не будут пускать на заседания правительства, а собственно заседания будут происходить в закрытом режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономический рост - главный приоритет нового правительства, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3145929
 
   
 Топ комментарии
 
это управление по вымогательству денег с бизнеса, всё правильно
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Мусарів всіх треба ліквідувати,і зробити дійсно нову поліцію.
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где ж они харчеваться -то будут???
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Мусарів всіх треба ліквідувати,і зробити дійсно нову поліцію.
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крот, так когда в армию? наша славная 54 бригада тебя ждет...что ты морозишься?
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это управление по вымогательству денег с бизнеса, всё правильно
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всьо на хрєн убрать всь на хрєн закрить В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6207 а потом падєліть
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Ще УБНОН чекає такого ж рішення.
І бєркутастів звільнити без права на пенсію.
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беркутасти щас на усілєнном пайке.
Будуть вчить шибко вумних зебілів любіть народную власть)
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В бывшем ГДР именно так и делали, люди в 60 лет оставались без пенсии и шли снова работать, чтобы что-то заработать на пенсию или на соц.помощь.
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Так да. Сколько лет кормить управление по борьбе с экономическими преступлениями. Наверняка уже победили за такое то время. Или таки нет?
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это был сарказм)) я не против)) это не функции полиции.
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це за що ціле управління так радікально ліквідували?
Чи арсенборісич готовий на все, аби з посади не зняли))
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Беркутню тоже ликвидировали, но без успешно, все пристроены в оновленой
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Работавших там хоть выгонят или найдут этим бездельникам-взяточникам новую работу?
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легендарний ОБХСС, якого дійсно в СРСР боялись крадії, цеховики, спекулянти, бездарно помер як непотрібний паразит , промучившись 27 років незалежності...спи спокійно, любий друже))))
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помер, незважаючи на те, що справи по хабарникм вони дійсно останнім часом робили...
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адніх марадьорав распустіть другіх набрать
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02.09.19 14:38 В Нацполиции ликвидировано управление по борьбе с экономическими преступлениями, - Гончарук

02.09.19 14:52 Департамент защиты экономики в Нацполиции ликвидируют, - Аваков

Клепают решения, шо пирожки.
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