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 Политика Украины
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Все про:ВР (23490) неприкосновенность (915) Разумков Дмитрий (177)

 Во вторник Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов, - Разумков

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Как сообщает корреспонднт Цензор.НЕТ, об этом на Согласительном совете в ВР заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что нардепы рассмотрят в целом законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Разумков добавил, что для этого необходимо 300 голосов. Он напомнил, что на первой сессии Рады 9 созыва в первом чтении за законопроект проголосовали 363 народных депутатов.

Напомним, ранее комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту окончательно внести изменения в Конституцию в части ограничения депутатской неприкосновенности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Считаю эти действия незаконными!" - Власенко устроил демарш на заседании правового комитета Рады, где обсуждалось снятие неприкосновенности с нардепов

Источник: https://censor.net.ua/n3145926
 
 
 Топ комментарии
 
Разумков, кто финансировал твой "Центр" ? Туда были влиты десятки миллионов долларов.
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А ты тогда чего сюда лезешь? Не хочешь приехать в Украину жить и работать? Во вторник Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов, - Разумков - Цензор.НЕТ 4270
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Не хочешь приехать в Украину жить и работать? У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 7399
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А хіба в другому читанні зміни до Конституції України можна розглядати на цій сесії на якій приймали перше читання? Це ж порушення регламенту розгляду змін до Конституції? Потім Конституційний Суд відмінить ці рішення! Навіщо робити роботу так неякісно? Хіба важко почекати до наступної сесії ВРУ?
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Тотму то і фракція Люля запропонувала їм зробити це законно ..Навіть у комітеті Власенко здається робив демарш .
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ПС ...А ОСЬ СЛУХАЮ ПОГОДЖУВАЛЬНУ РАДУ І ЗДАЄТЬСЯ ЩО ЦЕ ВЖЕ ДРУГА СЕСІЯ 9-ГО СКЛИКАННЯ !? У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 4138
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Набагато простіше пісти шляхом введення Воєнного стану на 5 років і тоді можна і недоторканість скасувати і реформи провести!
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2 сесия 9 созыва начнется только завтра
"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив першу сесію новообраного парламенту у ніч на 30 серпняПерша сесія тривала близько 14 годин.Парламент ухвалила постанову про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (№ 1087).Постановою передбачено, що друга сесія почнеться 3 вересня і закінчиться 24 січня 2020 року."
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Разумков, кто финансировал твой "Центр" ? Туда были влиты десятки миллионов долларов.
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Австралия не вмешивается в дела иностранных государств.
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А ты тогда чего сюда лезешь? Не хочешь приехать в Украину жить и работать? Во вторник Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов, - Разумков - Цензор.НЕТ 4270
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Та... Просто зелебобиков вируальными мордами об стол повозить.
Разве можно отказать себе в таком маленьком удовольствии ?
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Не хочешь приехать в Украину жить и работать? У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 7399
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Meня вполне устраивает роль волонтёра информационной войны на стороне Украины.
А что это тебя так заколбасило ? Неужто в "Центре Разумкова" стоИт какая-то нефтедолларовая вонь ?
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А, просто любишь повонять в сети? Волонтёр информационной войны, плять... У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 8332 У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 8332 У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 8332 И чего только кацапы не придумают. У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 8332
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Соя вы хоть не тупите так, это Дмитрий Разумков а Центр был основан Александром Разумковым.
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Какая разница кем основан; важно - кто бабло туда вливал.
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Слуги рвонули з місця в кар"єр, аж підкови відлітають.
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недоторканість знімати не правильно. В нашому (українському) виконанні отримаємо тупо одноосібну більшість ,які будуть жати на клавішу "За" по першій же вказівці з Банкової,будь то Зе, чи інший комік.
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Почти наверняка все партии придумают отмазку чтоб не голосовать, это уже было видно по сегоднешнему комитету. Даже ПЕС критиковал закон который был внесен Порошенко и остался без изменений.
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Пусть ЗаЖо и Газпром голосуют "за". Вот это будет мастер-класс
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Чудак ты, Lvbnhj.
Успешные путчи проводят молодые офицеры.
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«Скасування депутатського імунітету повинно відбутися разом із низкою реформ, які гарантуватимуть незалежність прокурорів та судів, що історично було проблемою в Україні. Так що відміна недоторканності це правильний перший крок, але це не повинно бути останнім кроком. Правоохоронні органи не повинні бути втягнуті у політику, правоохоронні органи повинні піклуватися виключно питаннями дотримання закону», - наголошує старший експерт Центру європейської політики Браян Вітмор.
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Красти будуть тільки свої. Іньшим лягти під нас і тремтіти, щоб не використали як цапа відбувайла, задля чергового піар-шоу.
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Що невже займуться справами *свинарчуків * !? У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 3536
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порохоботи, ця зрада--здійснить мрію мільйонів українців, яким ваші тузики, бобіки, юлі і віті обіцяли три десятиріччя. це буде зрада? чи перемога?
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Т.Е. теперь депутатов можно будет п-дить ногами в любой подворотне? Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ? У вівторок Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про зняття недоторканності з нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 1686
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