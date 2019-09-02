 Во вторник Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов, - Разумков

Как сообщает корреспонднт Цензор.НЕТ, об этом на Согласительном совете в ВР заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что нардепы рассмотрят в целом законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Разумков добавил, что для этого необходимо 300 голосов. Он напомнил, что на первой сессии Рады 9 созыва в первом чтении за законопроект проголосовали 363 народных депутатов.

Напомним, ранее комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту окончательно внести изменения в Конституцию в части ограничения депутатской неприкосновенности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Считаю эти действия незаконными!" - Власенко устроил демарш на заседании правового комитета Рады, где обсуждалось снятие неприкосновенности с нардепов