 Во вторник Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов, - Разумков

Как сообщает корреспонднт Цензор.НЕТ, об этом на Согласительном совете в ВР заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Он отметил, что нардепы рассмотрят в целом законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.
Разумков добавил, что для этого необходимо 300 голосов. Он напомнил, что на первой сессии Рады 9 созыва в первом чтении за законопроект проголосовали 363 народных депутатов.
Напомним, ранее комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту окончательно внести изменения в Конституцию в части ограничения депутатской неприкосновенности.
"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив першу сесію новообраного парламенту у ніч на 30 серпняПерша сесія тривала близько 14 годин.Парламент ухвалила постанову про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (№ 1087).Постановою передбачено, що друга сесія почнеться 3 вересня і закінчиться 24 січня 2020 року."
Разве можно отказать себе в таком маленьком удовольствии ?
А что это тебя так заколбасило ? Неужто в "Центре Разумкова" стоИт какая-то нефтедолларовая вонь ?
Успешные путчи проводят молодые офицеры.
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