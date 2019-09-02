" Переговоры идут, нужно оформить документы, - Москалькова об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в Московском городском педагогическом университете, отвечая на вопросы студентов в понедельник.

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть большая надежда, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ произойдет в самом скором времени, - помощник Зеленского Ермак

Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.