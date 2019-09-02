EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  787  8
Материалы по теме:
Все про:моряки (894) обмен (732) политзаключенные (1293) Москалькова (169)

 Переговоры идут, нужно оформить документы, - Москалькова об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время оформляются документы для взаимного освобождения удерживаемых между Россией и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в Московском городском педагогическом университете, отвечая на вопросы студентов в понедельник.

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть большая надежда, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ произойдет в самом скором времени, - помощник Зеленского Ермак

Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3145924
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вы нам мозги не пудрите - скажите, главного свидетеля против ***** в Гаагском трибунале по сбитому МН-17, гражданина Украины Цемаха, будете отдавать Раске *********???
 показать весь комментарий
 
 
Без Цемаха, обмена не будет (хотя он гражданин Украины), карлику-окурку это подобно ГААГЕ (он это знает), на это он не пойдёт, пока Цемах живой...
Лучше Цемаха отдать Голландии, потом уже говорить об обмене, но это долгий процесс, и он в пользу х""ла...
 показать весь комментарий
 
Цемах - наверняка важный для Гааги свидетель, но ведь и без него расследование по Боингу было практически завершено. Этот старый черт - как заключительный штрих, еще один гвоздь в крышку гроба для ввп, но неужели без него все развалится?
 показать весь комментарий
 
Он не нужен ему на обмен, ему надо решить вопрос. На данном этапе ЦН надо срочно интересоваться и тут же найти способ опубликовать данные о его здоровье, как минимум . Ограничить список лиц имеющих контакт с ним.Но освещать его все телодвижения и все вокруг. Пригласить голландских силовиков и поскорее оформить ему документы на заграничное туристическое еротическое путешествие
 показать весь комментарий
 
НУ ЧТО ТАМ ЗАПРЕТИЛИ РАШИНСКИМ СУДАМ ЗАХОДИТЬ В ПОРТА ДР. ГОСУДАРСТВ?
 показать весь комментарий
 
Встречал данные что с 6 числа сего месяца
 показать весь комментарий
 
С середины сентября вроде.
А почему Вы так спешите, вы что, тоже кокс на атомных подводных лодках перевозите?
 показать весь комментарий
 
" Переговоры идут, нужно оформить документы, - Москалькова об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ"

Спасибо, держите наш в курсе через "человека Кремля в Раде" - "исмаилову".
Также очень надеемся на твит "рябой шапки" (или это будет фоточка в "стограмм"?)
Короче, все через "одноглазников" и "вконтактике", благо они ведь в Украине больше не запрещены?
Вт и ладушки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх