 Экономический рост - главный приоритет нового правительства, - Гончарук

Об этом Гончарук заявил на первом публичном заседании Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ.
"Экономический рост и в перспективе обеспечение 1 миллиона рабочих мест являются главной задачей правительства", - заявил премьер.
Он напомнил, что вопрос экономического роста поднимался на сегодняшней встрече с президентом.
Говоря о планах увеличить количество рабочих мест на 1 млн, Гончарук уверил, что правительство знает, о чем говорит, хотя и назвал эту цель амбициозной.
Кроме того, Гончарук назвал развитие инфраструктуры важнейшей целью правительства. В частности, он упомянул уже работающие 15 аэропортов, порты, строительство дороги, восстановление работы морских путей, покрытие территории Украины качественной интернет-связью.
Особенно в части борьбы с олигархами и коррупцией.
надо запомнить, с какой суммой начал работу кабмин Зеленского.
Чую, что понадобится
ОВ ВКФ "Велта" - гірничодобувна компанія, яка займає 2% світового ринку поставок титанової сировини і 35% видобутку на українському ринку. Створена з нуля, компанія працює з американською компанією DuPont і вже патентує власну технологію отримання металевого титану.
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