EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  585  17
Все про:Кабмин (11135) экономика (3510) Гончарук_Алексей (37)

 Экономический рост - главный приоритет нового правительства, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что экономический рост является главным приоритетом нового правительства.

Об этом Гончарук заявил на первом публичном заседании Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ.

"Экономический рост и в перспективе обеспечение 1 миллиона рабочих мест являются главной задачей правительства", - заявил премьер.

Он напомнил, что вопрос экономического роста поднимался на сегодняшней встрече с президентом.

Говоря о планах увеличить количество рабочих мест на 1 млн, Гончарук уверил, что правительство знает, о чем говорит, хотя и назвал эту цель амбициозной.

Кроме того, Гончарук назвал развитие инфраструктуры важнейшей целью правительства. В частности, он упомянул уже работающие 15 аэропортов, порты, строительство дороги, восстановление работы морских путей, покрытие территории Украины качественной интернет-связью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин до конца сентября намерен отобрать самые яркие нацпроекты, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3145923
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего нового . Ему сказали , он говорит . Боже , береги Украину !
 показать весь комментарий
 
Hellis‏ @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад

надо запомнить, с какой суммой начал работу кабмин Зеленского.
Чую, что понадобится

Экономический рост - главный приоритет нового правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4924
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ничего нового . Ему сказали , он говорит . Боже , береги Украину !
 показать весь комментарий
 
 
А я думал дерибан на крови и мародерство главный приоритет новопреставленных!!!
 показать весь комментарий
 
 
Тада. Это именно то, что нужно Коломойскому. Экономический рост - главный приоритет нового правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7686

Особенно в части борьбы с олигархами и коррупцией.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже, киздеж у них главный приоритет. Мы оценим по делам, а благими намерениями... Сами знаете.
 показать весь комментарий
 
 
"Экономический рост и в перспективе обеспечение 1 миллиона рабочих мест являются главной задачей" - за счет продажи китайцам МоторСичи, за счет открытия такназываемого "рынка земли", за счет дерибана Укрзализныци...
 показать весь комментарий
 
 
Все будем разгребать и платить за этот выбор . Економічне зростання - головний пріоритет нового уряду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2059
 показать весь комментарий
 
 
Ему нужно принять условие, если нет 8% роста ВВП через год то идет с поста премьера, обещал же 40% за 5 лет.))
 показать весь комментарий
 
Гнать надо того кто его посадил туда. А то неплохо устроились - менять марионеток когда те ожидаемо обосрутся а кукловоди вроде и нипричем
 показать весь комментарий
 
 
Hellis‏ @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад

надо запомнить, с какой суммой начал работу кабмин Зеленского.
Чую, что понадобится

Экономический рост - главный приоритет нового правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4924
 показать весь комментарий
 
 
ага...не знают куда потратить...не зебилам же отдавать,в самом то деле?
 показать весь комментарий
 
Чого вартує економічне зростання якщо втратити національний суверенітет і незалежність ?
 показать весь комментарий
 
 
"Україна і США - союзники": гендиректор "Велти" про український титан

ОВ ВКФ "Велта" - гірничодобувна компанія, яка займає 2% світового ринку поставок титанової сировини і 35% видобутку на українському ринку. Створена з нуля, компанія працює з американською компанією DuPont і вже патентує власну технологію отримання металевого титану.
Про те, чи здатна Україна позбавити США від російської титанової залежності і чому США - наш природний партнер, через що в Україну не рвуться зарубіжні інвестори OBOZREVATEL поговорив з генеральним директором компанії "Велта" Андрієм Бродським.
 показать весь комментарий
 
Если вы собираетесь выдавать симки мобильных телефонов по паспорту с регистрацией их на владельца, то о каком экономическом росте в этой стране вообще можно говорить в условиях тотального контроля граждан и их деятельности со стороны чиновников и бандитов,стоящих за ними. Почти все базы налогоплательщиков и данных госреестра Украины стабильно оказываются в руках криминала и уголовного мира и никого это не волнует, а когда у них обязательно будут все базы моб. телефонов всех граждан Украины,что тогда будет я вообще молчу. Какой здесь может быть бизнес?
 показать весь комментарий
 
 
Приоритетом должно быть повышение доходов граждан,через различные инструменты,например через свободу предпринимательства,ликвидации коррупции,а экономический рост станет только следствием этих разумных решений.
 показать весь комментарий
 
то же было при кпсс... Придумывались фантастические планы, а потом всеми СМИ каждодневно убеждали нас, что они выполнены и перевыполнены, а жизнь населения стала "лучше некуда". Так что месяца через 3 можно ожидать очередных роликов на фейсбуках-ютубах о том, как потрясающе изменилась жизнь в Украине, каких невиданных высот достигли... и всё - благодаря зеленому клоуну и его команде. И "байдуже", что эти ролики не будут соответствовать действительности: в ссср такое 70 лет проходило..., пипл схавает
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх