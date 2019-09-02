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 Политика Украины
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Все про:ВР (23490) неприкосновенность (915) Корниенко (20)

 В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности

Верховная Рада на пленарных заседаниях во вторник займётся законопроектами о внесении изменений в Конституцию Украины, в частности, намерена окончательно одобрить проект закона о лишении народных депутатов неприкосновенности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

"Завтра будет 7203 (законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов. - Ред.)", - сказал он.

По прогнозу Корниенко, рассмотрение законопроекта по неприкосновенности для окончательного утверждения может длиться полдня.

Кроме того, он сообщил, что Верховная Рада будет рассматривать направление в Конституционный суд до 10 законопроектов для получения заключений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правовой комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов

"Штук до 10 изменений в Конституцию отправить в Конституционный суд с 226-ю (голосами. - Ред.)", - сказал замглавы фракции.

Другие законопроекты, по его мнению, парламент вряд ли успеет рассмотреть.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада на первой сессии предварительно одобрила конституционные изменения, которыми предлагается лишить нардепов неприкосновенности. Согласно процедуре для окончательного одобрения законопроекта необходимо 300 голосами утвердить его на следующей сессии.

29 августа в парламенте был зарегистрирован ряд законопроектов президента Украины о внесении изменений в Конституцию.

Источник: https://censor.net.ua/n3145920
 
   
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Сразу видно как притесняют в Украине порохоботов... Это - слив страны пуйлу... При мародёре такого не было!! Верните нам мародёра!!!
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бедствуют слуги урода.. в креслА не помещаются.. нужно помощь и срочно выделить слуга зарплаты по 50 000.. для начала
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под шумок брошенной толпе кости - втихаря проведут нужные законы о "реинтеграции дамбаса и снятии прИтензий к расеи, атмене санкций и дружбе с мышебратьями" (орфография проектов законов от слуг уродов))
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и увеличение подоходного налога на восстановление лугандона, процентов +5 я думаю будет достаточно!!!
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мало.. с зебилов нужно брать 73%.. на "кормильцев с дамбаса" и на содержание "слуг народа" В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности - Цензор.НЕТ 982
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шмаркля все так же живет иллюзиями. в сн - контролируемых около 150 депутатов.. Остальные - пришли "зелеными", но типа от себя.. и плевать хотели на слуг, как и на Украину (фото с "локтями на Конституцию Украины - реальность"..
https://www.youtube.com/watch?v=JnlhMEdPvM8
"Путч на носу. Наводим резкость на слуг народа"

п.с. кстати, в слугах урода - просто огромное количество "отказников" от мандата ВР.. Неужто засомневались и "передумали"?))
Ага.. три раза.
Просто проводят в Раду НУЖНЫХ людей.. которых светить раньше в списке было опасно
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Лишить раду неприкосновенности, это как лишить девушку чести. Одумайтесь
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а чем им одумываться? сейчас зебилы орут от счастья, потом - от возмущения "нам не то обещали".
подконтрольный депутат - любому менту и прокурору - мечта олигархов и власти...
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В них вона відсутня.
Не даремно ж бігають по гей-парадах. В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности - Цензор.НЕТ 6178
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Непогано було б.............. В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности - Цензор.НЕТ 6644
Для підбарижників і їм подібної нечисті, це буде - чорний день.
Уявляю як порохососи зходитимуть на г*вно від істерик.
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сейчас зебилы орут от счастья, потом - от возмущения "нам не то обещали".
подконтрольный депутат - любому менту и прокурору - мечта олигархов и власти...
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Завтра надо набрать 301 голос.Верещать будут свиньи ,откормленные на ворованном.
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Барыжная шобла будет упиратся рогами до последнего, им понимаешь Веницианскую комиссию подавай чтоб одобрила внесенный главсвином закон.
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Угомонись . Нет барыги , есть другой .
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Нардепи і судді перетворили недорканість із гарантії недопущення переслідування за служіння народу на гарантію захисту від відповідальності за розкрадання держави, невігластво і хабарництво.
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Депутатики-слуганародовцы, это ваш последний шанс сохранить свои паршивые шкуры.
Вы ведь голосовать собираетесь против себя. Это ведь вас будут сажать если что пойдёт не так.
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теперь всех депутотов заинтересованные лица смогут мацать руками
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думаю, у порошенко и компании сфинктер очень крепко сжался)))
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Шоб не крали... пілять. Зелебобіки, і ви настільки ідіоти? Та то ж не ВР, не депутати, а МАСОВКА! Звичайна масовка для чергового шоу. Красти вони не будуть, бо їм то не дозволять ті, що не просто крадуть, а відверто грабують і надалі будуть грабувати. Цим, щоб не рипались обіцяють аж по 5К долярів відстегнути. Ну, щоб дуже не скавуліли. От з ними і поділяться. Грабануть вас, ідіотів, і поділяться. А щоб гарантовано не рипались і виконували всі команди, то й цю міфічну недоторканість знімуть. А що, а пофіг...
Ні, тому народу реально щось пороблено, щоб така масова шизофренія сталась
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Ой завтра будет веселье, все кроме СН забудут свои обещания и начнут кричать о нарушениях регламента, о опротестовании в КС и о подаче запроса в европейские комиссии, короче будут делать все что остаться неподсудными.
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Так Пєтья завтра не повернеться з допиту,відразу у в"язницю?))
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В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности - Цензор.НЕТ 6032

неприкосновенность снять - броники и каски выдать...
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