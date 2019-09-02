 В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

"Завтра будет 7203 (законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов. - Ред.)", - сказал он.

По прогнозу Корниенко, рассмотрение законопроекта по неприкосновенности для окончательного утверждения может длиться полдня.

Кроме того, он сообщил, что Верховная Рада будет рассматривать направление в Конституционный суд до 10 законопроектов для получения заключений.

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"Штук до 10 изменений в Конституцию отправить в Конституционный суд с 226-ю (голосами. - Ред.)", - сказал замглавы фракции.

Другие законопроекты, по его мнению, парламент вряд ли успеет рассмотреть.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада на первой сессии предварительно одобрила конституционные изменения, которыми предлагается лишить нардепов неприкосновенности. Согласно процедуре для окончательного одобрения законопроекта необходимо 300 голосами утвердить его на следующей сессии.

29 августа в парламенте был зарегистрирован ряд законопроектов президента Украины о внесении изменений в Конституцию.