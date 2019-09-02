EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  561  2
Все про:похороны (934) Черкасщина (607) Ян Осока (772) 24 омб имени князя Данила Галицкого (97)

 Сержанта 24-й ОМБр Александра Грицаюка, который умер от тяжелых ранений в госпитале, похоронят завтра на Черкасщине

Завтра, 3 сентября, в городе Христиновка Черкасской области, с 10:00 до 11:00 в фойе Христиновского районного Дома культуры состоится панихида по Александру Владимировичу Грицаюку, который скончался в больнице от тяжелых минно-взрывных ранений, полученных 25 августа в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Христиновской РГА.

Александр Владимирович Грицаюк, 1971 года рождения, уроженец села Сарны Монастирищенского района Черкасской области. Последние годы жил в Христиновке. Являлся сержантом, военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады. 

25 августа в районе города Марьинка Донецкой области во время обстрела наших позиций получил тяжелые минно-взрывные ранения, после чего был эвакуирован в областную клиническую больницу в городе Днепр, где умер вчера, 1 сентября.

После панихиды состоятся похороны Александра Грицаюка в Сарнах.

У него остались мать, жена и трое детей.

Смотрите также: Николаевщина простилась с морпехом 36-й бригады Сергеем Савиновым, убитым снайпером оккупантов под Водяным. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3145919
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вічна пам'ять Герою, царство небесне, щирі співчуття рідні.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх