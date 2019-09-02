 ЦИК зарегистрировал 5 новых нардепов вместо тех, которые ушли в Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ЦИК.

ВР досрочно прекратила полномочия народных депутатов Украины Малюськи Д.Л., Оржель А.А., Криклия В.А., Новосад А.И., Федорова М.А., избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 Июль 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа". Они подали заявления о сложении ими депутатских полномочий.

"Рассмотрев указанные постановления, Комиссия признала избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной политической партии. А именно: Остапенко А.Д., включенного в избирательный список под № 130, Цибу Т.В. - № 131, Калаур И.Р. - № 132, Гришину Ю.М. - № 133, Руденко А.С. - № 134. Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

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