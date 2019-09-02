 Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщи на встрече с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.

"К сожалению, не все партии хотят работать ради общества. Но я думаю, что мы найдем подход, а если не найдем, то будем принимать законы сами. Потому что мы обещали нашим избирателям", - сказал Зеленский.

Во фракции "Слуга народа" 247 народных депутата. Всего в Верховной Раде 424 парламентария.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроекты начали писать с декабря: 500 уже подготовлено, включая 70 первоочередных, - замглавы фракции "Слуга народа" Корниенко