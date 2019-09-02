EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  2222  68
Материалы по теме:
Все про:ВР (23490) Зеленский (2653) Слуга народа (274)

 Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не сможет мотивировать парламентариев работать в интересах украинского народа, то фракция "Слуга народа" будет принимать необходимые законодательные инициативы единолично.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщи на встрече с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.

"К сожалению, не все партии хотят работать ради общества. Но я думаю, что мы найдем подход, а если не найдем, то будем принимать законы сами. Потому что мы обещали нашим избирателям", - сказал Зеленский.

Во фракции "Слуга народа" 247 народных депутата. Всего в Верховной Раде 424 парламентария.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроекты начали писать с декабря: 500 уже подготовлено, включая 70 первоочередных, - замглавы фракции "Слуга народа" Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3145914
 
   
 Топ комментарии
 
Выгрибать тоже сами будете.
 показать весь комментарий
 
Нарешті "мудрий український наріт" почне зубожіти так, як він минулі п'ять років прибіднявся.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"выгребать" . Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5536 Суть не меняется , а пишем как учит Новосад . Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5536
 показать весь комментарий
 
 
"Путч на носу. Наводим резкость на слуг народа"
 показать весь комментарий
 
 
п.с. кстати, в слугах урода - просто огромное количество "отказников" от мандата ВР.. Неужто засомневались и "передумали"?))
Ага.. три раза.
Просто проводят в Раду НУЖНЫХ людей.. которых светить раньше в списке было опасно
 показать весь комментарий
 
 
Так вы и так сами принимаете. И за это вы сами будете нести и ответсвенность, помни об этом зеленский, особенно когда тебя вывезут в лес:
Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9048
 показать весь комментарий
 
 
Ты, что-ли вывозить будешь? А вывозилка выросла?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И это верно! ПЕСиков, "Голос из унитаза!" и "За жиДДя" - на помойку истории! Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
 
Лучше люлей или ствол с одним патроном
 показать весь комментарий
 
Кремлевских тварей типа ильев ильиных- вместе с зеленодрысными тварями и жоппоблоками- смыть в унитаз, говна нам не надо!
 показать весь комментарий
 
 
Голосуйте сами, а то потом опять виновных искать будете
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Блок "апазіция" уже склався - ПЕС, безГОЛОС і ЗаЖОП.
Цих важко змусити працювати на Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Курва...в попередньої влади, це називалось кумовством...а зараз я так зрозумівЕсли не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6169, все норм?...близькі ж люди
 показать весь комментарий
 
 
Так что ж это получается, если друзья близкие люди, то кум это ваще враг и никто? Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8973
 показать весь комментарий
 
 
тоді було мародерське кумовство, свинарчуки мародери, Аваков був зрадником, а тепер все добре, всі правильні, в любого зебіла запитай Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7569
 показать весь комментарий
 
Но за Разумкова голосовали почему то заЖОП и СлюНа синхронно и комитет свободы слова состоит только из них во главе с Шуфричем 😀Пиши еще
 показать весь комментарий
 
 
Ну и правильно. У них большинство в парламенте. Имеют право.
 показать весь комментарий
 
ну и ответственность за последствия принятых решений в таком случае полностью кладется на "Слугу народа".
 показать весь комментарий
 
 
Так она в любом случае на них ложится. У них же монокаолиция. Они по сути правящая партия.
 показать весь комментарий
 
Да, Беня с Зелей будут наблюдать из Израиля как фотограф, бармен и безработная будут за них мазу тянуть... А мы им - пенсии платить.
 показать весь комментарий
 
Нарешті "мудрий український наріт" почне зубожіти так, як він минулі п'ять років прибіднявся.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки вже не можна буде навіть пошепки обурюватися. Бо хтось почує, подзвонить куди треба, приїде "воронок" президентської гвардії - та повезуть кудись... а куди - про це теж тссс...
 показать весь комментарий
 
 
законом передбачено: - реестрація всіх телефонів за особою - вимога провайдерам зберігати трафик - купа реєстрів всього чого можна(гаджети, провайдери і тд) Тобто, фактично це є тотальне стеження за усіма громадянами України.

Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 504
 показать весь комментарий
 
 
обтекай погань шоколадная, или какая ты там, сидеть будете все ублюдки))))
 показать весь комментарий
 
Сёма, не болтайте ерундой, не позорьте маму с папой!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
петя теперича враг украины № 1 пока не отдаст бене 2 лярда баксов
 показать весь комментарий
 
А навіщо шукати?
Приймайте та відповідайте, вас же більшість. Если не найдем подход к партиям, то будем принимать законы сами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3738
 показать весь комментарий
 
 
Не все так просто. Есть законы, для принятия которых необходимо конституционное большинство 300+ голосов.
 показать весь комментарий
 
Голосів "Платформи" вистачить. Якщо звичайно це будуть нормальні закони.
 показать весь комментарий
 
Тобто це така претензія, мов ми намагаємося щось робити, а на виході маємо лише лайно, бо нам заважають. Поганому танцюристу завжди щось заважає.
 показать весь комментарий
 
"К сожалению, не все партии хотят работать ради общества. Но я думаю, что мы найдем подход, а если не найдем, то будем принимать законы сами. Потому что мы обещали нашим избирателям", - сказал Зеленский
___________

Избирателей зеленского и не жалко особо......
 показать весь комментарий
 
 
это типа - давайте работать вместе, иначе придется работать нам самим?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
красавчик, и никаких договорняков с этой шоколадно-рыговской шоблой,там по доброй половине тюрьма плачет, надеюсь новый прокурор за эту мразоту возьмётся и поедут на нары с Рады проходимцы всех мастей))
 показать весь комментарий
 
 
Интересно девки пляшут...
Принимать законы, не видя их содержания, без обсуждения значит работать "в интересах общества"?!
 показать весь комментарий
 
 
только так, а не как раньше всё под стол и замять грабя страну, мы молодым доверяем, а ты иди лесом со своими розсуждениями тролячьими)))
 показать весь комментарий
 
Да они и так будут сами принимать что хотят, единственная проблема будет с изменениями Конституции.
 показать весь комментарий
 
Хорошие изменения поддержат в Конституцию многие фракции.А не поддержат-мальчиками для битья будут..
 показать весь комментарий
 
Шукати якийсь там підхід до підбарижників чи їм подібним маріонеткам - марна справа.
Потрібно працювати, а підбарижники з іншими негідниками - нехай собі дзявулять
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
в твоих мячтай только, на счастья)))
 показать весь комментарий
 
так чо тут в комах? ага шворки скулят и исходя на дерьмо, значит всё хорошо идёт)))))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
о вышиватный лохопед, ой дурак))))
 показать весь комментарий
 
"Сами" напишут, зебилы в ВР "примут", но ни один из "принимающих" даже не прочитает, что написали "сами". Осталось уточнить у Зели, кто такие эти "сами". Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4212
 показать весь комментарий
 
 
пусть и так главное паскуд вороватых садить начать, а ты лох или в схемах кормишся в чем проблема у тебя лично, аль троллятина обычная?
 показать весь комментарий
 
картинку желательно увеличить в отдельной вкладке
🇩🇪 XO.München 🇺🇦‏ @XoMunchen 1 сент.

внимательно рассмотрел фото
и мимику лиц каждого из участников
(особенно глаза переводчиков, секретарей)
...картина маслом...
и нечего добавить
Порох - это класс!

Якщо не знайдемо підхід до партій, то ухвалюватимемо закони самі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3706
 показать весь комментарий
 
 
партия Единая Расися теперь в Украине. ура, товарищи!
 показать весь комментарий
 
 
Так и есть.

СН = Единая Роися
ВР = Госдура

Вот только през у нас не просто ***** само по себе, а марионетка другого ***** Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
только в мячтах шоколадного лохопеда или рыгошлюшки *************, допиши это ушлёпок, кстати ты чьих холоп будешь?)))
 показать весь комментарий
 
Если партии не хотят голосовать за дурацкие и по сути антинародные, антиконституционные законы, то они по Зеленскому, выходит не хотят работать на Украину? То есть по Зеленскому выходит,что ВР не место для дискуссий и прав только он и его партия. Где -то это мы уже слышали.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕлохторат, тут на підході Таке! ТАКЕ!!! Що ви почнете прозрівати, але РАПТОМ буде вже пізно - бо безпечніше буде мовчати у ганчірочку, щоб не зазнати страшні борошна на підвалі...
І так, мовної та аматорської ковбаси по 2.20 не буде, горілки "Сто-особова" теж... ото вже точно будете є стать вареника, але голосно прославляти преЗЕдента, бо інакше небезпечно. От і дізнаєтесь, що таке "тверда рука" і "парядок как прі сталінє".

Объясняю про цифровой концлагерь

В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:

Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.

Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).

Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)

И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.

В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.

Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".

Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.

А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.

И самое главное: ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования.

Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий.

При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
 показать весь комментарий
 
 
Зебєня прям стахановєц, ударнік пятілеткі.
 показать весь комментарий
 
 
1-й закон Зе-цирка-закони не потрібні
 показать весь комментарий
 
"в інтєрхсах укгаїнского нагода", читай- "євгейскага".
 показать весь комментарий
 
И остановят этот беспредел только дырки в головах Коломойского и Ко.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх