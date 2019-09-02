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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2653) Одесса (5634) пожар (3673)

 Зеленский поручил подготовить доклад по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова и пожарам в лагере "Виктория" и гостиннице "Токио Стар"

Президент Владимир Зеленский поручил силовикам подготовить доклад по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, в котором подозревают полицейских.

Об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Также Зеленский поручил подготовить доклад по пожарам в Одессе в детском лагере "Виктория" и гостинице "Токио-Стар".

"Четвертый приоритет - преступления против несовершеннолетних. Прошу доложить по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также в отношении пожаров в Одессе в детском лагере "Виктория" и недавнем случае в гостинице "Токио-Стар", - заявил президент.

Ранее президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину провести "кадровую перезагрузку" наиболее коррупционных госорганов до конца года

Источник: https://censor.net.ua/n3145911
 
 
 Топ комментарии
 
А ведь это псы Авакова уюили мальчика. А ты этого Авакова обратно к корыту.. тьфу.
Помнишь, зеля как ты спросил Петра Алексеевича: "Вам не соромно?"
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и пожарах в лагере "Виктория" и гостиннице "Токио Стар"

" Виктория " - это там , хде Поросенко воспитательницу арестовал и хотел на нее все свалить Зеленський доручив підготувати доповідь щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова і пожеж у таборі "Вікторія" і готелі "Токіо Стар" - Цензор.НЕТ 3354
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Мародёр переехал в санаторий на лечение за 500 000$ под чужой фамилией
Зеленський доручив підготувати доповідь щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова і пожеж у таборі "Вікторія" і готелі "Токіо Стар" - Цензор.НЕТ 1454
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по описаным тут несчастным случаям счет 2:1 в пользу зеленского...
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А ведь это псы Авакова уюили мальчика. А ты этого Авакова обратно к корыту.. тьфу.
Помнишь, зеля как ты спросил Петра Алексеевича: "Вам не соромно?"
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там по мальчику сразу авакова надо увольнять
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хм, зебобик оставил рюкзакяна министром и теперь требует доклад...а когда рюкзакян бабло тебе заносил за должность-доклада было не надо
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Как так? Никогда такого не было при мародёре. Верните нам мародёра!
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Мародёр переехал в санаторий на лечение за 500 000$ под чужой фамилией
Зеленський доручив підготувати доповідь щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова і пожеж у таборі "Вікторія" і готелі "Токіо Стар" - Цензор.НЕТ 1454
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а че так мало? 50 000 000 баксов как минимум надо, а то никто не поверит
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и пожарах в лагере "Виктория" и гостиннице "Токио Стар"

" Виктория " - это там , хде Поросенко воспитательницу арестовал и хотел на нее все свалить Зеленський доручив підготувати доповідь щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова і пожеж у таборі "Вікторія" і готелі "Токіо Стар" - Цензор.НЕТ 3354
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Вадим Черный / 6 марта 2018, 21:19
Оправдательный приговор Труханову как обвинительный приговор НАБУ

Давайте подумаем, куда заводит Украину НАБУинское дело Труханова. Летом НАБУ получит по этому делу оправдательный приговор. Помимо фейерверков в Одессе, Майами и Лондоне, оправдание будет иметь еще одно последствие: развал той небольшой репутации, которая была у НАБУ. Оправдательные приговоры настолько редки, и суд их выносит в настолько очевидных ситуациях, что ни у кого из практиков не останется сомнений в полнейшей некомпетентности НАБУинов. Сдерживающий фактор устремится к нулю.
К нулю устремятся и надежды на реформирование Украины. Никто не может считать идиотами американских кураторов НАБУ. Там серьезные дяди из ФБР. Им не удастся втирать про коррумпированный обычный суд и неотложную потребность а антикоррупционном трибунале. В меморандуме, который ляжет на стол в глубинах ФБР, будет написано не о коррумпированности судьи, вынесшего оправдательный приговор, а о патетической некомпетентности украинских партнеров.
И здесь мы подходим к вопросу, что американцы не идиоты и достоверно знают, что происходит в НАБУ: органе коррумпированном и безграмотном. И соглашаются с этим. Ни в одной стране, на моей памяти, американцы не боролись с коррупцией. Пока страна дружественная и платит по кредитам, коррупция и диктатура не становилась проблемой. В Украине, похоже, американцы изобразили борьбу с коррупцией точно так же, как изображали PRT (команды по реконструкции провинции) в Афганистане и Ираке: ремонтом школы подружиться с туземцами, а скорее, оторвать туземцев от дружбы с американскими недругами.
НАБУ это центр коррупции, а не борьбы с ней. Американцам на коррупцию местного населения глубоко наплевать. И нет никаких перспектив изменения ситуации в пограничной зоне между Западом и монголоидными племенами.
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Вадим Черный / 20 января, 13:52
Кандидаты слишком похожи на президента
Не было проблемы и в неожиданности назначения А. губернатором. Ну, хочет так президент - пусть и назначает. Губернаторы при Кучме и появились как «представитель президента». Считает нужным - назначил.
Проблема началась, и мерзкая проблема, когда Зеленский отозвал кандидатуру А. под влиянием активистов и объявил конкурс. Кроме объявления, в конкурсе не было ничего от конкурса: ни правил подачи документов, ни процедуры отбора. Завершилось это лицедейством активистов местного олигарха С., устроивших конкурс на фейсбуке. Вполне по правилам отмывания, к нужному кандидату А. дорисовали еще несколько приятных, но совершенно бесполезных и непроходных персонажей, а заодно одиозного мэрского юриста, долго ходившего под уголовным делом, чтобы на него обрушились критики. Это не был конкурс.
Привыкнув к театру, Зеленскому, вероятно, нелегко действовать в рамках реальности. Но лгать избирателям - плохо. Доверие к президенту, толерантность к реформам не терпят лжи.
Президент имеет полное право назначить какого угодно губернатора. Президент не имеет права лгать, изображать конкурс, обманывать избирателей.
И еще. Прекратите, наконец, «выбирать» на основании портрета. На конкурсе должны соревноваться программы.
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Не должен президент этим заниматься . Этим должна заниматься полиция . Только в отношении Кирилла случилось преступление ?
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Полицией руководит Аваков--и этим всё сказано. Там рука руку моет.
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А вот это вот не мешало бы то же заслушать, но Зебил почему-то решил разобрать только новенькое.
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Не пугайте его , он подпишет закон об импичменте и сбежит . А кто будет строить новую Украину ? Зеленський доручив підготувати доповідь щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова і пожеж у таборі "Вікторія" і готелі "Токіо Стар" - Цензор.НЕТ 8805
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Пусть поскорее сбегает, а там разберёмся кто-что строить будет. Мне уже довольно сильно надоели эти евреи и их лохотроны.
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Кто убил медицину?

Вадим Черный / 29 октября 2017, 10:37
Реформа медицины: А вы, друзья, как ни садитесь

И чтобы закончить тему страховой медицины:
1. Квалифицированных врачей почти нет и в ближайшие лет десять им неоткуда взяться. Результат продажи дипломов четверть века.
2. В отсутствие реальной уголовной ответственности за неправильное лечение, клиникам и врачам нет смысла лечить правильно. Выгоднее лечить дорого.
3. Ничто не мешает клиникам бесконечно раздувать счета для страховых компаний, в том числе и за счет фиктивных пациентов. В результате, страховые компании или пойдут по пути банков (построив пирамиду вкладов и обанкротившись), или будут стараться не оплачивать счета клиник (как сейчас действует большинство жуликоватых компаний в страховании автомобилей).
4. Никакая перестановка мест слагаемых (платит государство, работодатель или граждане) не решит фундаментальной проблемы: современная медицина очень дорогая, а зарплаты на уровне Вьетнама.
5. Какой выход? Никакого. Правительство и мэрия будут продолжать разворовывать бюджет, а пациенты будут умирать от отсутствия элементарных лекарств. Кроме тех немногих, которые смогут оплатить свое лечение, и уже сейчас задаются вопросом, зачем им подвергать себя сомнительному лечению в Украине, когда в Южной Корее цены ненамного выше.
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Виктория - это хорошо. Пора бы уже посадить Порошенко и Труханова, которые украли миллионы при строительстве этого лагеря на отсутствующей фактически, но жутко дорогой по бумагам пожарной сигнализации.
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На хера такой "доклад" презику?! Это его дело? Что с ним делать будет юрист недоконченный? В какой стране такое "поручают"? До такого даже царь мокши ***** 1-й и его ************ лукашенка не додумались...
По десяткам тысяч погибших в ДТП Аваков тоже будет строчить записки?
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