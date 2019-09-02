 Зеленский поручил подготовить доклад по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова и пожарам в лагере "Виктория" и гостиннице "Токио Стар"

Об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
Также Зеленский поручил подготовить доклад по пожарам в Одессе в детском лагере "Виктория" и гостинице "Токио-Стар".
"Четвертый приоритет - преступления против несовершеннолетних. Прошу доложить по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также в отношении пожаров в Одессе в детском лагере "Виктория" и недавнем случае в гостинице "Токио-Стар", - заявил президент.
Ранее президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.
Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".
Помнишь, зеля как ты спросил Петра Алексеевича: "Вам не соромно?"
" Виктория " - это там , хде Поросенко воспитательницу арестовал и хотел на нее все свалить
Оправдательный приговор Труханову как обвинительный приговор НАБУ
Давайте подумаем, куда заводит Украину НАБУинское дело Труханова. Летом НАБУ получит по этому делу оправдательный приговор. Помимо фейерверков в Одессе, Майами и Лондоне, оправдание будет иметь еще одно последствие: развал той небольшой репутации, которая была у НАБУ. Оправдательные приговоры настолько редки, и суд их выносит в настолько очевидных ситуациях, что ни у кого из практиков не останется сомнений в полнейшей некомпетентности НАБУинов. Сдерживающий фактор устремится к нулю.
К нулю устремятся и надежды на реформирование Украины. Никто не может считать идиотами американских кураторов НАБУ. Там серьезные дяди из ФБР. Им не удастся втирать про коррумпированный обычный суд и неотложную потребность а антикоррупционном трибунале. В меморандуме, который ляжет на стол в глубинах ФБР, будет написано не о коррумпированности судьи, вынесшего оправдательный приговор, а о патетической некомпетентности украинских партнеров.
И здесь мы подходим к вопросу, что американцы не идиоты и достоверно знают, что происходит в НАБУ: органе коррумпированном и безграмотном. И соглашаются с этим. Ни в одной стране, на моей памяти, американцы не боролись с коррупцией. Пока страна дружественная и платит по кредитам, коррупция и диктатура не становилась проблемой. В Украине, похоже, американцы изобразили борьбу с коррупцией точно так же, как изображали PRT (команды по реконструкции провинции) в Афганистане и Ираке: ремонтом школы подружиться с туземцами, а скорее, оторвать туземцев от дружбы с американскими недругами.
НАБУ это центр коррупции, а не борьбы с ней. Американцам на коррупцию местного населения глубоко наплевать. И нет никаких перспектив изменения ситуации в пограничной зоне между Западом и монголоидными племенами.
Кандидаты слишком похожи на президента
Не было проблемы и в неожиданности назначения А. губернатором. Ну, хочет так президент - пусть и назначает. Губернаторы при Кучме и появились как «представитель президента». Считает нужным - назначил.
Проблема началась, и мерзкая проблема, когда Зеленский отозвал кандидатуру А. под влиянием активистов и объявил конкурс. Кроме объявления, в конкурсе не было ничего от конкурса: ни правил подачи документов, ни процедуры отбора. Завершилось это лицедейством активистов местного олигарха С., устроивших конкурс на фейсбуке. Вполне по правилам отмывания, к нужному кандидату А. дорисовали еще несколько приятных, но совершенно бесполезных и непроходных персонажей, а заодно одиозного мэрского юриста, долго ходившего под уголовным делом, чтобы на него обрушились критики. Это не был конкурс.
Привыкнув к театру, Зеленскому, вероятно, нелегко действовать в рамках реальности. Но лгать избирателям - плохо. Доверие к президенту, толерантность к реформам не терпят лжи.
Президент имеет полное право назначить какого угодно губернатора. Президент не имеет права лгать, изображать конкурс, обманывать избирателей.
И еще. Прекратите, наконец, «выбирать» на основании портрета. На конкурсе должны соревноваться программы.
Вадим Черный / 29 октября 2017, 10:37
Реформа медицины: А вы, друзья, как ни садитесь
И чтобы закончить тему страховой медицины:
1. Квалифицированных врачей почти нет и в ближайшие лет десять им неоткуда взяться. Результат продажи дипломов четверть века.
2. В отсутствие реальной уголовной ответственности за неправильное лечение, клиникам и врачам нет смысла лечить правильно. Выгоднее лечить дорого.
3. Ничто не мешает клиникам бесконечно раздувать счета для страховых компаний, в том числе и за счет фиктивных пациентов. В результате, страховые компании или пойдут по пути банков (построив пирамиду вкладов и обанкротившись), или будут стараться не оплачивать счета клиник (как сейчас действует большинство жуликоватых компаний в страховании автомобилей).
4. Никакая перестановка мест слагаемых (платит государство, работодатель или граждане) не решит фундаментальной проблемы: современная медицина очень дорогая, а зарплаты на уровне Вьетнама.
5. Какой выход? Никакого. Правительство и мэрия будут продолжать разворовывать бюджет, а пациенты будут умирать от отсутствия элементарных лекарств. Кроме тех немногих, которые смогут оплатить свое лечение, и уже сейчас задаются вопросом, зачем им подвергать себя сомнительному лечению в Украине, когда в Южной Корее цены ненамного выше.
По десяткам тысяч погибших в ДТП Аваков тоже будет строчить записки?