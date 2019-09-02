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 Политика Украины
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 Зеленский поручил подготовить доклад по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова и пожарах в лагере "Виктория" и гостиннице "Токио Стар"

Президент Владимир Зеленский поручил силовикам подготовить доклад по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, в котором подозревают полицейских.

Об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Также Зеленский поручил подготовить доклад по пожарам в Одессе в детском лагере "Виктория" и гостинице "Токио-Стар".

"Четвертый приоритет - преступления против несовершеннолетних. Прошу доложить по убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также в отношении пожаров в Одессе в детском лагере "Виктория" и недавнем случае в гостинице "Токио-Стар", - заявил президент.

Ранее президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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Источник: https://censor.net.ua/n3145911
 
 
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по описаным тут несчастным случаям счет 2:1 в пользу зеленского...
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А ведь это псы Авакова уюили мальчика. А ты этого Авакова обратно к корыту.. тьфу.
Помнишь, зеля как ты спросил Петра Алексеевича: "Вам не соромно?"
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А как же расстрел майдана? Клован забыл, что он Петю обвинил в отсутствие результата расследования?
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там по мальчику сразу авакова надо увольнять
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хм, зебобик оставил рюкзакяна министром и теперь требует доклад...а когда рюкзакян бабло тебе заносил за должность-доклада было не надо
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Как так? Никогда такого не было при мародёре. Верните нам мародёра!
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и пожарах в лагере "Виктория" и гостиннице "Токио Стар"

" Виктория " - это там , хде Поросенко воспитательницу арестовал и хотел на нее все свалить Зеленський доручив підготувати доповідь щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова і пожеж у таборі "Вікторія" і готелі "Токіо Стар" - Цензор.НЕТ 3354
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