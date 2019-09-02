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 Политика Украины
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 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.

"Из-за неудачной судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и ее обновления. Наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи", - сказал Зеленский

По его словам, очищение судейского корпуса должно коснуться всех, а в первую очередь, - судей высшей инстанции.

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"Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Более чем 2 тыс. вакансий должны быть заполнены еще до нового года, но это должна сделать уже новая ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины. – Ред.), которая будет перезапущена в ближайшее время", - отметил президент.

Напомним, ранее создана группа экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Представитель Украины в "Венецианской комиссии" (2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов, юрист Владимир Пилипенко считает, что экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы должны входить профессиональные юристы, с обязательным привлечением судей.

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на трис минусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3145910
 
   
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какое раздолье для портного ))) урааа!!!!!
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по всей видимости цн прогресс, когда миллионы свадебных фотографов мгновенно переквалифицируются в судей "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса - Цензор.НЕТ 3810
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Наш Зеленопарт уже столько понаанансировал и понаобещал, что наверное даже целой жизни не хватит, что бы это выполнить
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Лялька на мотузочках пішла в рознос. Може і розсипатись.
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шмаркля вже як та шимпанзе, одні рефлекси
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а може...як сказать...ото....забрало чи пробрало чи торкнуло? ))))
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Только мантий??? А Конфискация и выселение из имений и элитного бывшего "служебного" жилья? Авто лексусики, поршики, мерсики, рэйнджики..... на аукцион?
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- он думает шо их раздовать будут как в 1917 кожанки))))
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придурь ты за себя думай, иди селёдки сожри....абырвалг ты конкретный.
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женя - а тебе маузер захотелось - так в ООС там можно добыть трофейный - ну если не трус)))
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неа....у них аура хреновая...у меня есть и полностью устраивает.
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Можешь купить мантию, по акции. Говорят, акция будет каждую неделю. А все остальное - Портнову. Про его существование ты уже забыл, а напрасно. Он еще напомнит о себе так, что старые мантии будут выглядеть как шкура невинной овечки.
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Начинается сериал "95-й Зебизяний сезон" Свои хотелки царь Зебизян озвучил, теперь началось - маразмы от каждой руководящей Зебизяны. Каждый Зе-министр хочет высказаться от себя и показать всей стране свой одноклеточный мозг. Это будет круче "Игры престолов", жаль что это у нас.
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а загибєль Андрія Проценка коментувати тільки тут можна?
Вічна пам'ять бійцю, який загинув у перемир'ї з москалями
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отак їх Вова, куєм по губам Зе бобіків.всеодно до влади повертаються специ часів портнова-овоча. зижевемо
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цензор а как по мне - одна из основыных новостей от - узеленского - Зеленський доручив ухвалити закон про скасування мораторію на продаж земель до 1 грудня
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Саме так. Мантии на этом фоне - просто детская игра.
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ну все...теперь,по прогнозам зебилоэкспертов,Ляшко Майдан уже осенью устроит
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса - Цензор.НЕТ 129
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Когда нет чёткой программы действий президента и правительства, а есть популизм, болтовня и пустомелие от оных---ЗНАЧИТ НИХРЕНА У НИХ ПОЛУЧИТСЯ. Очередной ПУК в лужу, как и при Вальцмане. Евреи не УМЕЮТ РАБОТАТЬ--ОНИ УМЕЮТ ТОЛЬКО ВОРОВАТЬ И ЛОХОТРОНИТЬ.
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Порохоскот заистерил! Значит, всё правильно будет сделано!
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один каждую неделю чиновников сажает, второй каждую неделю судей снимает, третьи испугались и принимают земельную реформу до 1 декабря...ай да власть, ай да молодці! главное - успеть остановиться)))
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Представляю,какой регот сейчас стоит в судейских кулуарах...
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Какой махровый матерый борцун с карупцией в судейском корпусе. Там и так нехватка судей 40%, теперь и те,что оставались разбегутся нахрен. Крал-не крал, брал-не брал, кому охота оправдываться каждую неделю.
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