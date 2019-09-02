EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  2649  29
Материалы по теме:
Все про:беспилотник (693) ОБСЕ (3739) СЦКК (540)

 Патрулируя позиции ВСУ совместно с оккупантами наблюдатели ОБСЕ нарушили базовый принцип миссии: украинская сторона СЦКК передала СММ письмо об инциденте

Сегодня, 2 сентября, украинская сторона СЦКК передала представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине информационное письмо об инциденте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В письме украинская сторона СЦКК отметила, что 01.09.2019 г. рядом интернет-СМИ (Цензор.НЕТ, ANTIKOR, INFORMATOR) и другими пользователями в соцсети Facebook были опубликованы фото и видеоматериалы, запечатлевшие работу оператора БПЛА СММ ОБСЕ в окружении лиц в гражданском и членов незаконных вооруженных формирований ОРЛО: "Видно, как они комментируют и фиксируют на свои фото-видеокамеры изображение монитора оператора БПЛА, который в то время находился над участком разведения сил и средств №1 "Станица Луганская" и его окрестностях, находящихся под контролем правительства Украины".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ. ВИДЕО

"В документе украинская сторона СЦКК напомнила представителям ОБСЕ в Украине о том, что Специальная мониторинговая миссия действует в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности. Отметила, что в соответствии с Кодексом поведения ОБСЕ должностные лица ОБСЕ должны вести себя в любое время так, чтобы соответствовать статусу международного государственного служащего. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под сомнение их способность действовать беспристрастно.

Вместо этого, вышеуказанные факты вмешательства в деятельность СММ ОБСЕ, очевидно с их согласия, дает повод указывать на то, что представителями патруля СММ ОБСЕ был нарушен один из базовых принципов Миссии, а именно беспристрастности", - сказано в сообщении.

В своем обращении украинская сторона СЦКК призвала провести детальный разбор ситуации, сделать соответствующие выводы и выразила надежду о том, что СММ ОБСЕ в дальнейшем будет неуклонно придерживаться принципов работы.

Напомним, ранее журналист Константин Реуцкий сообщил, что удалось заснять на видео, как наблюдатели СММ ОБСЕ демонстрируют членам незаконных вооруженных формирований видео с дрона, запущенного над позициями украинских войск.

Патрулируя позиции ВСУ совместно с оккупантами наблюдатели ОБСЕ нарушили базовый принцип миссии: украинская сторона СЦКК передала СММ письмо об инциденте 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145903
 
 
 Топ комментарии
 
Наші певно по сепарських позиціях не ходили.
Може вигнати те обсє?
Вони тут за наші кошти і проти нас.
 показать весь комментарий
 
я так понял ОБСЕ вместо очков какую-то оптику выдали...
и теперь они видят наши укрепления и увиденным могут с мышебратьями поделиться?

ну...и на хрена нам это шоу?? а потом прицельный огонь и каждый день раненные и не только?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ОБСЕ на подтанцеке русских..если вы не знали, спросите грузин и не делайте круглые глаза....
 показать весь комментарий
 
 
була і не раз і Порошенко тут ні до чого
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
І возрадувалися парашоботи!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А чему радоваться? Жопа будет всем.
Патрулюючи позиції ЗСУ спільно з окупантами, спостерігачі ОБСЄ порушили базовий принцип місії: українська сторона СЦКК передала СММ лист про інцидент - Цензор.НЕТ 9451
 показать весь комментарий
 
При Парашенке ОБСЕ гуляли на свадьбах боевиков Патрулюючи позиції ЗСУ спільно з окупантами, спостерігачі ОБСЄ порушили базовий принцип місії: українська сторона СЦКК передала СММ лист про інцидент - Цензор.НЕТ 7652
 показать весь комментарий
 
Только тогда Президент принимал мері и ставил ОБСЕ на место, а не разбирал укрепления.
 показать весь комментарий
 
Наші певно по сепарських позиціях не ходили.
Може вигнати те обсє?
Вони тут за наші кошти і проти нас.
 показать весь комментарий
 
 
а че им стесняться теперь,если зепрез их за оккупантов не считает
 показать весь комментарий
 
Ну так не пускайте их с уплоченцами, в чем проблема?
 показать весь комментарий
 
сєпари їх годують..хіба вони будуть бити руку годувальника
 показать весь комментарий
 
Так не пускати можна поки не проженуть уплоченців з своїх рядів, але це звичано не гарантія того, що ОБСЄ не буде підігрувати уплоченцям, простіше було б вигнати ОБСЄ, як тих, що не справляються з своєю роботою і викликати когось іншого замість них.
 показать весь комментарий
 
я так понял ОБСЕ вместо очков какую-то оптику выдали...
и теперь они видят наши укрепления и увиденным могут с мышебратьями поделиться?

ну...и на хрена нам это шоу?? а потом прицельный огонь и каждый день раненные и не только?
 показать весь комментарий
 
 
Писать жалобы на ОБСЕ, не пускать их на позиции для начала...
 показать весь комментарий
 
 
Тю, а почему "членов незаконных вооруженных формирований ОРЛО" не повязали на месте?
 показать весь комментарий
 
Заснятое событие происходит на части территории Украины захваченной оккупантами. Флаг над блок-постом оккупантов, где происходит зазначенное событие, видите?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0ZjfUV-352c
 показать весь комментарий
 
типа,запорожцы пишут письмо обсевскому султану
 показать весь комментарий
 
Привыкайте. С такой властью и приЗЕдентом все будут на вас ложить 150 мм
 показать весь комментарий
 
А вааще обсекуняры это гомосеки из гомосеков Это не организация,а выставка пассивных любителей орального сексу. У нас тут обсэшник - представьте,палковнег кацапских ВС!!!!! был аресован за то,что нажравшись как свинья устроил драку в кабаке.
Ну от спрашивается -а назачем эта контора вааще нужна? Помощь всемерную кацапотварям осуществлять?
 показать весь комментарий
 
В какой стране еще международная миссия патрулирует окупированную территорию вместе с террористами и наблюдает чтобы государственные силы не дай бог не построили укрепления напротив террористов?
 показать весь комментарий
 
 
можт пора Донецк и Луганск освобождать ? не?
 показать весь комментарий
 
 
нужно наверно не письма отправлять а мины
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх