 Патрулируя позиции ВСУ совместно с оккупантами наблюдатели ОБСЕ нарушили базовый принцип миссии: украинская сторона СЦКК передала СММ письмо об инциденте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В письме украинская сторона СЦКК отметила, что 01.09.2019 г. рядом интернет-СМИ (Цензор.НЕТ, ANTIKOR, INFORMATOR) и другими пользователями в соцсети Facebook были опубликованы фото и видеоматериалы, запечатлевшие работу оператора БПЛА СММ ОБСЕ в окружении лиц в гражданском и членов незаконных вооруженных формирований ОРЛО: "Видно, как они комментируют и фиксируют на свои фото-видеокамеры изображение монитора оператора БПЛА, который в то время находился над участком разведения сил и средств №1 "Станица Луганская" и его окрестностях, находящихся под контролем правительства Украины".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ. ВИДЕО

"В документе украинская сторона СЦКК напомнила представителям ОБСЕ в Украине о том, что Специальная мониторинговая миссия действует в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности. Отметила, что в соответствии с Кодексом поведения ОБСЕ должностные лица ОБСЕ должны вести себя в любое время так, чтобы соответствовать статусу международного государственного служащего. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под сомнение их способность действовать беспристрастно.

Вместо этого, вышеуказанные факты вмешательства в деятельность СММ ОБСЕ, очевидно с их согласия, дает повод указывать на то, что представителями патруля СММ ОБСЕ был нарушен один из базовых принципов Миссии, а именно беспристрастности", - сказано в сообщении.

В своем обращении украинская сторона СЦКК призвала провести детальный разбор ситуации, сделать соответствующие выводы и выразила надежду о том, что СММ ОБСЕ в дальнейшем будет неуклонно придерживаться принципов работы.

Напомним, ранее журналист Константин Реуцкий сообщил, что удалось заснять на видео, как наблюдатели СММ ОБСЕ демонстрируют членам незаконных вооруженных формирований видео с дрона, запущенного над позициями украинских войск.