 Зеленский поручил Кабмину провести "кадровую перезагрузку" наиболее коррупционных госорганов до конца года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти. Это Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, Укртрансбезопасность и, самое известное, Укравтодор", - сообщил он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.
Срок - до 1 января 2020 года.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ждет отчета директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции.
«Зачем вы моего сына снимаете?» - обратился Зеленский к репортерам. Его супруга Елена закрыла рукой объектив камеры. На праздничной линейке семью главы государства сопровождал охранник.
Дети Зеленского учатся в частной Новопечерской школе. Старшая дочь президента Александра в этом году перешла в восьмой класс. Обучение в школе платное. Родители учеников платят от 10 850 до 12 850 долларов США за год.»
Но у Вас, у самого хорошо получается.
Продолжай те.
Всего-то и делов. Зачем усложнять?
а еще есть отделы архитектуры при разных рай- гор- адмистрациях. тама перезагружать и перезагружать....