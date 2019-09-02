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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (632) Зеленский (2653)

 Зеленский поручил Кабмину до 15 сентября внести проект госбюджета на 2020 год

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 15 сентября 2019 внести в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, который имеет целью стимулирование экономического роста. Срок - до 15 сентября 2019 года", - заявил президент.

Ответственными за внесение законопроекта назначені премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145894
 
 
 Топ комментарии
 
Кстати сразу обращаюсь к зебилам. За бюджет который напишет Игорек Коломойский, а нянечка, фотограф и безработный проголосуют, то нам кароче потом целый год на нем жить. Помните, вы сделали ета разам!!!
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Охренеть!
За две неделе успеете подготовить и обсудить?!
Или его тоже "с декабря" готовили, клоуны?
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Э-э-э-э! СтоПе-э-э!
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что за следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3145883

Какие нах 15 сентября? Вы хоть договоритесь врать в унисон, что бы не палить контору!
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Кстати сразу обращаюсь к зебилам. За бюджет который напишет Игорек Коломойский, а нянечка, фотограф и безработный проголосуют, то нам кароче потом целый год на нем жить. Помните, вы сделали ета разам!!!
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Этот бюджет и покажет, где насрано.
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Уже не интересно читать одно и то же сто раз.
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США горячо поодерживают эффективную работу Зеленского.
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Охренеть!
За две неделе успеете подготовить и обсудить?!
Или его тоже "с декабря" готовили, клоуны?
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скорей, скорей, скорей дели... пока народ не опомнился
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і без читання проголочсують, а там буде видно...
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Команда Слуг народа перенимает традицыи у папередников, тяжелая артилерия: Юзик и Стефанчук на низком старте:
Зеленский поручил Кабмину до 15 сентября внести проект госбюджета на 2020 год - Цензор.НЕТ 2572
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Это Закон обязывает кабмин внести бюджет до 15 сентября...а не зебобик поручает....

Очередная показуха.....рассчитанная на зеленых лохов...
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Э-э-э-э! СтоПе-э-э!
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что за следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3145883

Какие нах 15 сентября? Вы хоть договоритесь врать в унисон, что бы не палить контору!
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....Шо он курит .?? Как кабмин ,который ещё фактически и не начал работать ,, за пару недель всего , сумеет посчитать - шо , кому , куда и сколько . Зеленський доручив Кабміну до 15 вересня внести проєкт держбюджету на 2020 рік - Цензор.НЕТ 1356 . ??? Это долгая и упорная работа , тысяч людей , экономистов , на тысячах страниц документа, пц !! Ну дебил же , полный . Блин ,, вот что значит - дилетант у власти .
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Если ты не хочешь ничего прятать и украсть, то времени хватит
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То ли дело было при пэце)) Где каждый ляжко мог себе выторговать за лояльность определенный кусок бюджета))
За то как это было интересно!
Утром ляжко говорит 'скорее солнце... ну, все помнят'
А днём уже голосует за - жалко ему бабушек-пенсионерок))
Ностальгия по пэце накрыла порохоботов)) Как теперь жить )))
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