 Зеленский поручил Кабмину до 15 сентября внести проект госбюджета на 2020 год

Об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, который имеет целью стимулирование экономического роста. Срок - до 15 сентября 2019 года", - заявил президент.
Ответственными за внесение законопроекта назначені премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
За две неделе успеете подготовить и обсудить?!
Или его тоже "с декабря" готовили, клоуны?
Очередная показуха.....рассчитанная на зеленых лохов...
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что за следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3145883
Какие нах 15 сентября? Вы хоть договоритесь врать в унисон, что бы не палить контору!
За то как это было интересно!
Утром ляжко говорит 'скорее солнце... ну, все помнят'
А днём уже голосует за - жалко ему бабушек-пенсионерок))
Ностальгия по пэце накрыла порохоботов)) Как теперь жить )))