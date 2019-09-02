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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2859) Зеленский (2653) коррупция (7485) САП (1135)

 Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел топ-коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский ждет отчета директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реформа правоохранительных органов, преодоление коррупции и судебная реформа, первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП, хотел бы услышать от них о результатах совместной работы о преследовании топ-коррупционеров", - сказал Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

По словам президента, одним из приоритетов в предотвращении коррупции является раскрытие экологических преступлений.

"Экологические преступления - я требую доклада руководителей ГБР, СБУ, Национальной полиции о борьбе с янтарной мафией, незаконной вырубкой лесов, с грабительской добычей ископаемых, которые принадлежат всему украинскому народу", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Раде принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Источник: https://censor.net.ua/n3145893
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции...
Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции - Цензор.НЕТ 9602 . Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции - Цензор.НЕТ 8946 .
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Ни НАБУ, ни САП - неподотчётны. Это прописано в законах.
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Он попутал берега? Они не подчиняются и не подотчетны.
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Пёс, вы тупые все. Сейчас президенту с большинством в раде подотчетны ВСЕ.
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Ни НАБУ, ни САП - неподотчётны. Это прописано в законах.
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ПЕС-партия еврейских слуг? Ты сявка чмо подъездное. Рассуждаешь так-мы попили пива, нас пять штук, и стрельнем денег у соседа на пол литра боярки. Завтра будет не комфортно, когда сосед отловит всех по одиночке, и отимеет раком.
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зато Сытник с радостью ездил в Козин по ночам, видимо отчитываться )
а щас ездит видно к Зе или Богдану для этого)
и да, то что начали сливать дела на Беню, Зе, это не совпадение!
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Неужели он собирается попросить Баканова разобраться с очередными чертями из янтарной мафии ? Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции - Цензор.НЕТ 1508
А что если в ответ мафия объявит "ЯНР" ?
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«Олена Монова

При Порошенко страна двигалась в правильном направлении, но медленно - сказал премьер Гончарук. И да, очень мне нравятся все чаще появляющиеся признания, что при Порошенко все было не так плохо, как показывали в телевизоре и надували хомяков говном и гневом. Еще предыдущее меню не переварили, уже новым надувают.
Как бы теперь не поразрывало с брызгами *****.»
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топ коррупция это зеленского чтоли?

там пусть расследуют чего квартал на прошлого президента гнал а этому оды поет.

Уж не из-за сватов ли
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Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции...
Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции - Цензор.НЕТ 9602 . Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции - Цензор.НЕТ 8946 .
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В смысле - поддержать в народе мнение о Великом Отце Народа, непогрешимом, справедливом, заботливом.
Правда, осознавая шаткость режима, таки цепного цербера оставили на месте: Аваков вечен.
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свыню со свинярчуками к ответу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ото бєня щас десь в кутку рже,разом з свинарчуками
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От ****! А с какой это балды они обязаны перед ним отчитываться? Максимум, на что имеет право Зюзя, это пригласить их кабинет и побеседовать с ними. Зеленський чекає звіту від Ситника та Холодницького щодо розслідування справ у топкорупції - Цензор.НЕТ 2142 Ампиратор, ***, эстрадно-гопницкий!
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эм... то есть норм, что Сытник и Углава крышевали Свинарчука? от них все еще ждут чего-то?
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а-ха-ха, у НАБУ с ЗЕ тоже прекрасное сотрудничество. Квартал 95 снял за госсчет фильм на русском языке, а должны были снять на украинском. но набу не заметило разницы и закрыло дело
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по ходу опять нас разводят с этой борьбой с коррупцией, как последних дураков. а мы и дальше верим политическим марионеткам
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А де закон про мораторій на експорт деревини?

Для чого ця показуха? Один закон в ньому, одне речення: заборонити експорт деревини за кодами УКТНЗЕД 4401-4409.
і все мать його вся вирубка втратить сенс... Але ж ні ми не шукаємо легких шляхів... Ми шоу показуємо... Для бидла...
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Чомусь я впевнений,що звіти НАБУ і САП будуть в світлих традиціях генпрокурора без юридичної освіти Югіка Луценко - бла-бла-бла.
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та мне кажется, что уже все ждут не дождутся расследований дел топ коррупционеров. А то мы налоги платим, НАБУ финансирование получает, зарплаты высокие имеет, а коррупция при этом всем, растет
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А чому тільки Ситника і Холодницького? А чому щн бігуса не визиваєте пане президенте? Він самий великий знаток корупції в "оборонці", а зараз війна!
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А казали, що НАБУ непідконтрольне призиденту. Чи це тому було не підконтрольне, а цьому підконтрольне? Я щось запутався!
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