 Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел топ-коррупционеров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Реформа правоохранительных органов, преодоление коррупции и судебная реформа, первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП, хотел бы услышать от них о результатах совместной работы о преследовании топ-коррупционеров", - сказал Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.
По словам президента, одним из приоритетов в предотвращении коррупции является раскрытие экологических преступлений.
"Экологические преступления - я требую доклада руководителей ГБР, СБУ, Национальной полиции о борьбе с янтарной мафией, незаконной вырубкой лесов, с грабительской добычей ископаемых, которые принадлежат всему украинскому народу", - сказал он.
а щас ездит видно к Зе или Богдану для этого)
и да, то что начали сливать дела на Беню, Зе, это не совпадение!
А что если в ответ мафия объявит "ЯНР" ?
При Порошенко страна двигалась в правильном направлении, но медленно - сказал премьер Гончарук. И да, очень мне нравятся все чаще появляющиеся признания, что при Порошенко все было не так плохо, как показывали в телевизоре и надували хомяков говном и гневом. Еще предыдущее меню не переварили, уже новым надувают.
Как бы теперь не поразрывало с брызгами *****.»
там пусть расследуют чего квартал на прошлого президента гнал а этому оды поет.
Уж не из-за сватов ли
. .
это в смысле - "бабки несите" ?
Правда, осознавая шаткость режима, таки цепного цербера оставили на месте: Аваков вечен.
Для чого ця показуха? Один закон в ньому, одне речення: заборонити експорт деревини за кодами УКТНЗЕД 4401-4409.
і все мать його вся вирубка втратить сенс... Але ж ні ми не шукаємо легких шляхів... Ми шоу показуємо... Для бидла...