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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11135) заседание правительства (117) Гончарук_Алексей (37)

 Без шоу и "показухи": Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступает за переформатирование заседаний правительства и отказ от "показухи".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер сообщил на встрече президента с руководством Верховной Рады, Кабинетом министров Украины и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

"Мы договорились, что откажемся от "показухи" и будем называть вещи своими именами. То, что должно быть открыто, мы откроем – это публичные данные, территории, доступ в здания. А там, где эта открытость не должна быть тотальной, чтобы не превращалась в нудизм, мы это решим. Поэтому мы переформатируем заседания правительства для того, чтобы это не было показухой и шоу", - сказал он.

По его словам, оно будет переформатировано таким образом, чтобы доносить до общества самую важную информацию о сути решений, а "не для того, чтобы показать хорошую картинку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин до конца сентября намерен отобрать самые яркие нацпроекты, - Гончарук

Напомним, ранее Гончарук сообщил, что с 1 октября планируется перейти на электронный документооборот.

"Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками", - пояснил премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3145891
 
 
 Топ комментарии
 
Тотальное вранье при зебобиках расцвело махровым цветом....
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Без камер и журналистов они будут говорить по-русски и матюкаться вволюшку! Без шоу и "показухи": Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина - Цензор.НЕТ 5613
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Привык к шоколадной брехне? Корежит от того, что придется отказываться от тотального вранья?
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Тотальное вранье при зебобиках расцвело махровым цветом....
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Если без навешивания ярлыков, оскорблений и манипулиррвания. В чем Зеленский соврал. Посему Зеленского горячо поддердживает США и ЕС? Ты считаешь себя умней цивилизованных стран?
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Как там, удобно жить в придуманном манямирке, кокошникоголовый?)
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Дякуємо дякулам за Грановського, Кононенка та інших свинарчуків. Ви це зробили разом.
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Дякувать надо по форме. На коленях. Учи протокол, плесень.
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Ну США с ЕС и Петю горячё поддерживали. Так что этот аргумент не очень. А вообще... если видите "зебобик", "зебил"... и прочую лабуду, проходите мимо. Оно больное.)
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А пока получается, если наркофан видит "зебобик" или "зебил", то начинает дрыгать нозями и плеваться в монитор. Не получается у вас мимо проходить... Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 681
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Главное форма, а содержание ЗЕлохи все равно не понимают.
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Кожен міністр буде приїжджати на самокаті і доповідатиме лічно йому.
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Все! Конец показухе! Сказал премьер слезая с самоката
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Без камер и журналистов они будут говорить по-русски и матюкаться вволюшку! Без шоу и "показухи": Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина - Цензор.НЕТ 5613
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Веселые заседания кабмина куда веселее будут проходить в стиле квартал 95 и мама хохотала, чем постное соплежуйство, как при мародере и его папередниках. Так что шоу маст гоу он!!!
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После самокатов в Кабмине - лижущий с тарелки Тоха Геращенко выглядит ретроградным джентльменом
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Без шоу і показухи....

"Гончарук на самокате пообещал школьникам все условия для учебы" https://censor.net.ua/video_news/3145789/goncharuk_na_samokate_poobeschal_shkolnikam_vse_usloviya_dlya_ucheby_ktoto_iz_vas_skoro_toje_stanet

Океееей...
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это то которое щеголяло в костюме люськи янукович,и каталось вчера на самокате? Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 501
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Завидуешь? Пойди на работу и купишь себе самокат.
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Да уж, Люська-форточница была иконой стиля.
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Заседания будут закрытыми ....
Журналистам будут бросать информационную косточку без мяса ..
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Без шоу и "показухи"? зелибобам не понравиться, ведь они ради этого и голосовали
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Обіцяна відкритість зашкалює. Потрібно все робити по-тихому, як при овочі, кучмі, кравчуку. Чого презЕдентІВ турбувати, хай живуть в мріях- надіях
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теперь по Кабмину можно будет перемещаться только на самокатах в шортах и с шаурмой Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 2681 после этого все министры получат к названию своей должности букву (п) - "переформатированный"... Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 4905
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