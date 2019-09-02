Зеленский поручил Кабмину принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря.

Об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Ответственные: Дмитрий Разумков, Давид Арахамия", - заявил президент.

Зеленский поручил подготовить законопроекты до 1 декабря 2019 года.

Напомним, 3 августа Зеленский, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, заявил, что в Украине легализуют азартные игры, в частности разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях.

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