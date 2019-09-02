 Зеленский поручил Кабмину подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Об этом Зеленский сказал на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Ответственные: Дмитрий Разумков, Давид Арахамия", - заявил президент.
Зеленский поручил подготовить законопроекты до 1 декабря 2019 года.
Напомним, 3 августа Зеленский, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, заявил, что в Украине легализуют азартные игры, в частности разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях.
До этого он мучился, работал нелегально.
"У министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать."
Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/avakov-i-lucenko-vladejut-nelegalnym-igornym-biz-357430/
Объясняю про цифровой концлагерь
В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:
Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.
Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).
Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)
И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.
В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.
Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".
Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.
А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.
И самое главное: ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования.
Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий.
При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
Щоправда,з легалізацією бурштина незрозуміло...
Зеленский поручил Кабмину принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря.
Это ЧУМА которая косит черной косой семьи, жизни, бюджеты, это чумная заразная болезнь аналогичная наркотической зависимости. И вот стоят сатаны и слушают гимн Украины, все с патриотичными духовно-скрепными рылами, побожные через одного.
В СССР тоже думали что ЗАРАБАТЫВАЮТ на водке, оказалось нет - теряют гораздо больше от "побочки". Когда наши "вожди" задумаются о многострадальной Украине?
Давид Арахамия сообщил, что Юрий Луценко является акционером нелегальной сети казино.
Он также сообщил, что у Арсена Авакова тоже есть нелегальный игорный бизнес. Но по словам Давида Арахамии, этот случай - не проблема.
"Мы легализируем его нелегальный игорный бизнес", - отметил Арахамия.
Он правда это сказал.
Вот взял ртом и сказал вслух.
Что закон - он кому надо закон, а кому надо - мы легализуем его нелегальный бизнес.
Ну я даже не знаю.
Давайте дадим ему сто дней, что ли.
Возглавь !!!
До того , как Юля и её уряд делегализовал игорный бизнес ... игральные автоматы были на каждой улице . Десятки тысяч разбитых семей и сотни тысяч судеб .
По-сути игорный бизнес стало продолжением массовых лохотронов и наперстков на каждом углу .
Понятное дело , что оне врядли посмеют повторить тоже самое . Если ЗЕ сделает как в США - один город для очень багатых , я ему буду апплодировать .
Иначе - его проклянут жёны и дети , проигранные "однорукому бандиту" !
Типа - Рябошапка в 1998 году закончил Международный Соломонов университет.