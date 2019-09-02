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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2653) СФР (4)

 Зеленский обязал принять закон о Службе финансовых расследований до 1 декабря текущего года

Президент Украины Владимир Зеленский обязал обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря текущего года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе встречи с правоохранительными органами, Кабинетом министров и представителями парламента в понедельник.

"Обеспечить принятие закона о Службе финансовых расследований. Срок - до 1 декабря 2019 года. Ответственные: Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, глава Гетманцев Даниил", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк

Напомним, ранее Данилюк сообщил, что СФР будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений. Это, как подчеркнул Секретарь СНБО, будет способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины.

Как правоохранительный орган, Служба будет иметь право на ведение оперативно-розыскной деятельности, которая будет осуществляться после проведения тщательной аналитической работы.

Источник: https://censor.net.ua/n3145886
 
 
 Топ комментарии
 
Понятие парламентско-президенская республика нивелировано до уровня раздачи указаний послушному стаду кнопкодавов...
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ну *рада* то ручная,давай мальчик *играй*,там кто то в Ростове скучает
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У нас законы принимает Верховна Рада. Как этот недомерок может ОБЯЗАТЬ Верховну Раду, при том что у нас парламентско-президентская республика? Эй, кто нибудь из приспешников ЗЕленского, дайте ему селёдки!
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ну *рада* то ручная,давай мальчик *играй*,там кто то в Ростове скучает
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к ворам это не имеет никакого отношения. зато можно четко сказать, что это - прямое вмешательство президентской ветви власти в работу парламентской ветви. что дальше? завтра он судьям будет указания раздавать? неужели вы не видите этих вопиющих нарушений закона? или вам плевать как будут делаться "реформы"? с работой в ручном режиме все наработки команды Зеленского ждет крах! на месте депутатов, я бы указал президенту его место. Зеленский зарвался от отсутствия контроля.
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Вот жеж знает пройдысвит, что не будет этого, ведь Порошенко на декабрь путч готовит Зеленский обязал принять закон о Службе финансовых расследований до 1 декабря текущего года - Цензор.НЕТ 9414
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Ого, эдак они должны начать с самих себя. Например, с того что заводы Коломойского уже получили массу преференций, на миллиарды гривен.
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Понятие парламентско-президенская республика нивелировано до уровня раздачи указаний послушному стаду кнопкодавов...
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тогда кнопкодавов можно спокойно разгонять. какая разница будут они нажимать кнопки или нет, если заранее известно как им надо нажимать?
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У нас законы принимает Верховна Рада. Как этот недомерок может ОБЯЗАТЬ Верховну Раду, при том что у нас парламентско-президентская республика? Эй, кто нибудь из приспешников ЗЕленского, дайте ему селёдки!
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а президент у нас уже командует ВР ???
де факто с сервантами все понятно
но де юре - у нас разделение властей
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а что, по Конституции Зеля может "обязать парламент принять закон"?!
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"юрист" подтирается конституцией.
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Ой, ещё одни новые антикарупцыонеры, ура!
Вот только забыл - это будет пятая служба или уже шестая?
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узурпация власти продолжается
зебилы вы этого хотели??7 за это голосовали?
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