 С 1 октября госорганам запретят бумажный документооборот, - Гончарук

Об этом он сказал на встрече президента Владимира Зеленского с руководителями Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ
"С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного оборота. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед нашим министром Кабинета министров. Мы сегодня утром проводили совещание, я оцениваю выполнение этой задачи как реалистичное" , - заявил Гончарук.
Хотя большее в боты нанять петя бабла зажал.
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Начхальство не бажає читати документи з монітору!
Хіба що заборонити принтери в держорганах, і то не допоможе
Ще більше часу потрібно на організаційну частину, включаючи нормальне ПЗ та його обкатку.
Хоча є думка, що анонсували новий розпил бабла
Цей чоловяга, хто він там голова уряду, чи що, є особливим підвидом людини розумноі:
Homo Sapience pupulisto delitantis
Схоже він навіть приблизно неуявляє собі що це таке - перевести державну машину в електроний формат, налагодити, навчити персонал, захистити. Він мабудь думає що це трохи складніше ніж 1 млн. порцій шаурми зробити
Колись я думав що овощ-професор то вже все, rock solid bottom. Але ні, прийшли клоуни до влади...
Інакше можна автоматично вважати що кожний документ в державній системі йде СС у фсб, піднебесну або дядечку Сему
Или в случае провала тожже скажет - я пошутил.
Он что в самом деле не понимает, что это не делается с кондачка?
Нужны деньги, законы, обучение,запуск, контроль.
А оно "уже с первого октября"
Диджитализация- с! Красиво жить не запретишь
итак через пень колоду, так теперь вообще вся работа встанет.
и воровать вообще незнамо как будет
Народу насрати зручно чиновникам папірці перекладати чи мишою клікати. От реально -НАСРАТИ.
А от на дороги, медицину, комунальні тарифи - ні.
Не з того починаєте, панове популісти. Навіть правильний напрямок свого популізм вибрати не можете
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документооборота.
И пусть ротом не обижается, что фокус не удался ибо помешали злостные порохоботы и лично Порошенко
Або пан Прем'єр-міністр мав на увазі тільки рівень центральних органів типу міністерств, ну тоді можливо, там і так давно у всіх електронний документообіг працює, тільки додатково ще й папірці ходили. А от спустити вниз все це за місяць не реально. В них не вистачіть технічних ресурсів. І законодавство не готове. Там купа документів з грифами ДСК, секретки і т.п. прописані тільки в паперовому вигляді.