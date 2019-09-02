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 Политика Украины
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Все про:Гончарук (8) документ (298) электронные документы (34)

 С 1 октября госорганам запретят бумажный документооборот, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документооборота.

Об этом он сказал на встрече президента Владимира Зеленского с руководителями Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ

"С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного оборота. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед нашим министром Кабинета министров. Мы сегодня утром проводили совещание, я оцениваю выполнение этой задачи как реалистичное" , - заявил Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145885
 
 
 Топ комментарии
 
Бумага нужна будет для печатания гривны... С 1 октября госорганам запретят бумажный документооборот, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1947
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Вся бумага пойдёт на заворачивание шаурмы для ЗЕкоМанды
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Малейший сбой системы или элементарное отключение электроэнергии,уже не говорю об вирусах ,которые в прошлом году застопорили чуть ли не всю банковскую систему. При таком раскладе ,элементарно никогда не найдешь крайних и виновных.
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Вся бумага пойдёт на заворачивание шаурмы для ЗЕкоМанды
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Запретят и все тут! Пусть чиновники руками бумажки между собой носят. Запретят строить некачественные дороги, брать взятки, заниматься коррупцией и устанавливать несправедливые цены. Еще запретят доллару расти а экономике Украины не расти...
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Посмотрим, что из этого получится. Помнится на работе несколько раз наказами запрещали бумажный документооборот. И ничего из этого не вышло.
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А що тут дивитися - осталося 29 днів. ПЗ, яке б регулювало міжвідомчий обмін листами - немає, в багатьох конторах навіть внутрішній через одно місце працює.
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Будем наблюдать... будем наблюдать........................
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Чувак...не о том думаешь...зебобик приказал тебе снизить тарифы...иначе выгонит.... поторопись... С 1 октября госорганам запретят бумажный документооборот, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3191
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И именно поэтому ты и серешь....да??
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Пёс, перевод стрел на уровне полена.
Хотя большее в боты нанять петя бабла зажал.
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Не платят тебе да..?? Бедненький зебобик...но мне тебя не жалко....продолжай срать в комментах за идею.... Від 1 жовтня держорганам заборонять паперовий документообіг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8572
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То-то депутаты голосовали за названия законов без текста самих законов. Вот оно чо, это слуги народа бумагу экономили, ну тогда ок, все норм. И зря Голос И ПЕС покинули заседание!!!
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Тепер Закон України буде виглядати так:
000011100010110000100000000011100010111000011001000011100010111000101010
0000111000101110001011100000111000101110001011010001010000001110001011010
0011100000011100010111000101010000011100010111100011001000011100010111000
0110010000111000101011001011110000111000101110001011010000111000101110001
00001
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Бумага нужна будет для печатания гривны... С 1 октября госорганам запретят бумажный документооборот, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1947
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Попу прийдется пальцем вытирать. Бумаги нет но вы держитесь. Как-то даже стало техничку жаль по человечески...
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коли треба і бомаги нужної не знайдеш, бо потєрялась, а тут??? її можна взагалі забути написати і всьо звалити на завис комп
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А это от бессильной злобы, не посягайте на святое ,95 квартал сугубо собственность зеленского, Порошенко туда не впишеться ,он не умеет на рояле играть и на колени пред пу падать
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ЦЕ НЕРЕАЛЬНО!
Начхальство не бажає читати документи з монітору!
Хіба що заборонити принтери в держорганах, і то не допоможе
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то есть влез хакер в комп и все,****** всем документам,итог ,мы ничего не решали не обещали,или сами удалили
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ну так для кацабских говнохакеров красную дорожку готовят
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Надо провести активную, но очень тактичную работу с людьми, особенно - с пожилыми, которым тяжело перестроиться. Но идея очень полезная, плюсую.
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Ну да. Овчарам-гуцулам на полонине все тактично объяснят. И цыганским поселеньям. И бабкам-полусепаршам в шахтерском краю..
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Не только. В городе-герое Киеве многим (особенно пожилым) людям, причем очень грамотным в своей области, приходится долго объяснять преимущества "безбумажной технологии".
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І як воно збирається це зробити - заборонити купляти папір а4?
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Малейший сбой системы или элементарное отключение электроэнергии,уже не говорю об вирусах ,которые в прошлом году застопорили чуть ли не всю банковскую систему. При таком раскладе ,элементарно никогда не найдешь крайних и виновных.
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Не только банковскую. Мы неделю пыхтели-восстанавливали свои данные в Управлении.
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Та ні - технічно це все вирішується. Генератори , бекапи, резервні сервера і т.д. Але на це потрібен час. І гроші, багато грошей.
Ще більше часу потрібно на організаційну частину, включаючи нормальне ПЗ та його обкатку.
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В масштабах страны? Реально?Когда на содержание только ВСУ во время войны идет лимон зелени ежедневно?Когда ,просто в энергосбыте стоят компы еще допотопные?Это в небольших городах ,а села? Нет,это идиотизм неизлечимый у новой власти,просто живут зелюки тем что разводят лохотрон и лапшу развешивают.
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Звісно.
Хоча є думка, що анонсували новий розпил бабла
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Это очень удобно, когда нет бумажек с подписями. Начальник будет на свободе, а его подчиненного посадят... Только забыли учесть сколько нужно денег на ПО и различные смартарт-карты с картридерами и еще центр сертификации ключей организовать ... я думаю на пару ярдов такая фигня потянет... А после прийдет новый вирус петя и все почистит...
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ничего подобного. бабла особо и не надо, тем более что куча гос органов уже на этой системе (сидо), по крайней мере знаю точно что часть армии и прокуратура уже год как ею пользуется. на фига карт ридеры, если ключ с цифровой подписью можно на флэшке носить? центр сертификации ключей тоже не нужен. декларацию про доходы каждый подает в элетронном виде уже года три как, при этом создавая свой электронный ключ сидя дома за компьютером
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а как же быть с секретными документами и ДСК?
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Чувак в шубе из мексиканского тушкана невероятно крут..... круче только варенное яйцо может быть... Від 1 жовтня держорганам заборонять паперовий документообіг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2139
Від 1 жовтня держорганам заборонять паперовий документообіг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6627
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Попередники, вам что тут не объсняли еще ,что все 100 дней президентства Зе попередники ему не дали работать , а все плохое придумали еще до выборов.
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Да уже все знают, что во всем винават Парашенка
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І правильно . Не можна в 21му ст. вести себе як середньовічні мавпи , бігаючи зі стосами нікому не потрібних паперів .
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Не учите нас жить ,лучше помогите материально.Оплатите это бред, сделайте полную реконструкцию за свои бабки или не подпевайте идиотам ,которым мы платим зарплату.
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А это как? Если нет, а так понимаю что до 1 октября в Украине не создано сертифицированных, безопасных мест хранения электронного документооборота для всех государственных учреждений, то фся переписка с государственными органами будет виртуальной, существующей до первого сбоя энергосистемы или поломки компьютера, т.е. фикцией которую всерьез вопринимать не стоит?
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Вони взагалі не в темі???? Та щоби встановити ПЗ потрібно провести тендери, на це піде не менше місяця-півтора, а то й три, якщо не буде двох учасників. А ще розробити тендерну документацію, справа нова, напрацювань немає, тому можна ще два тижні додати. А звідки гроші взяти на це, вони подумали? Зарплати поскорочувати бо небожителі захтіли рехформ. Дуже легко сказати, а про наслідки взагалі не думають, начальство, блін, нове знайшлося. зедебіли, нічого не скажешь.
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Щоб не казати «піз@@@ун» кажуть «популіст».
Цей чоловяга, хто він там голова уряду, чи що, є особливим підвидом людини розумноі:
Homo Sapience pupulisto delitantis
Схоже він навіть приблизно неуявляє собі що це таке - перевести державну машину в електроний формат, налагодити, навчити персонал, захистити. Він мабудь думає що це трохи складніше ніж 1 млн. порцій шаурми зробити
Колись я думав що овощ-професор то вже все, rock solid bottom. Але ні, прийшли клоуни до влади...
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ПЗ встановити просто так не вийде. Бо готове такого призначеня ПЗ навряд чи продається. Державні справи та документи то є таємниця. MS Office тут не підходить. Держава повина сама розробити та підтримувати ПЗ.
Інакше можна автоматично вважати що кожний документ в державній системі йде СС у фсб, піднебесну або дядечку Сему
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Товарисч Гончарук уже брякнул. Теперь будем посмотреть.
Или в случае провала тожже скажет - я пошутил.
Он что в самом деле не понимает, что это не делается с кондачка?
Нужны деньги, законы, обучение,запуск, контроль.
А оно "уже с первого октября"
Диджитализация- с! Красиво жить не запретишь
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Почему-то сразу вспомнился анектодот, который заканчивается на "... Ребе, все куры повыздыхали. Жаль, а у меня еще столько хороших идей было".
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.

итак через пень колоду, так теперь вообще вся работа встанет.
и воровать вообще незнамо как будет
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улыбнуло!!отказаться от бумаги!!аж стыдно за дойчланд!!(безнадёжно стали отставать от украины)здесь бумагу не отменили до сих пор!!(самое интересное что везьде!!ведётся всё на компьютере!!однако как только касается чего либо мало мальски серьёзного то тут же встает беамтер (слуга народа)открывает заветный шкаф вынимает увесистую папку и листает нужную информацию)где стоят не электронные и прочие подписи а вполне реальные(которые не затеряются на серверах и прочей хрени)
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Это горе,не смейтесь над нами ,мы несчастные.У нас полная победа дибилизма в стране.
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а можешь запретить плохие дороги, переходы на 6-8 полосах без светофора????
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Пообещать может ,не подсказывайте, мы не успеваем конспектировать наших фантазеров.
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Чемто он на Володъю Улъянова в молодости на фотке смахивает...
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Це означає перестаньте носити зелені паперові документи з портретами до держустанов, все тільки в електронному вигляді, бажано з технологіями "блокчейн"
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Поганий початок, особливо для дешевих популістів.
Народу насрати зручно чиновникам папірці перекладати чи мишою клікати. От реально -НАСРАТИ.
А от на дороги, медицину, комунальні тарифи - ні.
Не з того починаєте, панове популісти. Навіть правильний напрямок свого популізм вибрати не можете
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Запомните это:
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября государственные органы планируют полностью отказаться от бумажного документооборота.

И пусть ротом не обижается, что фокус не удался ибо помешали злостные порохоботы и лично Порошенко
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Він мабуть в Кабміні з самокату наібнувся. Він насправді з 1-го Жовтня хотів всі держустанови на шаурму перевести
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Як у суді будуть доводити справедливість показань?
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Не вірю, це не можливо, якби написали з 01.01.2020 то ще куди не йшло і то дуже складно.
Або пан Прем'єр-міністр мав на увазі тільки рівень центральних органів типу міністерств, ну тоді можливо, там і так давно у всіх електронний документообіг працює, тільки додатково ще й папірці ходили. А от спустити вниз все це за місяць не реально. В них не вистачіть технічних ресурсів. І законодавство не готове. Там купа документів з грифами ДСК, секретки і т.п. прописані тільки в паперовому вигляді.
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