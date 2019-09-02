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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11135) национальный проект (15) Гончарук_Алексей (37)

 Кабмин до конца сентября намерен отобрать самые яркие нацпроекты, - Гончарук

Кабинет министров намерен до конца сентября отобрать самые яркие национальные проекты, которые будут представлять Украину перед инвесторами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министров Алексей Гончарук в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.

"До конца месяца мы представим список нормальных и ярких нацпроектов", - заявил Гончарук.

По его словам, эти проекты должны сформировать положительное представление об Украине у международных инвесторов.

"Мы собрали за последний месяц информацию о нацпроектах. Нам нужны яркие истории, которые покажут и миру, и инвесторам, что Украина меняется не на бумаге", - пояснил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3145884
 
 
 Топ комментарии
 
Самый яркий проект это "Студия 95 квартал"
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"...Нам нужны яркие истории..."- а тепер дітлохи вечір феєричних казочок!
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отобрать и поделить между слугами
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Самый яркий проект это "Студия 95 квартал"
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Зеленский все правильно делает. Развивает экономику.
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Мой нацпроект зацените - отборать имущество и бизнес у потроха и ахметки,продать активы западным инвесторам,а прибыль отправить на пополнение пенсфонда.
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А у Бабломойского отбирать будете? Он богаче Порошенка
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"...Нам нужны яркие истории..."- а тепер дітлохи вечір феєричних казочок!
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Отобрать у кого? Отобрать не сложно. С воплощением проблемы. Или зюзики считают, что в Украине денег куры не клюют, осталось только их потратить.
Да и зачем ерундой заниматься - вот вам самый безотлагательный проект - строительство дорог!
Одного этого для начала достаточно
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... и подать их на участие в шоу "Рассмеши смешного")))
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А за ценами в Украине кто то в правительстве смотрит? В Чехии хорошая сырокапченая колбаса стоит 220 грн , у нас ткая стоит 280 _ 300 грн ! Но в Чехии зарплата 900 _ 1000 долларов , а в Украине 300 ! Хватит глобализма ,обратите внимание на жизнь простых людей !
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Я давно знаю эти "самые яркие нацпроекты":
"МАУ", "ДнепрАвия", "Укрнафта", "Приват-интертрейдинг", "Днепрококс", "Г+Г медиа" и еще более 150 компаний и предприятий...

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Нацппроекты - это так по расийски....
Путин нацпроекты обожает!
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Слуги народа приступают к делу, намечается нехилый распил

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Дайте відгадаю: "Повітряний експрес" та "LNG термінал"?
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