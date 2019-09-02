 Кабмин до конца сентября намерен отобрать самые яркие нацпроекты, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министров Алексей Гончарук в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.
"До конца месяца мы представим список нормальных и ярких нацпроектов", - заявил Гончарук.
По его словам, эти проекты должны сформировать положительное представление об Украине у международных инвесторов.
"Мы собрали за последний месяц информацию о нацпроектах. Нам нужны яркие истории, которые покажут и миру, и инвесторам, что Украина меняется не на бумаге", - пояснил Гончарук.
Да и зачем ерундой заниматься - вот вам самый безотлагательный проект - строительство дорог!
Одного этого для начала достаточно
"МАУ", "ДнепрАвия", "Укрнафта", "Приват-интертрейдинг", "Днепрококс", "Г+Г медиа" и еще более 150 компаний и предприятий...
Путин нацпроекты обожает!