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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11135) программа (131) Гончарук_Алексей (37)

 За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что за следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на встрече президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.

"За следующие несколько недель у нас фокус на создание сильных команд в каждом министерстве. Это сложная задача, и она будет связана с оценкой эффективности того, что происходило", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что все неэффективные менеджеры или связанные с влиянием политических сил будут оперативно уволены.

Кроме того, он отметил, что до конца сентября Кабмин будет работать над созданием программы правительства.

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Гончарук подчеркнул, что эту программу будут создавать при помощи электронных ІТ-инструментов, "чтобы ее можно было потом по показателям измерять, чтобы общество видело и могло онлайн контролировать".

Премьер отметил, что данная программа будет более сциальноориентированная.

Источник: https://censor.net.ua/n3145883
 
 
 Топ комментарии
 
Чувак ...ты давай о тарифах репу чеши....зебобик сказал что выгонит тебя если не снизишь.... За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3424
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Круто...шуба из меха мексиканского тушкана...это круто... За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5125
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Ты уже программу первых 100 дней работы ***********, готовую на 95% в мае 2019 года, по словам новоизбранного Генпрокурора Рябошапки, увидел?
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Чувак ...ты давай о тарифах репу чеши....зебобик сказал что выгонит тебя если не снизишь.... За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3424
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Круто...шуба из меха мексиканского тушкана...это круто...
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До октября!??? Никого не смущает, что отопительный сезон начинается 15 октября? а подготовка к нему в мае? а сейчас самый разгар работ?
"Пропал дом" Ф.Ф.Преображенский ("Собачье сердце" М.А.Булгаков)
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программу можно написать хорошую - но невыполнимую - ну как с обещанными - 40% - зачем трепаться - ведь весь мир смеяться будет
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"а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук"
этот ушлепок еще НЕ ЗНАЕТ ЗАЧЕМ он пошел в премьеры??? зеленкина школа ))))
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