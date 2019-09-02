 За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на встрече президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов в понедельник в Киеве.
"За следующие несколько недель у нас фокус на создание сильных команд в каждом министерстве. Это сложная задача, и она будет связана с оценкой эффективности того, что происходило", - сказал Гончарук.
Премьер отметил, что все неэффективные менеджеры или связанные с влиянием политических сил будут оперативно уволены.
Кроме того, он отметил, что до конца сентября Кабмин будет работать над созданием программы правительства.
Гончарук подчеркнул, что эту программу будут создавать при помощи электронных ІТ-инструментов, "чтобы ее можно было потом по показателям измерять, чтобы общество видело и могло онлайн контролировать".
Премьер отметил, что данная программа будет более сциальноориентированная.
"Пропал дом" Ф.Ф.Преображенский ("Собачье сердце" М.А.Булгаков)
этот ушлепок еще НЕ ЗНАЕТ ЗАЧЕМ он пошел в премьеры??? зеленкина школа ))))