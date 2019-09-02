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 Политика Украины
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Все про:местное самоуправление (136) Корниенко (20)

 Местные элиты всегда формировали партию власти - СДПУ(о), Партия регионов. Сейчас они очень испуганы, - замглавы фракции СН Корниенко

Замглавы фракции "Слуга народа" убежден, что нынешние элиты на местах в основной своей массе переживали о своем кармане, а не о своей территории.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Знаете, я вижу очень мало районных элит, которые заботились о своей территории, а не о своем кармане. И в последнее время мне участились звонки, когда мне предлагают опцию, чтобы президент в их область не приезжал. Они боятся, что если что-то найдут, то их уволят", - рассказал Корниенко.

При этом он согласился с комментарием журналиста, что поездки президента Зеленского по областям специально анонсируют за день, чтобы не успели подготовиться: "Именно так, они там сразу начинают бордюры красить, асфальтировать улицу".

Читайте также: Законопроекты начали писать с декабря: 500 уже подготовлено, включая 70 первоочередных, - замглавы фракции "Слуга народа" Корниенко

"Они сейчас очень испуганы. У нас местные элиты всегда формировали партию власти - СДПУ (о), НДП, Партия регионов", - добавил замглавы фракци СН.

Полный текст интервью с Александром Корниенко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3145882
 
   
 Топ комментарии
 
Успіх буде тоді, коли не Зеленський словами шмагатиме мародерів, а народ скрізь на місцях, палицями по голові. Без участі людей нічого не вийде.
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никаких элит нет, есть бандформирования, ограбившие страну и при наличии средств могут жить по своим бандитским законам
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Местные элиты - это сформированные десятилетиями ОПГ, которые в итоге пришли вместе с ПР в власть, тем самым легализовав самих себя, объединив криминал и власть в воедино! До сих пор , к примеру в Бахмуте, сидит смотрящий, криминальный автритет, который решает по региону кому быть а кому не быть, кому жить а кому нет! А дальше в каждом городе есть подчиненные смотрящие которые, которые просунули в местные власти (мэры, замы, руководящие должности) своих людей, из своих местных ОПГ, и вот - да здравствует вседозволенность, безнаказанность, бесконтрольность!!! Вот он - джэкпот! Все денежные госпотоки идут именно через их фирмы прокладки, бизнемэны и бандиты в одном лице! И самое печально, так это то , что местная полиция, прокуратура, суды которые обычно принимают сторону этих ОПГ, знают об этом прекрасно и ничего не собираются делать! Занимаются лишь мелкими преступлениями и преступлениями которые никак не связаны с ОПГ, ну вообще создают видимость , что работают! И пока ФИЗИЧЕСКИ эта опухоль не будет удалена, и именно ФИЗИЧЕСКИ, раз и навсегда, все благие намерения будут сведены к нулю, что бы не делали , что бы не разрабатывали!!!! Победить, уничтожить ОПГ, без суда и следствия - вот ключик к развитию Украины!!!
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Успіх буде тоді, коли не Зеленський словами шмагатиме мародерів, а народ скрізь на місцях, палицями по голові. Без участі людей нічого не вийде.
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Як Вас зрозуміти, бо в нас патріотів називають марожерами, а мародерів-патріотами. То кого Ви маєте на увазі "мародерів"?
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Мародери - це твої кумири, які навіть під час війни грабували країну і людей.
І це були не люди Зеленського.
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зеленые бобки идут в ротердам через попенгаген, шмагаючи шаурмятникiв та поливаючi один одного зеленою росою.
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На цій брехні ці люди прийшли до влади. Будь ласка приклад моїх кумірів!
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Дайте кримінальні справи про мародерство. Кримінальні справи слідчого Бені бігусьонка не пропонувати!
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Очень испуганы.
Особенно олигархи.
Куда ж им потратить левое бабло от дешёвой электроэнергии)
А не дай бог ещё и банк суд какой нибудь заставит взять )
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никаких элит нет, есть бандформирования, ограбившие страну и при наличии средств могут жить по своим бандитским законам
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у нашего председателя сельсовета две козы, корова и скутер. Он - элита? Мне брюки не почистил - разве это слуга? А еще папой называется...
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В більшості випадків, ніяких місцевих еліт немає. Є купка бидла, що дорвалась до влади і використовуючи своє становище по максимуму грабують країну. І є нарід, що прославляє та сумує за кожним, хто "і сам крав і людім давав".
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А Коломойский сформировал "Слугу народа...."
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Местные элиты - это сформированные десятилетиями ОПГ, которые в итоге пришли вместе с ПР в власть, тем самым легализовав самих себя, объединив криминал и власть в воедино! До сих пор , к примеру в Бахмуте, сидит смотрящий, криминальный автритет, который решает по региону кому быть а кому не быть, кому жить а кому нет! А дальше в каждом городе есть подчиненные смотрящие которые, которые просунули в местные власти (мэры, замы, руководящие должности) своих людей, из своих местных ОПГ, и вот - да здравствует вседозволенность, безнаказанность, бесконтрольность!!! Вот он - джэкпот! Все денежные госпотоки идут именно через их фирмы прокладки, бизнемэны и бандиты в одном лице! И самое печально, так это то , что местная полиция, прокуратура, суды которые обычно принимают сторону этих ОПГ, знают об этом прекрасно и ничего не собираются делать! Занимаются лишь мелкими преступлениями и преступлениями которые никак не связаны с ОПГ, ну вообще создают видимость , что работают! И пока ФИЗИЧЕСКИ эта опухоль не будет удалена, и именно ФИЗИЧЕСКИ, раз и навсегда, все благие намерения будут сведены к нулю, что бы не делали , что бы не разрабатывали!!!! Победить, уничтожить ОПГ, без суда и следствия - вот ключик к развитию Украины!!!
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уже было - получило название голодомор ))
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Да нет, тут таких масштабов не будет! В основном в каждом небольшом городке по пару смотрящих от разных ОПГ + их боевики ну до 200 чел... так что голодом их морит не нужно, просто уничтожить верхушки, а остальные , как показала практика, сами убегут в рашку!
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вот с тебя и надо начинать уничтожение... ты первый в очереди на отстрел ))) и твоя семья ТОЖЕ через субботник)))
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Сказано влучно. В Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Одеській областях завжди на місцях вибирали разного штибу "ригів". А ті 5 років крадуть-крадуть, а перед виборами кричать, щоб вибрали їх і вони наведуть порядок, що їм мішали чи то Ющенко, чи то Порошенко. І "потребітелі" брехні їх знову вибирають. А серед депутатів крім їхньої партії нікого і не було.
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нихило бы элитам ЗНО пройти для начала ....
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