 За 5 лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом он сказал на встрече президента Владимира Зеленского с руководителями Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины в следующие 5 лет выросла минимум на 40%. Это очень такая амбициозная, но реалистичная задача", - сказал Гончарук.

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