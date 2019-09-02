EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  1264  15
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3739) обстрел (8184)

 Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ попали под обстрел в подконтрольном террористам поселке Пикузы, - отчет

Рядом с патрулем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в с. Пикузы Донецкой области прогремел взрыв от реактивной гранаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

1 сентября патруль СММ в составе пяти сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части н. п. Пикуза (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), где наблюдатели проводили оценку мест огневого поражения. На месте также были три вооруженных мужчины и два человека с камерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК

"В 12:20 члены патруля Миссии (трое из которых были вне, а двое находились внутри автомобилей СММ) услышали и увидели взрыв (по оценке, разрыв снаряда) на дороге на расстоянии около 30 м на юго-запад. Вскоре после этого наблюдатели заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты. Члены патруля Миссии сразу сели в автомобили и покинули это место, отъехав примерно на 2,5 км восточнее Пикуз. Находясь там, в период с 12:40 до 12:46 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии в юго-западном направлении. Впоследствии команда СММ благополучно вернулась к своей базе в Мариуполе", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3145878
 
 
 Топ комментарии
 
Пресс-секретарь ЗЕторчка Юлия Мандель точно знает кто обстрелял слепо-глухих ОБСЕшников
 показать весь комментарий
 
Кажется в 2016г. бывший руководитель ОБСЕ Хуг как-то сморозил: "Наши наблюдатели видели как со стороны РФ на территорию Украины зашла колона бронетехники. Но определить какому государству она принадлежит точно сказать невозможно"
Так и хотелось ему подсказать - Гондурасу техника принадлежит
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну що ж - не важко здогадатись хто автор цього злочину...........
 показать весь комментарий
 
Пресс-секретарь ЗЕторчка Юлия Мандель точно знает кто обстрелял слепо-глухих ОБСЕшников
 показать весь комментарий
 
 
Svitlana Sivak (уривок)
***
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під "це" Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров"ю в котлах й коридорах.
..........................................................
 показать весь комментарий
 
Якщо Пікузи непідконтрольні уряду, а обстрілювали саме їх, то зрозуміло, що написало ОБСЄ. Тому всі зусилля Зєлєнского пішли коту під хвіст. Винними все одно зроблять ЗСУ. Боюсь, що тепер Зєлєнскому недолугі радники нашепчуть ідею взагалі забрати зброю у ЗСУ на нулю. Щалишить лише ятагани, фінки, кинжвли і саперні лопатки. Зате версія такої собі Мендель несподівано знайшла підтвердження. Як казав один пропагандона:"Совпадєніє? Нє думаю!"
 показать весь комментарий
 
 
"10 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии " - а скажут ВСУ нарушает ...
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЄшники хоч помітили і зафіксували звідки стріляли, чи як завжди не помітили?
 показать весь комментарий
 
 
Кажется в 2016г. бывший руководитель ОБСЕ Хуг как-то сморозил: "Наши наблюдатели видели как со стороны РФ на территорию Украины зашла колона бронетехники. Но определить какому государству она принадлежит точно сказать невозможно"
Так и хотелось ему подсказать - Гондурасу техника принадлежит
 показать весь комментарий
 
 
Ето был свадебный салют на которой ОБСЕ гуляли с боевиками
 показать весь комментарий
 
 
у мєня сожалєнійє, шо жодна бандіцька развєд-**** на ооновському обєспєчєнії не сконала от тих мін
 показать весь комментарий
 
Цікаво, а якщо одного разу патруль ОБСЄ рос. уплоченці *********** вони теж будуть російську агресію не помічати?
 показать весь комментарий
 
 
Що не зрозумілого. Повстанці не хочуть, щоб по їх городах ходили піндоси. Ось і прилетів "привіт!"
 показать весь комментарий
 
 
Гасіть нада развєдку бандіцкую! Сволочі на ооновском обєспєчєнії злигались с тєрорістамі
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх