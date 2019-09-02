 На встрече Зеленского с Кабмином, Радой и силовиками обрисуем "дорожную карту" для нашого правительства, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Тема этой встречи - это коммуникация, налаживание совместных планов, потому что как президент за 100 дней отчитывался, так и мы должны тоже обрисовать "дорожную карту "для нашего правительства", - заявил он.
Криклий со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что правительство через месяц представит свой план действий.
"Это все должно быть синхронизировано с тем, что было в политической программе партии "Слуга народа". Напомню, что избранное правительство проходило по квоте самой большой фракции - партии "Слуга народа", - отметил министр.
Напомним, сегодня в Офисе главы государства началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.
Ля как меня достали все это дебилье во власти не зависимо от фамилие.. каки словечки то ДОРОЖНАЯ КАРТА ДИДЖАЛИНГ СМАРФОН В СТРАНЕ и прочая кака.. а простыми словами не научились разговаривать дебилье что и чему вас там в заграницах то обучают...
ОбоссОбрисовать дорожную карту.
Кому это чувак с ксивой презЕдента отчитывался за свои 100 дней..?? Актеру театра и кино??
Головне щоб так і продовжували........ (тьху-тьху-тьху і три рази по дереву)...........