EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  1049  19
Все про:ВР (23490) Зеленский (2653) Кабмин (11135) Криклий (6)

 На встрече Зеленского с Кабмином, Радой и силовиками обрисуем "дорожную карту" для нашого правительства, - Криклий

Президент Владимир Зеленский собирает на совещание руководство Верховной Рады, Кабинета министров и силовых ведомств для налаживания совместных планов и коммуникации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Тема этой встречи - это коммуникация, налаживание совместных планов, потому что как президент за 100 дней отчитывался, так и мы должны тоже обрисовать "дорожную карту "для нашего правительства", - заявил он.

Криклий со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука сообщил, что правительство через месяц представит свой план действий.

"Это все должно быть синхронизировано с тем, что было в политической программе партии "Слуга народа". Напомню, что избранное правительство проходило по квоте самой большой фракции - партии "Слуга народа", - отметил министр.

Напомним, сегодня в Офисе главы государства началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля

Источник: https://censor.net.ua/n3145875
 
   
 Топ комментарии
 
Ручные правительство и парламент - рецепт успеха от Хуйла.
 показать весь комментарий
 
Включила трансляцию. Зюзя опять под кайфом 🥴 . Читал па бамажке. Выключила.
 показать весь комментарий
 
потому что как президент за 100 дней отчитывался,Источник: https://censor.net.ua/n3145875

Кому это чувак с ксивой презЕдента отчитывался за свои 100 дней..?? Актеру театра и кино?? На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 1109
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дерибан почався! ера сватовства почалася! тож ці навіть еру порошенка переплюнуть. ставлю 3гривні на то На встрече Зеленского с Кабмином, Радой и силовиками обрисуем "дорожную карту" для нашого правительства, - Криклий - Цензор.НЕТ 7250
 показать весь комментарий
 
 
Головне завдання сьогодні це домогтись від путіна транзиту туркменського та середньоазійського газу в Україну, щоб не купляти реверсний російський газ, щоб зменшити ціну газу в Україні, щоб був дешевий газ для опалення і щоб запустити хімічні заводи в Україні! Це головне завдання для уряду, Президента та парламенту! Дешевий середньоазійський газ дозволить зменшити комунальні тарифи, дозволить зменшити доходи путіна і припинити війну на Донбасі, дозволить наповнити бюджети за рахунок додаткових надходжень від хімічних гігантів, дозволить продати ОПЗ та реприватизвувати інші хімічні заводи і отримати додаткові надходження в бюджет на проведення нагальних реформ! Ключ до успіху поточного уряду Гончарука це відновлення поставок середньоазійського газу в Україну і через Україну в Румунію, Болгарію, Словакію та інші країни ЄС! Крім того дешевий середньоазійський газ дозволить перепродавати його в інші країни і заробляти на цьому мільярди доларів, які можна вкладати в розвиток ГТС, та підземних сховищ, в розробку нових родовищ сланцевого газу в Україні по технологіям горизонтального буріння. Сьогодні потрібно їхати в Туркменістан, Узбекістан, Казакстан і домовляти про поставки газу, а потім тиснути на путіна для прокачки середньоазійського газу в Україну! Просто так давати путіну можливість качати свій газ через українську ГТС не можна!
 показать весь комментарий
 
Скажите КИся Вы рисовать уметет спросил Остап.. Нет...а Вы... На встрече Зеленского с Кабмином, Радой и силовиками обрисуем "дорожную карту" для нашого правительства, - Криклий - Цензор.НЕТ 428
Ля как меня достали все это дебилье во власти не зависимо от фамилие.. каки словечки то ДОРОЖНАЯ КАРТА ДИДЖАЛИНГ СМАРФОН В СТРАНЕ и прочая кака.. а простыми словами не научились разговаривать дебилье что и чему вас там в заграницах то обучают...
 показать весь комментарий
 
 
Какой загранице?? В Трускавце.... а там учили только кнопки нажимать...и говорить умные слова...смысл которых им понимать не обязательно....
 показать весь комментарий
 
 
Та що там ту мапу малювати? Ваш напрямок давно зрозумілий:
На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 5423
 показать весь комментарий
 
 
Походу, всё опять в Киев будут тянуть. Поближе к липким ручёнкам.

На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 7720

На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 5535
 показать весь комментарий
 
 
Включила трансляцию. Зюзя опять под кайфом 🥴 . Читал па бамажке. Выключила.
 показать весь комментарий
 
 
Ручные правительство и парламент - рецепт успеха от *****.
 показать весь комментарий
 
 
потому что как президент за 100 дней отчитывался,Источник: https://censor.net.ua/n3145875

Кому это чувак с ксивой презЕдента отчитывался за свои 100 дней..?? Актеру театра и кино?? На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 1109
 показать весь комментарий
 
 
Зебєня збирає всю свою рать і призначатиме кому що мародерити, та який процент заносити.
 показать весь комментарий
 
 
Судячи з істеричного дзявуління порохососів - президент і нинішня влада роблять все вірно.
Головне щоб так і продовжували........ (тьху-тьху-тьху і три рази по дереву)........... На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 6169
 показать весь комментарий
 
 
Когда спонсора шоколадного за яйца возьмут? Все уже давно заждались.
 показать весь комментарий
 
Ігарь Валєріч за цей схадняк навіть заплатив.
 показать весь комментарий
 
 
На встрече Зеленского с Кабмином, Радой и силовиками обрисовали "дорожную карту" для нашего правительства

На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 5169
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх