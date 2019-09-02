 В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности: запрещено посещать хвойные леса, заезжать в лес на автомобиле и охотиться

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным "Укргидрометцентра", в большинстве областей Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. И такой неутешительный прогноз не только неудобство для граждан, но и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Так, только в течение минувших суток в Украине произошло 337 возгораний на открытых территориях", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что чуть ли не каждый день немало сил и средств тратится на ликвидацию пожаров на открытых территориях: "С начала года их произошло уже более 40 тысяч. И жаль, что граждане не понимают во сколько государству обходится один оставленный на обочине окурок, или мусор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 19, - ГСЧС

"Поэтому, несмотря на жаркую погоду, а также на то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе - угроза возникновения возгораний будет только расти. Учитывая такие прогнозы, ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - говорится в сообщении ведомства.

Так, в течение пожароопасного периода запрещается:

- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях;

- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

- разводить костры в лесу и лесопосадках;

- заезжать на автомобиле в лес;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

- создавать свалки и сжигать отходы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Юноша погиб при пожаре в детском лагере на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

"Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба", - добавили в ведомстве.