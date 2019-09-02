 Четверо мужчин покончили с собой за прошедшие сутки на Киевщине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"За сутки покончили жизнь самоубийством сразу четверо мужчин в разных районах Киевской области", - говорится в сообщении.

В Броварском - это местный житель 1965 года рождения, в Бородянском - гражданин 1975 года рождения, в Вышгородском - 1984 года рождения и в Киево-Святошинском - 1968 года рождения.

"Почти все мужчины лишили себя жизни из-за бытовых проблем", - отмечают в полиции.

Правоохранители добавили, что по каждому факту проводится тщательное досудебное расследование и возбуждены уголовные производства.

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