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Все про:Киевская область (1736) Нацполиция (9996) самоубийство (651)

 Четверо мужчин покончили с собой за прошедшие сутки на Киевщине, - Нацполиция

1 сентября, в Киевской области четверо мужчин покончили с жизнью самоубийством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"За сутки покончили жизнь самоубийством сразу четверо мужчин в разных районах Киевской области", - говорится в сообщении.

В Броварском - это местный житель 1965 года рождения, в Бородянском - гражданин 1975 года рождения, в Вышгородском - 1984 года рождения и в Киево-Святошинском - 1968 года рождения.

"Почти все мужчины лишили себя жизни из-за бытовых проблем", - отмечают в полиции.

Правоохранители добавили, что по каждому факту проводится тщательное досудебное расследование и возбуждены уголовные производства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145867
 
 
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Та ще ера зубожіння затягнулась на 4 місяцы.
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Мужики - вымирающий вид, берегите нас. Четверо мужчин покончили с собой за прошедшие сутки на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9614
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Бо немає грошей в сім'ях, всі наші болячки та розлучення, сварки через брак коштів. Виживаємо від зп до зп, від пенсії до пенсії.
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Діло не в грошах, в багатих людей теж такі проблеми є.
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бытовые проблемы возникают там, где появляются бабы. Жаль ребят, гамно счеты с жизнью не сводит.
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Жінки теж частина людства. Не потрібно дуже серйозно сприймати їх забаганки і все буде нормально.
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Да........... не легко нині живеться людям на Україні.
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