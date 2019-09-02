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 Военное образование должно быть лучшим образованием в стране, - Загороднюк

Вооруженные Силы Украины имеют большое количество офицерского состава, что позволит воплотить новые концепции в системе военного образования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 2 сентября, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, обращаясь к слушателям Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского по случаю Дня знаний и начала нового учебного года.

"Я знаю, что много уже сделано. У нас есть опыт. Это опыт и стран Восточной Европы, в качестве примера, Балтии, которая будет нам помогать в проведении реформ, которая имела такие же проблемы и сейчас их образование на достаточно высоком уровне. Мы будем этот опыт перенимать. Наша задача - чтобы офицеры четко знали все концепции, понятия, которыми сейчас оперируют страны НАТО. Они должны их знать, свободно ими оперировать и понимать, зачем это нужно. Они должны понимать, что такое гражданский контроль и зачем он нужен, зачем нужен раздел между формированием и применением ВС, каким образом распределяются полномочия, как осуществляется коммуникация, зачем переход на G-структуру - то есть все эти вещи должны быть вместе с образованием", - отметил глава оборонного ведомства.

Военное образование должно быть лучшим образованием в стране, - Загороднюк 01

Загароднюк также отметил, что Вооруженные Силы Украины имеют большое количество офицерского состава, что позволит воплотить новые концепции в системе военного образования.

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Военное образование должно быть лучшим образованием в стране, - Загороднюк 02

"Мы находимся в очень конкурентной среде и должны построить такую ​​систему образования, которая будет лучшей в стране. Если мы будем первые и убедим, что мы можем дать образование по западным стандартам, если мы сможем коммуницировать с населением - мы сможем забирать лучших людей. И в то время, когда они будут учиться - наша задача будет убедить их оставаться в ВС и дальше уже служить и строить военную карьеру. Когда мы это сделаем - мы наберем лучших и наши Вооруженные Силы будут только более сильными от этого и конечно же, лучшее образование даст нам возможность строить тот потенциал, о котором мы говорили", - отметил министр обороны.

Военное образование должно быть лучшим образованием в стране, - Загороднюк 02
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3145865
 
 
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Розкажи це залебєні, бігуну від призову.
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Порося знищів освіту і не тільки військову.
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Я так бачу ви - жертва цього інциденту? Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5134
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Токо что бы эти военные в случае чего сами ишли в военкомат и ишли засчищать страну. А не как сыкуны в 2014: менты, вояки и сбушники. Всю службу за годы независимости сидели жрали вотку и нифига не делали. А как война, то голову в песок!!!
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и мобилизировали либо добровольцев либо простых роботяг. Честь мундира украинского офицера до 2014 года ничего не стоит, даже трьох копеек!!!!
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оно и так лучшее, так как хоть сидят на лекциях, в отличии от гражданских)
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