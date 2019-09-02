 Правовой комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua".
За проголосовали 17 членов комитета, против 2, воздержался 1, при этом не голосовали 2 нардепа.
Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымается название статьи - "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".
Другая норма статьи продолжит действовать: народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Напомним, ночью 30 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.
свинарчуки и Лолиты - одно и то же по сути.
В порохососів буде істерика.
Та і у юлькиних - також.
В 2004 році це був успіх юща, а в 2014 - його кумця, бариги.
Не має значення хто автор. Головне - зміст.
Барига п'ять років обіцяв (як і його попередники), але далі обіцянок діло не пішло.
Головне щоб посадили баригу з основними підбарижниками. А до цього все йде.
Та припинили безглузду кроваву бійню на Донбасі і хоч кось корисного зробили для простих людей.
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Он вроде есть(вернее подавался и подался еще раз)...а обьявить импичмент по нему не возможно....
Но для зебобиков название закона ...это уже повод ссаца кипятком от счастья...
Чего боится пэдрот мальдифский.