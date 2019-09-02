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 Политика Украины
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Все про:ВР (23490) комитет (414) неприкосновенность (915)

 Правовой комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту окончательно внести изменения в Конституцию в части ограничения депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua".

За проголосовали 17 членов комитета, против 2, воздержался 1, при этом не голосовали 2 нардепа.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымается название статьи - "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Другая норма статьи продолжит действовать: народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, ночью 30 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Считаю эти действия незаконными!" - Власенко устроил демарш на заседании правового комитета Рады, где обсуждалось снятие неприкосновенности с нардепов

Источник: https://censor.net.ua/n3145862
 
   
 Топ комментарии
 
От і чудово............ Правовой комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов - Цензор.НЕТ 6133
В порохососів буде істерика.
Та і у юлькиних - також.
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Упираются рогами. копытами. хвостами, клыками.................А лет 20 как шли на выборы все клятвенно обещалию Как садились в кресла...всё, память отшибало, жизнь удалась!
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Та снемите уже и посадите Пороха со Свинарчуками. Задолбали, одни разговоры. Зато зелибобы будут спокойны Правовой комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов - Цензор.НЕТ 5987
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Хахаха... раньше ты "крякнешь" чем Порошенка посадят, а Свинарчуков вообще оказывается надо наградить!
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Если до декабря не снимут неприкосновенность, то єто все, єто конец. Порошенко готовит путч на декабрь... А неприкосаемость єто его гарантия безопасности для проведения успешного гос. переворота!! По єтому и оставили Авакова. Ато Порошенко нападет!!!
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Наградить и реабилитировать. И что бы лично Бигус принес свои извинения, за то что напраслину на уважаемых людей навел!!!
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награда за гратами!
свинарчуки и Лолиты - одно и то же по сути.
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От і чудово............ Правовой комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов - Цензор.НЕТ 6133
В порохососів буде істерика.
Та і у юлькиних - також.
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Ну вы, два оба, всю жизнь дальше кухни и монитора жопой не ходили, а любой, кто на Майданах 2004 и 2013 прекрасно знает, что без ДН никаких успехов эти мероприятия не имели бы. Кстати и "на граните", и "мовный", так же и "за Юлю", и в Днепре и Харькове, Запорожье и Крымские 2007-2008
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І - що? Можна подумати що в результаті цих успіхів було щось корисне зроблено для простих людей.
В 2004 році це був успіх юща, а в 2014 - його кумця, бариги.
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у вас буде істерика, якщо дізнаєтесь що автором закону є порошенко але ж звідки вам то знати? чай трускавець для слуг народу то як інститут благородних дівиць
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А я це знав. І - що?
Не має значення хто автор. Головне - зміст.
Барига п'ять років обіцяв (як і його попередники), але далі обіцянок діло не пішло.
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повірте нинішня влада по жадібності та брехні переплюне попередників! ставлю 3гривні! якраз ті, що невідоме сцикло ставило на те, що ЄС не голосуватиме за цей законопроет
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Можливо.......
Головне щоб посадили баригу з основними підбарижниками. А до цього все йде.
Та припинили безглузду кроваву бійню на Донбасі і хоч кось корисного зробили для простих людей.
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За це аплодую Зеленському, за якого не голосував. Якби ще відмовився від свого мишебратства...
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Упираются рогами. копытами. хвостами, клыками.................А лет 20 как шли на выборы все клятвенно обещалию Как садились в кресла...всё, память отшибало, жизнь удалась!
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До 1 січня 2020 року свинарчуки стануть громадянами Ізраїля.
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Твой кумир уже в таком статусе с 2010 года.
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Я опасаюсь, что через полгода-год Путин будет завидовать нашей "демократии". Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 7828.
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Наша украинская почти тридцатилетняя история напоминает мне какой-то детективный бесконечно-серийный фильм. Около сорока миллионов граждан отвесив челюсти каждый вечер самозабвенно следят за перепетиями главных и второстепенных героев и все ждут, ждут и ждут, когда же какой-нибудь наш Катани или Пуаро выведет на свет главного преступника и вора и тот понесет свое заслуженное наказание. Но сериалы идут один за другим и конца этому скорее всего никто из нас никогда не увидит. Ставлю сто долларов против одного, что ни задержание Грымчака, ни тем более атака Портнова на Порошенко ничем не закончится. Это лишь постановка и написанный для нас с вами сюжет неизвестного нам умного и талантливого режиссера. Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 9942
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і так і ні, все набагато складніше. Це, скоріше нагадує "Гру престолів" ніж контрольований серіал.
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За авторами сценария далеко ходить не надо. Это те же самые люди которые написали выступление Коломойского, которое тут транслировалось трое суток подряд. Правда, и у них бывают проколы: Беня никогда не разговаривал сложносочинёнными предложениями. Это слишком сложно даже для его мозга. А тут вдруг несколько интервью - и везде мысли академика экономики, политологии и социологии, в одном флаконе. Разве это Беня ?
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угадайте с одного раза, кто против? правильно - панамские "патриоты"(ПЕСдауны) и люди кума *****!!!!
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вад - БРЕХНЯ зебіл ! ! Фракція Порошенко голосувала за закон у першому читанні !
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Фракція Порошенко? А такая есть? где её найти в зале ? Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 9080
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порохнявый! смотри СЕГОДНЯШНЕЕ заседание Комитета по вопросам правовой политике, кто как и за что голосовал! вам в морду нужно тыкать исключительно ваше же говно...иначе никак!
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Разом зі зняттям недоторканності потрібно було б ще й підвищити відповідальність силових органів в разі не обгрунтованих дій проти громадян, а особливо проти депутатів. Бо, тим, хто не пам'ятає за ради чого вводилася недоторканність можна нагадати що, поліція чи СБУ зможе затримати депутата просто заради того, аби той не попав на важливе голосування. Потім вибачитися і відпустити, а закон вже буде чи не буде проголосовано. Це, один з прикладів.
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Зебілкіни тут вже радіють ! А дарма / Бо в країнах , де така НЕРЕФОРМОВАНА та залежна судова система знімати недоторканість НЕМОЖНА / Про це писалось і в висновку Венеціанскої комісії ! Переш за все введення такого закону дозволить зе тримати СВОЇХ депутатів - зброд на повідку і в кулаці - за якесь непогодження з лінією " партії " - він буде лякати судовим переслідуванням ! І недоторканість депутатів в різних ступенях є майже у всіх країнах ! І не радійте зебіли - Порошенко не посадять - Европа не дасть !
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Давайте подождем...что будет написано....а то окажется что щенячья радость зебобиков преждевременна...и будет как с законом от зебобика про импичмент...
Он вроде есть(вернее подавался и подался еще раз)...а обьявить импичмент по нему не возможно....
Но для зебобиков название закона ...это уже повод ссаца кипятком от счастья...
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от тільки існує процедура.і за її порушення можна закон відминити. але при владі нині найкращі юристи бєні та портнова-тому срати на все. і доречі свідків свинарчуків- прийнятий законопроект за авторством парошенка єсі шо Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 9795
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Честное слово, когда депутатов, голосовавших за этот закон, потащат "на подвал" - им останется жаловаться только на самих себя. Если люди решили совершить самоубийство - кто им может помешать ? Только милость Господня.
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Он ничего не боится. Он жалеет придурков из СН. Потому что в случае заварушки, закон будет применён против них, а не против Пороха. Он слишком большая величина для этого.
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Це зміни до Конституції і треба 300. А 300 не буде.
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Але за поданням Рябошапки 226 буде легко. На Пєцю, наприклад
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БРАВІССІМО ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ! чоловік сказав. чоловік виконав! всі інші президенти тільки обіцяли на вибори і грали цією темою! ЗЕЛЕНСЬКИЙ СУПЕР! все виконує швидко.негає часу. молодець . як заявив що треба рухатися ТУРБО - швидко . бо часу немає у людей на розкачку *************! богатіям на час начхати. вони давно живуть і жирують в європі, їх не турбує час і зміни. у них все в ажурі. жирують тварини.всього в досталь. євробляхерам дав відстрочку. всіх бариг звільнив. газ і електроенергію здешевіли і ось ще готують як ще здешевіти народу. валюта впала. ціни теж замітно трохи,зелений тариф розблокував. з нового року зменьшать кредитну ставку людям. бізнесу робить багато чого. звільнив школярів від уніформи обов"язкової. наводе порядок в бурштиновою і таможенної мафії. все буде добре! ...а все тільки розпоченається!
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