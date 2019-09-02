 Правовой комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua".

За проголосовали 17 членов комитета, против 2, воздержался 1, при этом не голосовали 2 нардепа.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымается название статьи - "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Другая норма статьи продолжит действовать: народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, ночью 30 августа депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления 1095 о прдварительном одобрении закона о ликвидации депутатской неприкосновенности.

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