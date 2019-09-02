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 Политика Украины
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 Украинская сторона начала разбирать последнюю фортификацию у разрушенного моста в Станице Луганской. Наемники РФ демонтаж не проводят

Сегодня, 02 сентября, по состоянию на 09:00, украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу восстановительных работ на разрушенном участке моста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"По состоянию на 09:00. вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками инженерных работ по демонтажу не проводится, а наоборот осуществляется укрепление временного сооружения синего цвета с надписью СЦКК (кунг)", - заявляют в штабе.

Также отмечается, что в процессе очистки украинской стороной указанного участка территории от фортификационных сооружений, подразделениями Объединенных сил продолжается оборудование опорных пунктов на данном участке линии соприкосновения. В случае обострения ситуации на участке разведения №1, Объединенные силы дадут адекватный ответ.

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Украинская сторона начала разбирать последнюю фортификацию у разрушенного моста в Станице Луганской. Наемники РФ демонтаж не проводят 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145859
 
 
 Топ комментарии
 
Ну азачем "повстанцам" проводить демонтаж фортефикационных сооружений? Они же не дураки их потом заново отстраивать Украинская сторона начала разбирать последнюю фортификацию у разрушенного моста в Станице Луганской. Наемники РФ демонтаж не проводят - Цензор.НЕТ 8835
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Там же, де і теперішнє політичне керівництво України - у кацапській кишені. То що, ОБСЄ віддає накази фортифікації демонтувати?
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Це чергова потужна перемога Зе. Наступним пунктом мирного врегулювання буде відведення військ за Дніпро.
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Там же, де і теперішнє політичне керівництво України - у кацапській кишені. То що, ОБСЄ віддає накази фортифікації демонтувати?
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Ну азачем "повстанцам" проводить демонтаж фортефикационных сооружений? Они же не дураки их потом заново отстраивать
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Дураки они. Им же их передвинуть вперед как то надо, на любезно предоставленное жизненное пространство, а как, не собирая-разбирая ?
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построят там еще новые. А это будет как вторая линия обороны на передке. Если с первой выбьют всегда можна вернуться на вторую линию, а не отступать в тыл...
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Це чергова потужна перемога Зе. Наступним пунктом мирного врегулювання буде відведення військ за Дніпро.
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Слава Богу! Покажем всему миру, какие мы долбоё... добрые!
Пусть нас убивают - но мы от этого становимся только сильнее!.... Украинская сторона начала разбирать последнюю фортификацию у разрушенного моста в Станице Луганской. Наемники РФ демонтаж не проводят - Цензор.НЕТ 2677
Еще больше слива, отдадим безвозмездно, т.е. даром, рашистских преступников и пусть нам не отдадут наших пленных украинцев, но мы получим моральное удовлетворение от нашей широты души!...
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Я всегда ржал с фразы, - украинци мыралюбыва та спивоча нация...
Может потому их и нахлабучивают все кому не лень?
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Мені цікаво що співатимуть голуби миру як по тому мосту підуть ворожі танки? Нас надурили?
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Скажут: А зачем вы выбрали президента и Верховного главнокомандующего, у которого из военного опыта - четыре съе*а от повестки? Мы они сделали это вместе!
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Зеленский всеми силами готовится к "сливу" территорий Украины!!!
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якого буя?!!!
******* нічого не виконують, а чому наші вже фактично здають свої позиції?!!
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Они их потом уберут...за ненадобностью...когда лугандония будет в границах областей...или даже поболее....
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а зачем нам тот мост, точнее сказать "нах#я"? они сегодня 40 минут гатили по Водяному из минометов 82/120 - значит ответки не было...
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А вот, кстати, да. Если противник почти час утюжит минометами, значит его никто не пытался подавить.

И пусть зебилы верят, что никто не запрещал давать ответку. Бойцы сами решили просто сидеть и ждать, когда их убьют.
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неправда...ответка идет..потом комбата вызывают в военную прокуратуру..ну и пох на прокурорских..сидеть как овечки под обстрелами сепарья никто не будет
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нада тот мост ваще "демонитровать" к чертям. Пенсии и социалку не нужно выплачивать. И никакая зараза не прозелет. Одни плюсы, как по мне
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Украина подтвердила свою добрую волю. а рашка злую...
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Евреи в Освенциме подтвердили свою добрую волю, а нацисты злую. Только тем евреям это не помогло.
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Для таких действий всегда и везде существовало только одно определение:
КАПИТУЛЯЦИЯ!!!

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У задёрганых дебилов и паникёров - да. А для нормальных людей - это повод для очередных санкций, накладываемых на агрессора.
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Какие "очередные санкции", ЗА ЧТО?!!
За то, что мы САМИ СВОИ укрепления разбираем?!
За это не санкции, а Премию Дарвина давать нужно!
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Які санкції було накладено на Росію за ініціативи Президента Зеленського?
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Нехай не демонтують, це теж добре. Все це обернеться свіжими животворящими санкціями, накладеними на Рашку, які вдарять в її чергові больові точки.
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Але ж зеленський назвав терористів-сепаратистів "повстанцями", а рашку третьою стороною. Тому дії сєпарів біля станиці лугандонской ніякими санкціями на кацапів не вплинуть Українська сторона почала розбирати останню фортифікацію біля зруйнованого моста в Станиці Луганській. Найманці РФ демонтаж не проводять - Цензор.НЕТ 5392
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а когда Харьков захватят, то санкции могут стать ещё больше
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привет, номерной...рад тебя приветствовать..ты хоть и шоколадный, но все получше зебобика
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У Мико они мозг захватили, и где санкции ?
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Вместо моста лучше ограждение с колючей проволокой, так было бы намного дешевле и удобней, а КПВВ вообще убрать.
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мутная хрень...как вообще могло быть, что опорники сепаров на кусочке берега реки и все их снабжение шло по убогому мосту. я хз каким стратегическим гением надо быть, что бы ******** этот мост окончательно..группа К2 с нашей бригады это сделала бы за полчаса
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Дибіли чи зрадники????? Як думаєте. Чи і те і інше....
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Ніпонял. Членомкомандуючий збирається аслабанять лугандон, чи вони нас аслабанятимуть від хунти?
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найкращий Демонтаж----Нах..Взірвати
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Україна на своїй власній території не має права мати оборонні споруди?? Знищення військових укріплень та відвід незаконних збройних формувань має відбуватися лише на окупованій Росією території України!
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Сепаратисты уже переименовали себя в "зепаратисты"? Нет? А чего ждут?
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"украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения" - а кацапские снайперы спокойно тренируются по нашим воинам, почти каждый день погибшие или с тяжелейшими ранениями. И никакой официальной реакции! Сюр какой-то...
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У мене є пропозиція, петицію про те, щоб між сесіями вр по одному депутату з різних партій на кожну ділянку фронту прикомандировувать на нуль в окопи до хлопців.
Як вважаєте проголосують за такий закон для депутата?
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Це запрошення для сєпарастів взяти Станицю Луганську
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