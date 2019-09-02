 Украинская сторона начала разбирать последнюю фортификацию у разрушенного моста в Станице Луганской. Наемники РФ демонтаж не проводят

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"По состоянию на 09:00. вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками инженерных работ по демонтажу не проводится, а наоборот осуществляется укрепление временного сооружения синего цвета с надписью СЦКК (кунг)", - заявляют в штабе.
Также отмечается, что в процессе очистки украинской стороной указанного участка территории от фортификационных сооружений, подразделениями Объединенных сил продолжается оборудование опорных пунктов на данном участке линии соприкосновения. В случае обострения ситуации на участке разведения №1, Объединенные силы дадут адекватный ответ.
долбоё...добрые!
Пусть нас убивают - но мы от этого становимся только сильнее!....
Еще больше слива, отдадим безвозмездно, т.е. даром, рашистских преступников и пусть нам не отдадут наших пленных украинцев, но мы получим моральное удовлетворение от нашей широты души!...
Может потому их и нахлабучивают все кому не лень?
Мыони сделали это вместе!
******* нічого не виконують, а чому наші вже фактично здають свої позиції?!!
И пусть зебилы верят, что никто не запрещал давать ответку. Бойцы сами решили просто сидеть и ждать, когда их убьют.
*********...
КАПИТУЛЯЦИЯ!!!
За то, что мы САМИ СВОИ укрепления разбираем?!
За это не санкции, а Премию Дарвина давать нужно!
Як вважаєте проголосують за такий закон для депутата?