 Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель

Как информирует Цезор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава ведомства Алексей Оржель.

"Энергетическая стратегия точно будет пересмотрена, потому что у нас есть стратегия, которая не выполняется", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

В частности, министр отметил среди приоритетов наращивание газа собственной добычи, так как существующий потенциал используется недостаточно. По его словам, в Украине уровень добычи соответствует 1,2% запасов, тогда как общемировой тренд в мире - 4-5%.

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"Будут законодательные инициативы для увеличения добычи газа. На рынке будут реформы, всех приглашаем к инвестициям", - заявил Оржель.

Он уточнил, что вопрос таких инвестиций обсуждался с американскими партнерами на переговорах в Польше, состоявшихся на выходных.

Глава Минэнергоэкологии также напомнил, что Украина в последнее время запустила открытые конкурсы по выдаче лицензий.