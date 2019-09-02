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Все про:Газ (9125) энергетика (1113) реформы (3368) Минэнергоугля (533) Алексей Оржель (1)

 Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработает новую энергетическую стратегию Украины.

Как информирует Цезор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава ведомства Алексей Оржель.

"Энергетическая стратегия точно будет пересмотрена, потому что у нас есть стратегия, которая не выполняется", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

В частности, министр отметил среди приоритетов наращивание газа собственной добычи, так как существующий потенциал используется недостаточно. По его словам, в Украине уровень добычи соответствует 1,2% запасов, тогда как общемировой тренд в мире - 4-5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля

"Будут законодательные инициативы для увеличения добычи газа. На рынке будут реформы, всех приглашаем к инвестициям", - заявил Оржель.

Он уточнил, что вопрос таких инвестиций обсуждался с американскими партнерами на переговорах в Польше, состоявшихся на выходных.

Глава Минэнергоэкологии также напомнил, что Украина в последнее время запустила открытые конкурсы по выдаче лицензий.

Источник: https://censor.net.ua/n3145857
 
   
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Какая какая стратегия? Субсидии отменить и перестать дотировать убыточные предприятия и предприятия олигархоф, в том числе и каломойского Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель - Цензор.НЕТ 2748
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Какая какая стратегия? Субсидии отменить и перестать дотировать убыточные предприятия и предприятия олигархоф, в том числе и каломойского Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель - Цензор.НЕТ 2748
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І перестати дотувати державні енергомонопольки, які гребуть сотні % надприбутків Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель - Цензор.НЕТ 8238
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Її вже переглядають - Бєня довольний. Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель - Цензор.НЕТ 5118
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Це тільки зе таку маячню може придумати - з"єднати в одному міністерстві Міністерство єнергетики та Міністерство єкології Так наша єнергетика - це один з найбільших
забруднювачів повітря і тому її потрібно добре КОНТРОЛЮВАТИ на предмет забруднення
навколишнього середовища Що і повинно бути робити ОКРЕМЕ містерствомністево єкології !
А який тепер контроль ? якщо вони під ОДНИМ керівництвом !!
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там будет две кнопочки в телефоне, одна чтоб свет горел и вторая чтоб чисто было Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель - Цензор.НЕТ 5426
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А шо, это министерство разве загрязняет воздух? А то шо почти все предприятия, загрязняющие воздух - приватные, это конечно же глубокая тайна. Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель - Цензор.НЕТ 5401
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А ты не в курсе...что тому или иному министерству подчиняются не только госпредприятия...но и частные..?? Приказы...распоряжения того или иного министерства касаются всех...
Теперь ты знаешь...об этом...
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Очередной зебобик...в очередной раз среагировал на мой ник как собака Павлова на лампочку...это продолжает радовать....
Тупость тоже судя по всему у зебобиков величина постоянная....константа... Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель - Цензор.НЕТ 2177
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Поки відбулося підписання Меморандуму про постачання американського газу через Польщу. При цьому необхідне обладнання поки відсутнє і грошей на нього ніхто не дає Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель - Цензор.НЕТ 8121
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И в бюджете на 2019-й год их нет....посмотрим что будет в бюджете на 2020-й....
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"Зеленому тарифу" сделают обрезание , и давно пора!
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Дык!!! Уголек-то теперь напрямую у Роиси покупается.

Такого себе даже мародеры не позволяли.
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