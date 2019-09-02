 Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель

Как информирует Цезор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава ведомства Алексей Оржель.
"Энергетическая стратегия точно будет пересмотрена, потому что у нас есть стратегия, которая не выполняется", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.
В частности, министр отметил среди приоритетов наращивание газа собственной добычи, так как существующий потенциал используется недостаточно. По его словам, в Украине уровень добычи соответствует 1,2% запасов, тогда как общемировой тренд в мире - 4-5%.
"Будут законодательные инициативы для увеличения добычи газа. На рынке будут реформы, всех приглашаем к инвестициям", - заявил Оржель.
Он уточнил, что вопрос таких инвестиций обсуждался с американскими партнерами на переговорах в Польше, состоявшихся на выходных.
Глава Минэнергоэкологии также напомнил, что Украина в последнее время запустила открытые конкурсы по выдаче лицензий.
забруднювачів повітря і тому її потрібно добре КОНТРОЛЮВАТИ на предмет забруднення
навколишнього середовища Що і повинно бути робити ОКРЕМЕ містерствомністево єкології !
А який тепер контроль ? якщо вони під ОДНИМ керівництвом !!
Теперь ты знаешь...об этом...
Тупость тоже судя по всему у зебобиков величина постоянная....константа...
Такого себе даже мародеры не позволяли.