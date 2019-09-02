 Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора - главного военного прокурора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ, Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
"Кроме того, указанным приказом он исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В пресс-службе отметили, что Рябошапка подписал приказ об увольнении Матиоса, руководствуясь законом "О прокуратуре", Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, "а также на основании письма министра обороны Украины от 2 сентября".
Ранее Рябошапка заявлял о намерениях осуществить "перезагрузку" прокуратуры, провести переаттестацию прокуроров путем создания системы аттестационных комиссий. Кроме того, по его словам, нет необходимости в существовании военной прокуратуры.
Также в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским был внесен законопроект № 1032, которым он предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора.
Напомним, в последний день работы на должности Генерального прокурора Юрий Луценко назначил главу военной прокуратуры Анатолия Матиоса куратором Управления специальных расследований.
В июне 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генпрокуратуры. В августе 2014 года назначен главным военным прокурором Украины.
P.S.год зефанов не интиресовал
У нього є специфічний досвід - пенітенціарне законодавство, але це лише невеличкий блок у роботі прокуратури, до якого залучено не більше 1% її робітників. Трошки розуміється на корупційних правопорушеннях, бо працював у НАЗК... (хоча так як цей орган праацює то це навряд +).
Але у порівнянні із Юлою, любе лайно буде мега фахівцем...
Кстати, вам не кажется, что ряды квартала и "мама-хохотала" поредели и их не мешало бы уже объеденить?
Уходя с должности, Луценко назначил Матиоса куратором Управления спецрасследований
2 сентября
Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора
Эту воровскую падаль Матиоса, работавшего в администрации Януковича и преследующего добровольцев и волонтёров уже будучи на посту военного прокурора, давно пора было гнать.. и сажать на нары
У когось у фракції ПЄС зараз ставсь маленький пук
придется немного повременить.
новая команда уже половину ошибок исправила, на всякий случай дали почитать еще и фарион.
не заслужил!
Пусть расскажет, как можно купить майбах на зарплату как минимум
Штемпеля ставити нема де на ньому, коротше
Или , может, кто-то ответил за взрывы на складах с оружием? Выплатил миллионы гривен хотя бы ущерба? Квартиру мамину продал? Нет. Миллиардные убытки покроет государство, т е налогоплательщики реальные, т е мы с вами.