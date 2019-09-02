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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9322) Матиос Анатолий (591) Рябошапка Руслан (86)

 Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора - главного военного прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ, Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"Кроме того, указанным приказом он исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В пресс-службе отметили, что Рябошапка подписал приказ об увольнении Матиоса, руководствуясь законом "О прокуратуре", Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, "а также на основании письма министра обороны Украины от 2 сентября".

Ранее Рябошапка заявлял о намерениях осуществить "перезагрузку" прокуратуры, провести переаттестацию прокуроров путем создания системы аттестационных комиссий. Кроме того, по его словам, нет необходимости в существовании военной прокуратуры.

Также в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским был внесен законопроект № 1032, которым он предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора.

Напомним, в последний день работы на должности Генерального прокурора Юрий Луценко назначил главу военной прокуратуры Анатолия Матиоса куратором Управления специальных расследований.

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В июне 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генпрокуратуры. В августе 2014 года назначен главным военным прокурором Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3145855
 
   
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30 августа
Уходя с должности, Луценко назначил Матиоса куратором Управления спецрасследований

2 сентября
Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора

Эту воровскую падаль Матиоса, работавшего в администрации Януковича и преследующего добровольцев и волонтёров уже будучи на посту военного прокурора, давно пора было гнать.. и сажать на нары
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Это увольнение затянулось года на 4. Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7068
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теперь он смело может заняться бизнесом - продажа тепловизоров Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2452
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тебе ж говорили ВЕ-С-НОЙ, Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9770

P.S.год зефанов не интиресовал Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4826
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Новий Генпрокурор України, до речі фаховий юрист на відміну від свого попередника, порошенківського любого друзя-кума Луценка, зробив цілком логічний перший крок, звільнивши одіозного Матіоса...
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І так і ні. Він не фахівець у галузі кримінального права, не говорячи про специфіку роботи прокурора. Якщо ж виходити з принципів, що він юрист, то це так, а якщо із принципів професіоналізму, він наразі слабший за любого прокурора місцевої прокуратури.
У нього є специфічний досвід - пенітенціарне законодавство, але це лише невеличкий блок у роботі прокуратури, до якого залучено не більше 1% її робітників. Трошки розуміється на корупційних правопорушеннях, бо працював у НАЗК... (хоча так як цей орган праацює то це навряд +).
Але у порівнянні із Юлою, любе лайно буде мега фахівцем...
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Ну, поки що, його відправили на нову роботу, кажуть в армії кадровий голод то, може десь пристроять командувати опорником.
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За що? За що о/с опорніка це покарання? Командир без досвіду б/д, це загибель людей! До того ж він за освітою юрист, тому по ВОС тільки на юридичні посади. Крім того МОУ, це не ГПУ, там не можно генерала призначати на нижчестоящу посаду без згоди, а посад для генерал полковника юстиції там не має і ніколи не було!
Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора - Цензор.НЕТ 4227
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Никогда. Єтот виродок столько знает, что єто гарантирует ему свободу и неприкосновенность. Упыря такого уровня могут только грохнуть, но не посадить. Но бывает такое чрезвычайно редко, так что будет жить и здравствовать до старости. И совесть хотя бы за один только Иловайск мучат его не будет, уж может быть уверен.
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Это увольнение затянулось года на 4. Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7068
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правильно сделал,прокурор военный, а занимался делами хоть гражданскими,хоть военными ,где был выхлоп на карман.
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Рябокепка расбушевался, интересно кого назначат?
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Там ещё лысый с 95-го вроде без должности...
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была надежда, тлела где-то в сердце, что лысого преберегли на пост премьер-министра. Но, увы... кто-то же должен рулить кварталом 95.
Кстати, вам не кажется, что ряды квартала и "мама-хохотала" поредели и их не мешало бы уже объеденить?
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Они уже обьеденились в коалицию в ВР. Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора - Цензор.НЕТ 6871
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30 августа
Уходя с должности, Луценко назначил Матиоса куратором Управления спецрасследований

2 сентября
Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора

Эту воровскую падаль Матиоса, работавшего в администрации Януковича и преследующего добровольцев и волонтёров уже будучи на посту военного прокурора, давно пора было гнать.. и сажать на нары
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Матиос входил и в семью януковича в семью барыги. Как это ему удалось? Из графьёв?
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Может за рюкзаки собакова возьмется? Шучу, не возьмется конечно.
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Руки прочь от Авакова. Аваков нормальный мужик. Ну по мнению зеленского.
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Авакова оставили для разгона декабрьского путча Порошенка.
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Ті, хто не отримає "справедливих тарифів", зп 4к уе, пенсій 500 дол, припинення війни, посадки навесні... та інших виборців, які проголосували за кінець ери зубожіння.
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Более "реалистичным" выглядит сценарий, что каждый третий уволенный прокурор объединятся в добробат, изберут замполитом Луценко, комбатом Толика "тепловизора", разнесут все в Киеве нах и пойдут на прорыв в сторону Донецка для воссоединения с восставшим народом Дамб'асса.
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Может сформируем из них штрафбат и отправим на передок искупать кровью?
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Зомби апокалипсис в декабре- вообще- то был секретом из будки
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теперь он смело может заняться бизнесом - продажа тепловизоров
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так сова, это и есть тепловизор - органический/природный
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Где то на Сейшелал горько заплакал Йугик наливая себе полный стакан беленькой
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На каких Сейшелах?Ему Черновецкий не даёт выехать из страны.
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Ну нарешті! Крига скресла!
У когось у фракції ПЄС зараз ставсь маленький пук Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 615
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Ура! Наконец то! Пусть изучает принцип действия тепловизора. Только уволил? А расследование деятельности в составе ОПГ прокуроров его и его подельников ?.
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у Мертветчука спросиу того что теперь сидит рядом с Зебилом в Раде!... Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1453
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Все одно не побачить - в нього косоокість.
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Того самого Мертвечука, которого Педро приютил, пригрел, в первые ряды вывел.... ??? - Помню, помню этот Петин подвиг.
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Так він і Пєцю потягне за собою(на довічне з конфіскацією))
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Скільки ви вже будете мріяти? Чому нічого не робите, тільки язиками патякаєте. Не вмієте саджати - знайдіть іншого агронома!
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ну так логічно. при владі бариги, вони воювати не збираються.у них бізнес з рашею попер.бо ж як казав царь, і розпорядник україни бєня в нас не війна, а громадянський конфлікт. і кум пуйла вільно себе почуває, їздить в маскву регулярно, і його ані баканов ані рябошапка не хвилюють. бо всі сцуть перед путчом парашенка
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НУ И ЧУДНЕНЬКО.... невнушал он доверия мне лично....мутный мужик....все жируют.все живут в особняках...у всех жены бизнес вумен. джипы и другие жирности жизни....ХАЙ ВЖЕ ВІДПОЧІВАЄ...СТАРЕНЬКИЙ...А ВАЛЮТНІ ЗАПАСИ ТРЕБА ВИТРАЧАТИ..БО СКІЛЬКИ ТАМ ТОГО ЖИТТЯ В ЗАГАЛІ. а в такому віці подавно...)) ФІЛАРЕТУ СКОРО 4100 РОКІВ .ТА ДІДУ ВСЕ НЕВІДПОЧІВАЄТЬСЯ.... ЩО ЗА ЛЮДИ ТВАРИНИ ТАКІ...((
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вдарили рябою шапкою по мафіозу-тєпловізору))
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так ну шо тут без мєня на парогє путч от марадьора нужна срочна мабілізаватца Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1200
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ВІРЮ НОВОМУ ПРОКУРОРУ. сказав що готовий саджати всіх корупціонерів. по одному на тиждень десь так.... В ДОБРЬІЙ ПУТЬ ПАНЕ ПРОКУРОРЕ!!! Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1228
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Задрали порохоботи.......шоколадом не "заліпило".....
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Наконец то леприконс пойдёт своих сов на Карпаты ловить..
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Давно пора, ни единой посадки от Матиоса при глобальном воровстве в армии, а за то что за склады так никто и не ответил уже самого его сажать надо.
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Шо, ни как не дождетесь поздравлений министра с началом нового года?
придется немного повременить.
новая команда уже половину ошибок исправила, на всякий случай дали почитать еще и фарион.
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ну шо ви хочете від дєвачки з гуманітарного ліцею? Це ж вам не міністр освіти та науки якийсь
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їй вкрай потрібен літературний редактор-референт
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Цікаво, яку посаду Матіас купить в армії?
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Він собі може дозволити генералісімуса,що два пальці об асфальт😆.
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"и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы"____________________________толик! на фронт! в окопы!
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всіх поувольнять, оставіть одного вахтьора (по совмєстітєльству дворніка)
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Сам хочешь остаться что ли? На две зарплаты?
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В окоп этого порохобота,пусть посмотрит на живого путинца с оружием.
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Толик -тепловизор)) пусть отчитается , дела передаст- просто уволить недостаточно.
Пусть расскажет, как можно купить майбах на зарплату как минимум
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У Матіоса - що ні крок, то мародерство, шкода, зрадництво, диверсія, саботаж...
Штемпеля ставити нема де на ньому, коротше
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А завтра в суд і поновлення на роботі через 2 роки з виплатою всією зарплати, плюс моральну шкоду.
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А послезавтра народ башку оторвет. Пусть забьется в угол и не пистит. Не забывайте, шо первые шаги Зеленского вдохнули в народ веру в справедливость и реальность реформ.
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не захотел Рябошапка, что бы Матиос довел дело по Иловайску до суда, не захотел, что бы он допросил Порошенко ... может сам доведет?
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Матиос уже 5 лет до суда доводит... Щас Рябошапка даст по шапке.
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Что там Матиос мог довести до суда? Не смешите. Он был туда поставлен, чтоб все тормозить.
Или , может, кто-то ответил за взрывы на складах с оружием? Выплатил миллионы гривен хотя бы ущерба? Квартиру мамину продал? Нет. Миллиардные убытки покроет государство, т е налогоплательщики реальные, т е мы с вами.
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Да!!! Слив Коломойскому дела Гладковских, которое кстати предопределило итог выборов Президента!!!, Матиосу не помог!!!! Коломойский просто принял дар, и вытер об него ноги!!!! Так и нужно!!! Подставы делать не красиво!!!!
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