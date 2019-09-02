 Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора - главного военного прокурора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ, Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"Кроме того, указанным приказом он исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В пресс-службе отметили, что Рябошапка подписал приказ об увольнении Матиоса, руководствуясь законом "О прокуратуре", Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, "а также на основании письма министра обороны Украины от 2 сентября".

Ранее Рябошапка заявлял о намерениях осуществить "перезагрузку" прокуратуры, провести переаттестацию прокуроров путем создания системы аттестационных комиссий. Кроме того, по его словам, нет необходимости в существовании военной прокуратуры.

Также в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским был внесен законопроект № 1032, которым он предлагает создать Офис генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать Военную прокуратуру и должность главного военного прокурора.

Напомним, в последний день работы на должности Генерального прокурора Юрий Луценко назначил главу военной прокуратуры Анатолия Матиоса куратором Управления специальных расследований.

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В июне 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генпрокуратуры. В августе 2014 года назначен главным военным прокурором Украины.