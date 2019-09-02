 Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, в июле 2019-го план поступлений с таможни в госбюджет был недовыполнен на 3%.
"Сегодня в Офисе президента состоится совещание со всеми руководителями Кабмина и всех силовых структур, ожидается, что тема контрабанды также громко прозвучит. Очень многие коррупционные ручейки команде Зеленского удалось оборвать. Но контрабандный рынок не легализовался, а замер в ожидании - кому нести? Кто будет новым "смотрящим"? Неужели все пирамиды обломают и все потоки пойдут в бюджет?" - отмечает журналист.
Бутусов отмечает, что пока выстраивается новая система, кое-где пытается работать и старая. Сейчас на досмотрах коммерческих грузов в Одесском порту все чаше заявляется ГБР.
"Советником главы ГБР, например, является до сих пор Александр Моргун - известный в прошлом таможенник времен Януковича, который занимал посты по "борьбе с контрабандой". Он очень пригодился в команде Насирова, который в 2016-м назначил его заместителем к главе Одесской таможни Марушевской, но Марушевская устроила большой скандал, и Моргуну "поработать" не дала - под угрозой мусорной люстрации. И тем не менее, место при власти Моргун нашел. И занимается привычными темами - тем более, что с должности "борца с контрабандой" на таможенные посты в Одессе вернулись такие известные начальники как Домнич, которые подвешены на различные фактовые дела, и легко управляемы силовиками. Дембельские аккорды звучат на таможне в Одессе", - считает главред Цензор.НЕТ.
"А по сути совещания кабмина и силовиков - Уменьшение контрабанды надо измерять по повышению поступлений в бюджет - других объективных показателей нет", - подытожил Бутусов.
Но по делам их!!! Пустые лозунги были коньком пэпастого. Народ это быстро раскусил.
Олигархов и коррупцию ******* тоже уже победила.
Что пока что, как ни страннно, привело к замедлению инвестиций почему-то. То ли буржуины не знают про великие достижения клоунов, то ли наоборот знают больше нас.
Если
пьянкуконтрабанду нельзя предотвратить, ее надо возглавить. И сказать, что ее больше нет.
Але з контрабанди багатіли окремі люди, а бюджет був пустий.
Якщо підвищаться доходи бюджету, то в малозабезпечених бюджетників, в пенсіонерів зарплатня підвищиться.
Ну і доріг більше відремонтують в тому числі.
На пенсии пороху и иже с ним приближенным.
Пока нароют документы, пройдёт время... Если вообще по считают нужным какие то товары официально завозить. Может их тогда уже и продавать будет не выгодно)))
У них налажен сбыт по демпинговым ценам !!
Товаров поступает меньше, цены будут расти. И только после этого немного увеличатся поступления в бюджет.
Или контрабандисты пойдут разгружать вагоны и мести улицы, зарабатывая на пошлину?
Одно из четырёх: 1. или контрабанда никуда не делась (на полках всего полно по прежнему), 2. или контрабанды не было (всё оформляли и раньше по закону - дыр в законе, что в душлаге, коррупция позволяла оформить что угодно вполне по закону), 3. или шмаркля бредит, 4. или порох виноват.
Вангую: основная, самая настоящая, причина № 4! Лично на каждой таможне денех не передаёт в бюджет!
Ну, ща нефёдав, победив уже всю коррупцию в гос.закупках, автоматизирует очередным бардачным json-протоколом весь импорт. С экспортом заодно.