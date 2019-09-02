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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (1811) Бутусов Юрий (1835)

 Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского

Уменьшение контрабанды в разы заставляет предположить, что и поступления в бюджет после остановки контрабанды возросли в разы. Но статистика говорит, что этого не произошло.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, в июле 2019-го план поступлений с таможни в госбюджет был недовыполнен на 3%.

"Сегодня в Офисе президента состоится совещание со всеми руководителями Кабмина и всех силовых структур, ожидается, что тема контрабанды также громко прозвучит. Очень многие коррупционные ручейки команде Зеленского удалось оборвать. Но контрабандный рынок не легализовался, а замер в ожидании - кому нести? Кто будет новым "смотрящим"? Неужели все пирамиды обломают и все потоки пойдут в бюджет?" - отмечает журналист.

Бутусов отмечает, что пока выстраивается новая система, кое-где пытается работать и старая. Сейчас на досмотрах коммерческих грузов в Одесском порту все чаше заявляется ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, - Бутусов

"Советником главы ГБР, например, является до сих пор Александр Моргун - известный в прошлом таможенник времен Януковича, который занимал посты по "борьбе с контрабандой". Он очень пригодился в команде Насирова, который в 2016-м назначил его заместителем к главе Одесской таможни Марушевской, но Марушевская устроила большой скандал, и Моргуну "поработать" не дала - под угрозой мусорной люстрации. И тем не менее, место при власти Моргун нашел. И занимается привычными темами - тем более, что с должности "борца с контрабандой" на таможенные посты в Одессе вернулись такие известные начальники как Домнич, которые подвешены на различные фактовые дела, и легко управляемы силовиками. Дембельские аккорды звучат на таможне в Одессе", - считает главред Цензор.НЕТ.

"А по сути совещания кабмина и силовиков - Уменьшение контрабанды надо измерять по повышению поступлений в бюджет - других объективных показателей нет", - подытожил Бутусов.

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Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145854
 
   
 Топ комментарии
 
Ну хоть кто-то не повелся на лже-заявы Наполеона Зеленопарта Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7046
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Вот именно, лучше бы зе молчал, казался бы загадочнее и умнее
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Ну хоть кто-то не повелся на лже-заявы Наполеона Зеленопарта
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а кто повелся? Понты от Зе только зебилам в масть.Весь провал зефраеризма очень скоро, месяц-два буден виден всем,в том числе зефанам. Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 5572
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Бутусов прям знает все ,пополнился бюджет или нет. Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 3860
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Рило,інформація про надходження до бюджету є відкритою, в тому числі й для зебілів, так що цікався Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського - Цензор.НЕТ 5460 https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/
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Вообще-то "Цензор" вчера помогал этот фейк от ОПУ распространять: вчерашняя новость о скорой победе над контрабандой командой Зеленского состояла только из победной реляции приЗедента, без комментария от редакции, в котором бы говорилось, что на текущий момент никаких данных, подтверждающих это заявление, нет.
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Бутус сначала типа покритиковал ,нет поступления в бюджет ,зеля врет ,а потом лизнул,очень многие коррупционные ручейки зели удалось оборвать,и поступление в бюджет уменьшилось на 3%.
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Вот именно, лучше бы зе молчал, казался бы загадочнее и умнее
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Зеленский относится к тому типу людей,которые выглядят умными,пока молчат.
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в данном случае и молчание не помогает,обнюханному наркоше пофиг,как он выглядит
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Это ошибочное мнение. Потому что о политиках как раз не судят по блаблабла!
Но по делам их!!! Пустые лозунги были коньком пэпастого. Народ это быстро раскусил.
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Это, когда контрабанда реально уменьшается, а не на словах.

Олигархов и коррупцию ******* тоже уже победила.

Что пока что, как ни страннно, привело к замедлению инвестиций почему-то. То ли буржуины не знают про великие достижения клоунов, то ли наоборот знают больше нас.
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Хай би Бутусов і пояснив цей "феномен": чи то справді контрабанду перестали возити,чи не було її в такій кількості, як тут зубожілому народу розповідали, чи як мені бачиться, гроші від контрабанди просто пішли не в бюджет, а у свішопришиті кишені.
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Старый принцип коммунистов:
Если пьянку контрабанду нельзя предотвратить, ее надо возглавить. И сказать, что ее больше нет.
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Но на эту же величину будут увеличиваться цены на импорт в магазинах и на рынках
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Естесна. Даже больше. Ибо стало дороже, и покупать будут меньше. А чистый заработок должен остаться на прежнем уровне.
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Ніхто с цим не сперечається!
Але з контрабанди багатіли окремі люди, а бюджет був пустий.
Якщо підвищаться доходи бюджету, то в малозабезпечених бюджетників, в пенсіонерів зарплатня підвищиться.
Ну і доріг більше відремонтують в тому числі.
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Если контрабанда уменьшилась в несколько раз, поступлений в бюджет нет, значит контрабанда не уменьшилась в несколько раз - ищите потоки среди новых своих. Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 4222
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Бутусов, объясните народу, куда пошли знаменитые налоги на евробляхи?
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Ну как куда???А про пенсионный фонд слыхали??))
На пенсии пороху и иже с ним приближенным.
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Сказки об уменьшении контрабанды для свидетелей евроблях - эпично
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Очень многие коррупционные ручейки команде Зеленского удалось оборвать. Но контрабандный рынок не легализовался, а замер в ожидании - кому нести? Кто будет новым "смотрящим"? Неужели все пирамиды обломают и все потоки пойдут в бюджет?" - отмечает журналист.
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Не всегда. На контрабанду документов нет. Как её официально провести через границу и уплатить налоги????
Пока нароют документы, пройдёт время... Если вообще по считают нужным какие то товары официально завозить. Может их тогда уже и продавать будет не выгодно)))
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не знаю не знаю, но таки все стало дороже - но не чего - зебилы заплатят, им зеля пообещал, конец эпохи бедности - пусть платят)))))))
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Рошеновские холуйские шавки уже даже оправдывают преступления своего хозяина мародёра в виде контрабанды... Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 2932
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Уменьшение "контрабанды" увеличивает затраты населения на покупку потребительских товаров,увеличение затрат,без увеличения доходов,ведет к снижению потребления и соответственно товаров пересекающих границу,с которых сдираются бешенные таможенные сборы,стало меньше.
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так нєчєво здєсь хаханькі развадіть страна в апаснасті пучь замишляют нєдругі Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 9843 а вас бюджєт какой то інтєрєсуєт
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Взагалі то, економіка інерційна і будь-які зміни в законодавстві чи процедурах мають лаг в декілька місяців. То ж, не треба сильно поспішати з висновками.
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С какого перепуга контрабандисты начнут платить в бюджет?
У них налажен сбыт по демпинговым ценам !!
Товаров поступает меньше, цены будут расти. И только после этого немного увеличатся поступления в бюджет.
Или контрабандисты пойдут разгружать вагоны и мести улицы, зарабатывая на пошлину? Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 1818
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ну тогда мы должны наблюдать уникальную ситуацию - все станции на западной ж/д должны быть затоварены составами с лесом-кругляком, там же в очередях на постах пропуска должны стоять сотни автомобилей, которые не могут вывезти янтарь. Кроме того, порты должны быть наглухо затоварены не растаможенными контейнерами, то есть фактически должен приключиться логистический коллапс в пунктах перевалки, если контрабанда остановлена, а в бюджет деньги от растаможки не идут))) причем как на вывоз, так и на ввоз
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Так шо интересно, кроме возросшей радости зедебилов, вообще ничего не произошло.
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Тот , кто занимался контрабандой , не будет работать по-белому никогда. Масштабная контрабанда встала , а новьіе импортерьі еще не развернулись пока. Посмотрим по концу года статистику...
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Бутусов, не уважний, і не володіє інформацією. Ці вкидання на рівні жовтої преси.
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никто не допускает, что если не дают контробандой, то не ввозят совсем? Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського - Цензор.НЕТ 9121
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До прикладу - https://zik.ua/news/2019/08/07/zakarpatska_mytnytsya_u_lypni_znachno_zbilshyla_nadhodzhennya_do_byudzhetu_1621539
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Произошло. Просто мало кто знает в чей бюджет увеличились поступления.

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Закарпатська митниця Державної фіскальної служби України у липні забезпечила на 77% більше надходжень до державного бюджету порівняно з попереднім місяцем.
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Таможня ничего не обеспечивает,движение товаров и оплату налогов обеспечивает бизнес,идиоты на таможнях только оформляют и ставят печати.
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Бутусов сам ответил на свой вопрос: контрабандный поток замер в ожидании.
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А почему денег бюджет не поступило, говорили же, что контрабандных - половина товаров!!!

Одно из четырёх: 1. или контрабанда никуда не делась (на полках всего полно по прежнему), 2. или контрабанды не было (всё оформляли и раньше по закону - дыр в законе, что в душлаге, коррупция позволяла оформить что угодно вполне по закону), 3. или шмаркля бредит, 4. или порох виноват.

Вангую: основная, самая настоящая, причина № 4! Лично на каждой таможне денех не передаёт в бюджет!

Ну, ща нефёдав, победив уже всю коррупцию в гос.закупках, автоматизирует очередным бардачным json-протоколом весь импорт. С экспортом заодно.
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когда начнут сажать тогда и в бюджет пойдут платежи.
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у вас на этом сажании уже крышу снесло))) а не лучше вытрясти эти денежные мешки и пополнить бюджет чем кормить их за наш счет лет 10 ?
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Юра, а ніхто за бюджет і не говорив. контробандний грошовий потік просто піде тепер в інше "правильне" русло.....
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без контрабанды повысятся цены на импортные товары понятно что пока люди привыкнут к новым ценам импорт приостановится. зато отечественному производителю будет лучше
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Будут вменяемые растаможки- будут и поступления в бюджет. Как можно формировать посылку из США стоимостью меньше 170 долл ( больше если будет то надо 20 процентов ндс платить) если мист экспресс ещё 100 долл за посылку берет. ? Если к примеру до войны джинсы Levis в 400 грн с пересылкой выходили то сейчас и в 2000 грн можешь не вложиться
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