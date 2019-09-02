 Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, в июле 2019-го план поступлений с таможни в госбюджет был недовыполнен на 3%.

"Сегодня в Офисе президента состоится совещание со всеми руководителями Кабмина и всех силовых структур, ожидается, что тема контрабанды также громко прозвучит. Очень многие коррупционные ручейки команде Зеленского удалось оборвать. Но контрабандный рынок не легализовался, а замер в ожидании - кому нести? Кто будет новым "смотрящим"? Неужели все пирамиды обломают и все потоки пойдут в бюджет?" - отмечает журналист.

Бутусов отмечает, что пока выстраивается новая система, кое-где пытается работать и старая. Сейчас на досмотрах коммерческих грузов в Одесском порту все чаше заявляется ГБР.

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"Советником главы ГБР, например, является до сих пор Александр Моргун - известный в прошлом таможенник времен Януковича, который занимал посты по "борьбе с контрабандой". Он очень пригодился в команде Насирова, который в 2016-м назначил его заместителем к главе Одесской таможни Марушевской, но Марушевская устроила большой скандал, и Моргуну "поработать" не дала - под угрозой мусорной люстрации. И тем не менее, место при власти Моргун нашел. И занимается привычными темами - тем более, что с должности "борца с контрабандой" на таможенные посты в Одессе вернулись такие известные начальники как Домнич, которые подвешены на различные фактовые дела, и легко управляемы силовиками. Дембельские аккорды звучат на таможне в Одессе", - считает главред Цензор.НЕТ.

"А по сути совещания кабмина и силовиков - Уменьшение контрабанды надо измерять по повышению поступлений в бюджет - других объективных показателей нет", - подытожил Бутусов.

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