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 Политика Украины
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Все про:Власенко (1318) ВР (23490) Князевич (89) комитет (414) неприкосновенность (915)

 "Считаю эти действия незаконными!" - Власенко устроил демарш на заседании правового комитета Рады, где обсуждалось снятие неприкосновенности с нардепов

В понедельник утром в парламентском комитете по правовой политике и правосудию возник спор касательно возможности начала второй сессии парламента 3 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Председательствующая Ирина Венедиктова сказала: "Что касается календаря плановой работы: мы с вами еще раз встретимся по плану в среду – до этого у нас внеплановое заседание. В ночь на 29 августа у нас было первое заседание комитета, сегодня повестка дня определена заявлениями народных депутатов – это не плановый сбор. Я услышала тех депутатов, которые отстаивают позицию, что невозможно возвращаться к вопросу статьи 80-й – снятие неприкосновенности. Поэтому я понимаю ваши мотивы для того, чтобы мы сегодня не работали в рамках процедурных действий".

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко прервал ее: "Вы не имеете права комментировать действия народных депутатов и говорить, кто что думает".

Сергей Власенко и Руслан Князевич ("Евросолидарность") предлагали не проводить заседание комитета, а провести обсуждение, но это предложение поддержали 6 депутатов, а против высказались 14.

Власенко покинул заседание комитета со словами: "Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участия в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными, я не буду участвовать сегодня в заседании комитета".

"Тебя лишат мандата", - сказал ему кто-то из коллег, но Власенко все же вышел.

Читайте также: Депутатскую неприкосновенность рассчитывают окончательно снять 3 сентября, - Арахамия

Руслан Князевич заявил, что предложенные "Слугой народа" законопроекты "меняют Конституционный строй". Ольга Совгиря возразила ему – а Князевич заявил: "Меня не надо поучать. Чем предусмотрена дискуссия по этому вопросу?"

Князевич предложил по рассмотрению вопросов, включенных в повестку дня, обратиться в Венецианскую комиссию – но за высказались 6 депутатов, а против 15.

Предложение секретаря комитета Олега Макарова снять с повестки дня комитета рассмотрение 80-й статьи Конституции тоже не поддержали.

Источник: https://censor.net.ua/n3145853
 
   
 Топ комментарии
 
От і перші "ластівки".Їх завдання не прийняти цей закон, або як можна довше тягнути з прийняттям. Рильце то в пушку!!
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Баба Юля боится стать прикосновенной? "Считаю эти действия незаконными!" - Власенко устроил демарш на заседании правового комитета Рады, где обсуждалось снятие неприкосновенности с нардепов - Цензор.НЕТ 9118
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В падлюк почало "пригорати"..... "Считаю эти действия незаконными!" - Власенко устроил демарш на заседании правового комитета Рады, где обсуждалось снятие неприкосновенности с нардепов - Цензор.НЕТ 7088
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Ну як вужі на пательні . Ну ніяк не хочуть лишитися недоторканості....ну ніяк
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Зачем тебе их неприкосновенность. Если депутат совершил уголовное преступление, его и так лишают неприкосновенности, а если депутат честный и отстаивает интересы избирателей, для него обязательно сфабрикуют дело и ни у кого ничего не будет спрашивать. Лишение депутатов неприкосновенности, прямая дорога к узурпации власти и к уничтожению оппозиции.
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Для того, щоб це зрозуміти, треба мати хоч трохи сірої речовини. Із зняттям недоторканості зникає уся суть парламентаризму, який формувався віками у самих розвинених країнах.
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не могу понять?? что в итоге тебе/вам от этого обломится??будут с ,,прикосновенностью" или без таковой?? "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 6697 "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 7469
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От і перші "ластівки".Їх завдання не прийняти цей закон, або як можна довше тягнути з прийняттям. Рильце то в пушку!!
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На початку БЮТ скинув Ющенка...отримали Януковича...потім БЮТ скинув Порошенка...отримали Зеленського...
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Хто, хто скинув Ющенка? Хто скинув Порошенка? Не притягуй за вуха те, чого нема, стецько
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ты идиот? я уже уверен, что есди человек зебил - то он идиот. ющенко снял Тимошенко и сделал премьером яныка, ющенко поменял закон между первым и вторым туром выборов в 10м году и помог стать яныку президентом... вы не просто дибилы, вы ********..кие дибилы
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А чего ей бояться, рыги копытом землю рыли, и ничего не нашли. даже американский аудит не помог.
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А что искали? Они же не деньги друг у друга ищут, на эту тему у них табу наложено. В места скопления деньзнаков и офшоров друг у друга - не заглядывать!.. "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 9800
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Не думаю, вона уже была прикосновенной.
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уявляю...плакат над качаніською колонією---"З Поверненням Йуля!"
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Юля вже 10 років не у владі, стецько! І навіть не в бізнесі. Може Юля в щипачі подалась? Насунла толстую "лопату" у Пєці?
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Это будет хороший ход
эту оранжевую мразь обратно на нары
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Власенко, мадам капітельман буде вами НЕ задоволена
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Все, кто против снятия депутатской неприкосновенности, будут лишены мандата??? В это хотя бы надо верить.
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В нынешних условиях монополии одной партии снимать неприкосновенность нельзя.
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Никого не жалко. Но это может стать инструментом давления на депутатов, от "Слуги Народа" в том числе, если кто-то из них будет иметь мнение, отличное от большинства.
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Бред, имея большинство они и сейчас могут снять неприкосновенность с любого, зато приняв закон они и сами становятся подсудными.
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я вас прошу, який тиск, їм для прийняття рішення потрібно 226 голосів, а СН у верховній раді більше. навіщо тиск влаштовувати?
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Вот и первый крысы начали высовывать мордочки из норок почуствовав запах дихлофоса
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В ВР уже больше 20-ти лет вор на воре сидит и вором погоняют. А сейчас это змеиное кодло разворошили и они каждый показывают свои зубы и шипят. можно только догадываться сколько там яда в глотке.
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вместо воров завели свадебных фотографов,которые голосуют за законы,даже не зная их названия , а только по команде розумкова
Не вмер Гаврило - галушкою задавило
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Тоесть старые воры-комунисты сидящие по 60 лет у корыта для тебя лучше?
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И те и те - плохо. Кто хуже - покажет время. Мне очень не нравится текущий президент и его команда и ещё больше не нравится хозяин этого президента. Естественно я за них не голосовал. Но даже при этом текущие перспективы выглядят лучше, чем при потомственном бандите овоще или потомственном воре свыне.
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с ними понятно как бороться - опыт есть
а что делать с этими одноклеточными сервантами - пока непонятно
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И много с ними наборолись за 30 лет независимости? Они даже майдан пережили. и не только пережили а еще и подняли бабла.
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ну давай все развалим до основания
и пройдем эволюцию с нуля
PS Свадебными фотографами управляют эти самые (те что пережили 30 лет независимости)
Это если Вы еще не поняли этого
Все эти шаурмы , самокаты в Кабмине ..... это все свистелки - перделки для зеленого электората
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Что развалим? Систему советскую которая страну на дне держит а людей за рабов?
Ты тоже свистелка и перделка, кукла дешовая в руках своего хозяина. Не имеешь своего мнения только методички читаешь написанные твоим хозяином-олигофреном. Одно радует, если вы и ваши хозяева завизжали значит хорошо на хвост вам наступили
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прийняли..неприйняли..прийняли ..неприйняли...хіба це що вперше?
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так они же сами когда то обещали ее снять. вот подлецы...
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То они для пиара обещали. Серьёзных намерений у них никогда не было. Они надеялись, что и Голобородько затеял это для пиара. А тут ошибочка получилась.
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Та этот и шел в Раду только ради неприкосновенности и деребана, а тут его обломили ехай на#уй Власенко, Зе делает то, что вы с Юлькой обещали сделать 15 лет двуличные гандоны...
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Ви там швидше підписуйте закон про імпічмент президента, а в листопаді проведемо випробувавання. "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 4109
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ну отменят неприкосновенность и что?
вон, уже снимали с Новинского, Добкина, Васильковского жирного терориста и прочих и что?
да у них армии юристов, никто из них не сядет, как Юля отсидела.....
либо на Мальдивы с Испаниями свалят...
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плюсую. у нас начальника райотдела не посадят, ибо рука руку моет, или на крайняк перетасуют мвд-прокуратура-мчс-хзшо, без всякой неприкосновенности. "сняли неприкосновенность! радасть, РАДАСТЬТАКАКАЯ!!!" конфетка для быдла, ага
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кому объясняеш!!??им и в голову не идёт!!что неприкосновенность ПОКУПАЕТСЯ!!а не в раде раздаётся!!снятие неприкосновенности ничего не даёт!!просто олигархат покупал своих,,лоббистов-депутатов"а так будут решать,,вопросы"с разумковым (напрямую)который в свою очередь будет указывать какую кнопку и когда конкретно давить новоизбранным лохам.(ничего нового!!тупая централизация потоков в одно русло,как вариант ХЛЕБАЛО кому как нравится)(печально только то что если и будут кое какие,,камикадзе" за народ и идею то и ту малость либо изгонят либо посадят на радость лохторату!!) "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 6824 "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 9977
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та ще цікавинки будуть по верховному суду, в якого є дві великих проблеми? 1) повна незалежність, що знаєте бєні ой як невдобно 2) сформований за часів порошенка. а так під контроль поставлять врю,вккс. причому ці закони пишуть специ часів овоча, що аж ніяк не дивно
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Депутаты от ПЕС делают все возможное чтоб закон написанный Петей не был принят, это просто смех.
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А хтось надіявся що, зняйття недоторканості пройде без спротиву?
Просто робити все треба згідно законів та регламенту, аби потім комар носу не підточив. Бо, будуть позиви до КСУ і за кожну дрібницю будуть чіплятися.
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Тобто ви зараз сказали крамолу - Власенко правий? "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 569
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ПопЄредники всё делали по закону? Я помню как пенс. реформу принимали, в пустом зале, было 45 депутатов!!! А Парубий то вообще по двадцать раз ставил на голосование петькины законы, которые выгодны только олигархам. Вот тогда были вопиющие нарушения регламента, всё что та шобла напринимала можно легко отменить. А теперь просто ищут любые лазейки и зацепки, под ногами свиней горит земля, они в агонии, как загнанные в угол крысы готовы грызть любого лишь бы спасти свои шкуры.
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а коли, ці ж, ****-депутати приймали закони за якими притягнути їх до відповідальності нереально взагалі(і не лише депутатів а силовиків, прокурорів і суддів) , чому не було демаршів?!?!?! так шо, демарш плавно переходить у пішов лісом.
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Батькивщина, БПП (ЕС)-одни мрази. Кто за них голосовал?
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Смотрю заседание этой комиссии. Ясно одно. Нимченко(оппо),князевич,власенко,делают все,чтобы законопроект не прошел. Жонглирование статьями,манипулирование понятиями,искажение здравого смысла, вот их стратегия. Пустить по большому кругу,через конст.суд,оттянуть насколько это возможно,ясно вырисовывается из их блеяния. А нимченко,конь педальный,еще и рисуется,что тут мол только выпускники,а он волк матерый. Тьфу, мерзость.
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Всех "матерых волков" - за граты. Они уже науправляли: война, разруха, бедность. Пусть молодые правят, толку будет точно больше.
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Включите мозги! Снятие неприкосновенности приведет только к тому, что в коррумпированной олигархической стране главными станут наши "честные" прокуроры и следователи. И угадайте с трех раз кого они станут сажать в первую очередь.. Если небеса хотят кого-то наказать, то сначала лишают разума...
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Т.е. 28 прошлых лет мы ходили с включенными мозгами? Та нет, Сева Стопов (Стополь) или как там тебя, приехали, скотыняки, теперь мы вас сажать будем.
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Якщо випилювати з Конституції недоторканість, то це пересварить табір реформаторів і все одно не набере 300. Але випилювати її і не треба. Медведчука треба запакувати? Рябошапка вносить подання, 226, КК, КПК і пока "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 6650 "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 4931
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Разворошили вонючее кубло... Мочи их, Вова, гондурасов!
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странно, что "цензор" "заостряет" на власенке - главный "водовар" сегодня на комитете князевич(ПЕС). именно он и представитель медведчука, сегодня пытались сделать все возможное, что б заблокировать принятие решений по "неприкосновенности" комитетом! позорная возня петиных "патриотов" в связке с кумом *****!
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Вопрос для знатоков , - какая разница между, совершившим злодеяние прикосновенным депутатом , и неприкосновенным ,, ЕСЛИ ВСЁ РАВНО , ЕГО САЖАТЬ НИКТО И НЕ ДУМАЕТ . ?? "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 3362 . Время пошло ..
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Время не пошло, а ушло. Ваше время... Щас вам покажут, какая разница... Один епет, а другой дразница.
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