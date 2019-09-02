 "Считаю эти действия незаконными!" - Власенко устроил демарш на заседании правового комитета Рады, где обсуждалось снятие неприкосновенности с нардепов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Председательствующая Ирина Венедиктова сказала: "Что касается календаря плановой работы: мы с вами еще раз встретимся по плану в среду – до этого у нас внеплановое заседание. В ночь на 29 августа у нас было первое заседание комитета, сегодня повестка дня определена заявлениями народных депутатов – это не плановый сбор. Я услышала тех депутатов, которые отстаивают позицию, что невозможно возвращаться к вопросу статьи 80-й – снятие неприкосновенности. Поэтому я понимаю ваши мотивы для того, чтобы мы сегодня не работали в рамках процедурных действий".
Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко прервал ее: "Вы не имеете права комментировать действия народных депутатов и говорить, кто что думает".
Сергей Власенко и Руслан Князевич ("Евросолидарность") предлагали не проводить заседание комитета, а провести обсуждение, но это предложение поддержали 6 депутатов, а против высказались 14.
Власенко покинул заседание комитета со словами: "Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участия в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными, я не буду участвовать сегодня в заседании комитета".
"Тебя лишат мандата", - сказал ему кто-то из коллег, но Власенко все же вышел.
Руслан Князевич заявил, что предложенные "Слугой народа" законопроекты "меняют Конституционный строй". Ольга Совгиря возразила ему – а Князевич заявил: "Меня не надо поучать. Чем предусмотрена дискуссия по этому вопросу?"
Князевич предложил по рассмотрению вопросов, включенных в повестку дня, обратиться в Венецианскую комиссию – но за высказались 6 депутатов, а против 15.
Предложение секретаря комитета Олега Макарова снять с повестки дня комитета рассмотрение 80-й статьи Конституции тоже не поддержали.
эту оранжевую мразь обратно на нары
Не вмер Гаврило - галушкою задавило
а что делать с этими одноклеточными сервантами - пока непонятно
и пройдем эволюцию с нуля
PS Свадебными фотографами управляют эти самые (те что пережили 30 лет независимости)
Это если Вы еще не поняли этого
Все эти шаурмы , самокаты в Кабмине ..... это все свистелки - перделки для зеленого электората
Ты тоже свистелка и перделка, кукла дешовая в руках своего хозяина. Не имеешь своего мнения только методички читаешь написанные твоим хозяином-олигофреном. Одно радует, если вы и ваши хозяева завизжали значит хорошо на хвост вам наступили
вон, уже снимали с Новинского, Добкина, Васильковского жирного терориста и прочих и что?
да у них армии юристов, никто из них не сядет, как Юля отсидела.....
либо на Мальдивы с Испаниями свалят...
Просто робити все треба згідно законів та регламенту, аби потім комар носу не підточив. Бо, будуть позиви до КСУ і за кожну дрібницю будуть чіплятися.