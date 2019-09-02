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 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 19, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 26.08 по 01.09 на водных объектах в Украине погиб 31 человек, во время пожаров - 19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, в течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 8 человек и пострадали 7 человек.

С начала недели зарегистрировано 4 тыс. 55 чрезвычайных событий. В результате принятых мер сотрудниками ГСЧС были спасены 27 человек.

Ликвидировано 3 тыс. 702 пожара, спасены на пожарах 24 человека и не допущено уничтожение огнем 731 здания и 55 ед. техники. На пожарах погибли 19 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 982 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 171 выезд, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 779 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погиб 31 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3145851
 
 
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