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 Политика Украины
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Все про:военнопленные (519) моряки (894) обмен (732) политзаключенные (1293) Ермак Андрей (8)

 Есть большая надежда, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ произойдет в самом скором времени, - помощник Зеленского Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией произойдет в самое ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных", - сказал он.

"Могу лишь сказать, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина. - Ред.), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась, и у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас", - отметил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, - Бутусов

Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3145846
 
 
 Топ комментарии
 
ага... зебилоиды полны надежд, а на выходе получат БОЛТ!
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ты просто идиот. жаль что твоих родственников там нет, убогое.
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Эта идиотина Eugeniusz 1 (иных слов к нему не нахожу) уже который день ржет, что лошадь, в темах во военнопленных. Обычный моральный урод и не более.
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ага... зебилоиды полны надежд, а на выходе получат БОЛТ!
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ты просто идиот. жаль что твоих родственников там нет, убогое.
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Эта идиотина Eugeniusz 1 (иных слов к нему не нахожу) уже который день ржет, что лошадь, в темах во военнопленных. Обычный моральный урод и не более.
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Может, все таки моральный урод - это тот, кто не только наших людей не отпускает, но и осуществляет агрессию против украины?
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Т.е. в темах о военнопленных гражданах Украины можно тупо ржать с тех, кто находится в плену?
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еще раз спрошу тебя дебила зелемордого, - какие у тебя доказательства что я ржу в теме о военнопленных и какое отношение военнопленные имеют к влажным мечтам и хотелкам зебилоидов???
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Вас моральных уродов 73.22%! уродливее вас уже просто некуда!
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петух казламордый ты за бар отвечаешь? Какие пруфы у тебя о том что я ржу в темах о военнопленных???
Причем тут военнопленные к влажным мечтам зебилоидов вроди тебя?!
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Жаль что твоих детей там нет! Жрал бы сказки от зебила и наслаждался!
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да тебе к доктору на уколы надо, не затягивай. желчь не расплёскивай тут, убогое.
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не захлебнись той самой желчью ублюдок!
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у меня хоть есть чему ломаться в отличии от тебя!
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І знову гадання на кавовій гущі............. Есть большая надежда, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ произойдет в самом скором времени, - помощник Зеленского Ермак - Цензор.НЕТ 7108
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Не зовсім. Якщо новоявлений генпрокурор Рябошапка не анонсував літак у Борисполі, то можливо таки прилетить. Але, знаючи Сенцова в його позицію, якщо цей обмін здійсниться за рахунок здачі національних інтересів, пан Сенцов сам повернеться в кацапські каземати.
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Якщо відверто, то мене більше хвилює доля моряків. Адже хлопців підставили на рівному місці.
А всі ті сенцови, гриби і тому подібні - байдуже.
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Звичайно, що так. Бо ти - кацап. Твоя метолиска стара, як світ. Вже давно розібралися, що і для чого робили ВІЙСЬКОВІ моряки, є рішення Міжнародного морського трибуналу, що вони нічого ніяк не порушували, а були захоплені кацапськими піратами. І лише кацапи стверджують те, що і ти. 😁
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Сначала суд в Гааге по сбитому боингу. А так же запрет кацапам входить в порты под флагом федерашки по решению трибунала. А только потом, уже кого-то менять. А то зеленский отпустил мокшанских товарищей. а путька никог не отпустил. Ща еще зелнь цемаха по доброте душевной отдаст
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Меньше слов и выступлений...По тихому верните ребят в семьи. Вот 3 года Ирка подстилка комсомолка геращенко истерила и вопила каждый день...И НИЧЕГО! Просто ПУК в эфире ТВ.
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пук происходит сейчас, громкие и вонючий в случае обмена мы во первых признаем решение козломордого суда, а международный суд решение которого уже обязывает козломордых вернуть моряков не сможет запретить их судам заходить в международные порты, во вторых в случае обмена моряков на *****, который завозил бук в Украину мы суем палку в колеса раследованию по MH17.Так что закрыл бы ты лучше вое мокрое иплишко, свинособак!
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скот, иди по известному сексуальному маршруту.
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дорогу сам покажешь или у мамки твоей спросить?
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Этот "какашников" просто моральный урод кацапский. Бредит комсомолом до сих пор.
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аякжеж..стовідсотково...віддадуть цемака .тоді і обмін..але за цемака тоді треба виторговувати не один до одного...але що я кажу...дипломатія мать її
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В реальності цей Цемах ніякої ваги не має.
Адже навіть Малайзія не визнає результатів цього фейкового "розслідування". Все рівно рано чи пізно, доведеться проводити справжнє розслідування цього злочину а не просто збирати фотошоп в інтернеті.
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Нидерланды проводят фейковое расследование, а самые правильные расследования у рашистов с 1869 версиями произошедшего?
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Рашиста сразу в спам. Не дискутируй - дави тварей!
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У малайзійців запитай яке розслідування вони вважають вірним.
А без їхньої згоди все це і яйця виїденого не варте.
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Малайзійців тут на форумі немає, а от Чурсін стверджує, що вони не вірять фейковому розслідуванню.
Якому саме розслідуванню вони не вірять?
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Часом хочеться погратись в кошкі-мишки.)
Та й треба ж їх виводити з каламутної води на чисту воду.
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Підстаркуватий Махатхір Мохамад не вірить МІЖНАРОДНІЙ групі розслідувачів.
Продался за пальмовое масло?

"Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал политическим заговором против России заключение международной следственной группы по катастрофе малазийского "Боинга" в небе над Донбассом.

Отвечая на вопрос, не связана ли его позиция с тем, что Россия является крупнейшим покупателем пальмового масла из Малайзии, Махатхир Мохамад заявил, что здесь нет никакой зависимости."
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Дурень думкою багатіє.
Втім, від блаЗенів іншого очікувати і не варто.
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Мабуть не треба гадать, скоро, не скоро. І не бігти поперед поїзду з прапорами, розказувать, що ми вже всіх повернули.
На цей рахунок є гарна українська приказка: "Не кажи ГОП, поки не перескочив".
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Порохоскот негодуе..... Надо же, хотят украинских моряков освободить....
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А все тому що цей обмін як "серпом по одному місцю" їхнім кукловодам.
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их не освободить хотят, а обменять, олень! снимая тем самым вину за нападение на корабли, отдавая важного свидетеля по mh17. а освободить их обязаны по решению суда уже сейчас и невыполнение влечет закрытие портов для козломордии.
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не удивлюсь что селдующим гениальным решением зеленой шмаркли будет ликвидация нафтогаза, тем самым списывая с газпрома долг по тюлькиным контрактам бери или плати который еще кролик сеня в стокгольме наарбитрахал.
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"Обязаны" кто? Руские? Да ты баран, парень. Руские никому ничего не обязаны. Это они так считают. А "невыполнение влечет" это из разряда тупого бреда или сознательной лжи. Да, обменять. А что, оставить их там умирать в застенках?
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о, вяличие из трусов выскочило. не сдержался козломордый мокшандию лизнуть. почему то меняться эти твари захотели именно после решения суда причем так быстро что штаны теряют.
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бояры накати и балалайкой закуси, лапоть!
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зато ты не сдохнешь, потому что не жил никогда! Є велике сподівання, що обмін утримуваними між Україною та РФ відбудеться незабаром, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 5125
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Суму не годує і кого не годує "порохоскот"? Змусити годувати указом ЦК КПУ! 😁 Прокинься, годувальник, якщо голодний - піди обдери березу.
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Дякую. Я вашими рецептами на сніданок не користуюсь. Смачного!
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А даремно! Мої рецепти подобаються не лише кацапам, а й підкацапникам. 😊
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Если отдадут цемаха,это будет не достижение а провал,хотя сидящим там пофиг конечно и их родственникам ! Если не отдадут зауважаю Зелень !
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_Путяра зацепил зелю на крючёк. Теперь водит и подсекает. Моркова, казалось бы, вот она, только шаг сделать. И ещё один. И ещё... А ведут ослика по этой дорожке на живодёрню. Плохо быть ослом.
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Какова цена обмена сдача интересов Украины ?
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А ты хочешь, что бы Зеленский еще 100 человек в лапы Х........ послал? Ты еще и цену назначишь? Поезжай туда, пусть тебя возьмут и назначай.
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сто не надо, можно таких как ты хоть пару ШТУК отправить!
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Дипломатические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России 2 сентября в Берлине обсудят подготовку встречи лидеров "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пресс-служба Офиса президента Украины заявила УНІАН.

Киев будут представлять новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Кремль анонсировал, что от России на встречу поедет помощник президента Владислав Сурков.
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Нормальному человеку, что бы понять сковородка горячая, не обязательно ее лизать. Дирижер по Донбассу-ВВХ, а кому то хочется упасть в оркестровую яму.
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