 Есть большая надежда, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ произойдет в самом скором времени, - помощник Зеленского Ермак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы все видели официальное заявление Офиса президента, я могу только подтвердить его. Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных", - сказал он.
"Могу лишь сказать, что в телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина. - Ред.), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась, и у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас", - отметил Ермак.
Напомним, в пятницу, 30 августа, сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
В тот же день в Офисе Президента назвали фейком информацию о завершении обмена.
"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорилось в сообщении ОП.
Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.
Причем тут военнопленные к влажным мечтам зебилоидов вроди тебя?!
А всі ті сенцови, гриби і тому подібні - байдуже.
Тандит: Из плена освобождено более 3 тыс. человек
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/83700-tandit-iz-plena-osvobozhdeno-bolee-3-tys-chelovek#ixzz5yLq0fpJX
Адже навіть Малайзія не визнає результатів цього фейкового "розслідування". Все рівно рано чи пізно, доведеться проводити справжнє розслідування цього злочину а не просто збирати фотошоп в інтернеті.
А без їхньої згоди все це і яйця виїденого не варте.
Якому саме розслідуванню вони не вірять?
Та й треба ж їх виводити з каламутної води на чисту воду.
https://www.rbc.ua/rus/news/premer-malayzii-nazval-vyvody-sledstviya-1561022776.html
Продался за пальмовое масло?
"Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал политическим заговором против России заключение международной следственной группы по катастрофе малазийского "Боинга" в небе над Донбассом.
Отвечая на вопрос, не связана ли его позиция с тем, что Россия является крупнейшим покупателем пальмового масла из Малайзии, Махатхир Мохамад заявил, что здесь нет никакой зависимости."
Втім, від блаЗенів іншого очікувати і не варто.
На цей рахунок є гарна українська приказка: "Не кажи ГОП, поки не перескочив".
Как сообщает "Европейская правда", об этом пресс-служба Офиса президента Украины заявила УНІАН.
Киев будут представлять новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.
Кремль анонсировал, что от России на встречу поедет помощник президента Владислав Сурков.
паРашка обязана выдать наших!!!
Какой нах обмен?!!
Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге обязал Россию освободить украинских моряков