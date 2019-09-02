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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11135) Минэкологии (243) Минэнергоугля (533) Алексей Оржель (1)

 Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель объяснил, почему новое правительство решило объединить Министерство экологии и природных ресурсов с Министерством энергетики и угольной промышленности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он сообщил во время брифинга 2 сентября.

По его словам, два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, в частности для того, чтобы обеспечивать политику в энергетической сфере так, чтобы наносить наименьший вред окружающей среде.

"Такую логику мы заложили для изменения взгляда на вопросы экологии, защиты окружающей среды и энергетики. Мы понимаем, что, учитывая те мировые тенденции, сложившиеся в мире, мы не можем и дальше оставлять конфликт на уровне министерств. И должны обеспечить формирование политики максимально комплексно", - пояснил Оржель.

Оржель отметил, что в новом объединенном министерстве вопросы экологии не отойдут на второй план. В то же время главными приоритетами работы нового министерства Оржель назвал внедрение энергоэффективных мероприятий и уменьшение объемов выбросов парниковых газов традиционными электростанции.

"Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы человек мог позволить платить по тарифам. Поэтому мы закладываем энергоэффективность одним из наших приоритетов", - добавил Оржель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3145844
 
 
 Топ комментарии
 
БРЕД! Это пчёлы против мёда?! Договорняк полный! Идиоты. Экологи должны контролировать засерающих планету!
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во избежание конфликта, объединить тех кто загрязняет с теми кто должен этому противостоять!.... Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 8739
и слов не подобрать!...
это из тех решений, типа - "отобрать и поделить"... браво!!!!!! Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 272
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так они же антагонисты - одни разрушаю природу, другие должны ее защищать...
Как можно объединить не объединяемое...?
Это как масло с водой попытаться объединить... Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 3690
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БРЕД! Это пчёлы против мёда?! Договорняк полный! Идиоты. Экологи должны контролировать засерающих планету!
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Миненерговугілля це парафія Ахметова і він все життя клав з пробором на екологів. Тепер міністерства зільють, людей Ахметова видавлять під видом реорганізаціі і почнеться щось цікаве.
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во избежание конфликта, объединить тех кто загрязняет с теми кто должен этому противостоять!.... Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 8739
и слов не подобрать!...
это из тех решений, типа - "отобрать и поделить"... браво!!!!!!
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Ні, це з тої серії - кожній вовчій зграї по кошарі овець. Гібриди бувають усякі. Але цей гібрид нагадує гібрид жирафа і їжака.
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"Так не можна робити!! Це ламає всю систему!! Зелєнский розвалює краііну!! При Порошенку такого не було!!" - пецяботи, я все правильно написав? Чи ще шось від себе добавите?))
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Це черговий прикол від 95-ого кварталу! Ну і молодці, хохмачі!
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пришли спасители - взяли Смольный!...)
Швондеры, блин....
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так они же антагонисты - одни разрушаю природу, другие должны ее защищать...
Как можно объединить не объединяемое...?
Это как масло с водой попытаться объединить... Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 3690
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Чуствуєццо рука праффессіаналаф
А якщо міністпрство спорту обєднати з міністерством культури то получається міністерство охорони здоровя стає ненужним
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Хріновий підхід.

Мінекології необхідно було ліквідувати взагалі..Більша економія бюджету ))

а всі його функціїї можливо прописати зміною законодавства..
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А куди ж тоді пристроїти ораву квартальщиків?
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Доречі, а хто там зараз міністр закордонних справ?
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Геніальне об'єднання... Добре, хоч міністерства оборони і культури не додумалися об'єднати чи там ЖКХ і освіти)))
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Міністерство оборони теж має конфлікт з екологією...
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Дикий треш... Вони що, дійсно на всю голову довбануті?
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Ну не останавливайтесь. Обьедините преступников с миллиционерами, покупателей с продавцами, учеников с учителями, больных с врачами... Пусть сами себя накащывают, лечат, учат, сами себе продают.
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Мінекології мають не допускати Мінвугілля до загрязнення екології в Україні. Видобуток вугілля відбувається за рахунок забруднення води, річок, лісів та і землі. Вся порода вивозиться на чисту природу і просто тупо висипається. Мало того, що з ладу виходять сотні гектарів землі, та ще вбиваються маленькі річки, забруднюються великі, а вивидається радіоактивна пиляка. Бо на либині за 300 мітрів є радіація. А терикони? То вже не буде порушення у директорів шахт? Особливо у дяді Рината, бо більше шахт у його власності? Все окей. Це всеодно, що з*єднати прокурорів і вбивць в один відділ.
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Во избежание конфликтов между волками и овцами их объединили в одно стадо.
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"Екологи" вівці? Такі ж паразити, які й в міненерго сидять
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