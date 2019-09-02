 Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он сообщил во время брифинга 2 сентября.

По его словам, два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, в частности для того, чтобы обеспечивать политику в энергетической сфере так, чтобы наносить наименьший вред окружающей среде.

"Такую логику мы заложили для изменения взгляда на вопросы экологии, защиты окружающей среды и энергетики. Мы понимаем, что, учитывая те мировые тенденции, сложившиеся в мире, мы не можем и дальше оставлять конфликт на уровне министерств. И должны обеспечить формирование политики максимально комплексно", - пояснил Оржель.

Оржель отметил, что в новом объединенном министерстве вопросы экологии не отойдут на второй план. В то же время главными приоритетами работы нового министерства Оржель назвал внедрение энергоэффективных мероприятий и уменьшение объемов выбросов парниковых газов традиционными электростанции.

"Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы человек мог позволить платить по тарифам. Поэтому мы закладываем энергоэффективность одним из наших приоритетов", - добавил Оржель.

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