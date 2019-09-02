 Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным СЦКК, сегодня, 2 сентября, в период с 06:10 до 06:50 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Ужовка, применив при этом минометы 82-го калибра (6 мин) и минометы 120-го калибра (18 мин).
"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению ситуации, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - сказано в сообщении.
"В районе пригорода Горловки на Донбассе украинская пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Об этом сообщил Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "(с)?
Или и далее будешь с боевого дивана гундосить про зрадную зраду?
а ответка? а подтянуть арту в случае большой наглости тварей... "адекватный ответ" где?
это уже "школьное" перемирие так хренячит по нашим...или еще "хлебное" ???