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 Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о недопустимом факте подлого и коварного нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным СЦКК, сегодня, 2 сентября, в период с 06:10 до 06:50 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Ужовка, применив при этом минометы 82-го калибра (6 мин) и минометы 120-го калибра (18 мин).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела в районе проведения ОС 2 сентября, - штаб

"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению ситуации, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145837
 
 
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А де в цій новині текст про те, що була дана жорстка відповіть окупантам, і спалено стільки-то стільки кацапських туш?
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Зебил, тебя устроит такое вот:
"В районе пригорода Горловки на Донбассе украинская пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Об этом сообщил Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "(с)?
Или и далее будешь с боевого дивана гундосить про зрадную зраду?
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... и что?, надеюсь вы не начали стрелять в ответ, а то знаете перемирие оно такое хрупкое.
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В чому суть конфлікту, що вони там не поділили?
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Где там вата и ЗаЖОПа блок? Минские соглашени...випольнять и срочно, так им хозяин путлер приказал........ТВ НьсВан, 112, ЗИК, Интер....они же Мертвечук 1, Мертвечук 2. ..........Прикольно что журнашлюхи на этих ТВ орут что ОНИ "независимые" !!!
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и только - Слава Богу, что нет раненных и убитых.. - да???
а ответка? а подтянуть арту в случае большой наглости тварей... "адекватный ответ" где?
это уже "школьное" перемирие так хренячит по нашим...или еще "хлебное" ???
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Так это же такой вид перемиряний! Сорокаминутный.
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"Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК" - Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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