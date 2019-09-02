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 Политика Украины, Экономика
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Все про:рейдерство (826) Дмитрий Дубилет (4)

 Открытые данные о юрлицах начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно, - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о первых победах в борьбе с рейдерством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"У нас первая небольшая победа в борьбе с рейдерством. Вернее, сразу две победы. Мини-победа-1. Мы добились того, что открытые данные о юрлицах (ЄДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно", - говорится в сообщении.

Дубилет отметил важность этих достижений. 

"Часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственника или директоры в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают. В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения - OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi. И если раньше жертва рейдерства мог узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут "отжать" еще больше - забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня.", - рассказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник и.о. главы СБУ Дубилет анонсировал борьбу с рейдерством и просит сообщать о случаях "отжима" собственности

Дубилет посоветовал всем владельцам бизнеса бесплатно подписаться на один из сервисов, перечисленных выше, чтобы спать чуть спокойней.

Также, по словам нового министра, информирование о смене данных теперь работает для всех-всех компаний, а не только тех, кто подписался. "OpenDataBot теперь рассылает СМСки по всем, по кому произошли изменения (телефон берется из того же ЄДР, потому чажно, чтобы там были реальные контакты), а ПриватБанк - по всем своим клиентам", - отметил Дубилет.

Министр также отметил, что у бизнеса появилась возможность подавать жалобы в Антирейредскую комиссию в электронной форме через iGov.

" Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялось по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти 2 недели.

Мы же создали на iGov форму, которую почти невозможно заполнить так, чтобы ее отклонили по формальным признакам (можно даже заполнить без юристов!). Более того, она поступает в работу комиссии мгновенно", - написал Дубилет.

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Открытые данные о юрлицах начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3145836
 
 
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После рехформ Петренко разгребать и разгребать по рейдерству...от просто недвижимости через чёрных, серых риэлтеров, нотариусов...до предприятий . которые за ночь "по документам" меняли нескольких владельцев. Характерно было как за ночь была попытка поменять владельцев сети новых супермаркетов НОВУС, принадлежащих литовцам.
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Сказал что не будет красть, потому что монобанк. Ну посмотрим, хотя бьюсь об заклад, воровать там будут все Открытые данные о юрлицах начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно, - Дубилет - Цензор.НЕТ 845
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работа у тебя тяжёлая, методичка засаленная, карамельки пересохли.
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Ну не такая легкая как у тебя с кирпичовым, тут я согласен. нас же всего 8% а вас орда, работаем в поте чела Открытые данные о юрлицах начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3933
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Калашник, відпочити тобі треба. Засрав всі гілки.
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по части серить это ты с пидлогой.....памперсы меняйте или тампаксы. Указывай жене что делать, ущербные.
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Хорошее начало!
Теперь дело за электронным всеукраинским ежедневным кадастром!
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Опять серпом по геніталіям кацапським ботам)) Ну нічого, зараз вони включать своє улюблене "тупиєзєбіли" і почнуть срати в кгмментах.
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Он уже появився...з прівєтом. Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4224
Як у воду дивились. Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4424
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Ну да....собственники предприятий ночами не спят реестр ежеминутно просматривают...а вдруг... Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5898...это победа...однозначно...
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Ей ти з прівєтом. Написано ж ,що приходитиме СМС .Тобі ще якою мовою написпти? Шоколадною?
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Воно новость не читало)) Дали команду обсирать, от воно конхвету і відробля))
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Очередной зебобик...в очередной раз среагировал на мой ник как собака Павлова на лампочку....и это продолжает радовать...
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